حظك اليوم الجمعة 17 يوليو / تموز 2015

حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 17 يوليو / تموز 2015

حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 17 يوليو / تموز 2015

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 17 يوليو / تموز 2015

حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 17 يوليو / تموز 2015

حظك اليوم برج "الأسد" يوم الجمعة 17 يوليو / تموز 2015

حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 17 يوليو / تموز 2015

حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 17 يوليو / تموز 2015

حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 17 يوليو / تموز 2015

حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 17 يوليو / تموز 2015

حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 17 يوليو / تموز 2015

حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 17 يوليو / تموز 2015

حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 17 يوليو / تموز 2015

>بالرغم من أن مواليد برج الحمل ضعفاء ومسالمين كالأطفال إلا أن روح الشباب تغلف صاحب البرج، وهو يكره الانقياد لديه ثقة بنفسه غريبة هذه الثقة مع قوة الإرادة تذوب فى روحه وتهديه إلى الطريق الصحيح>هو موضع ثقة ويرتبط بالعائلة ويحب أصدقاءه ويخلص لهم ولديه قدرة عظيمة على معالجة المشاكل التى قد تقصم ظهر غيره إذا تعرض إليها، يحب بعمق وهو رحب الصدر يتميز بطيبة قلبه وهدوء روحه ونادرا ما تجد فى برج الثور شخصا قاسيا أو حقودا أو محبا للانتقام وإذا حدث ووجدت ذلك فأن السبب يرجع إلى مرور بعض الكواكب فى برجه عند ولادته وخير مثال على ذلك أدولف هتلر.>بالرغم من أنه يهوى الفنون والإبداع إلا أنه لا يستطيع أن يكتب قصة حياته، وذلك لأنه يكره الارتباط بفكرة أو موضوع محدد يفرض عليه تصرفاته لأن اقتناعه اليوم بأمر ما قد لا يبقى إلى الغد، ولذلك يخشى أن يسجله كتابة وقد ينطق به ولا يكتبه حتى أنه يكره كتابة الرسائل الخاصة ويماطل فى الرد على مراسلاته.>يظهر على وجهه انطباعات مختلفة تعكس مزاجه أثناء الحديث معه فسماته معبرة، ومع ذلك هو يستطيع أن يتحكم فيها عندما يفكر فى شىء غامض، وهب الله صاحب برج السرطان موهبة الخيال فمشاعره عميقة ويستطيع أن يعبر عنها بشكل يعكس إحساسه بداخلك فهو يستوعبه ثم يمتص ثم يعكس كل ما يستوعبه بأمانة.>منظم يفكر ويتحرك بسرعة كما أنه سريع الإدراك وفهم الحقائق والقواعد بسرعة، ويتمتع ببصيرة نافذة وقدرة على تحليل كلمات وتصرفات الآخرين فيما عدا ما يخص العواطف وأمور الحب والهوى فقد تعميه مشاعره الفياضة الحنون الرومانسية وتغطى على عقله وينطبق عليه المثل الشعبى مراية الحب عمية.>كل ما يزعجه من المحيطين به هو الغلظة فى المعاملة أو الغباء أو الإهمال مما يجعله فجأة وبدون مقدمات عصبى المزاج غريب الطباع ينهر وبعنف تعبيرا عن ضيقه، مما لا يرضى لكنه أغلب الوقت يكون هادئا ومهذبا مع المحيطين به ويمتاز بحنان يشفى المريض، ولعل ذلك هو زيادة نسبة الممرضات والأطباء الذين ينتمون لهذا البرج.>صاحب برج الميزان ليس ازدواجيا ولكن أصحابه سيشعرون أنهم يتعاملون مع شخصين، شخصية مثالية بمعنى الكلمة وشخصية أخرى تعكس كل الصفات الحميدة التى يمتلكها، وتطب كفة الميزان جدا أثناء معاشرته لكل شخصية.>زود الله صاحب برج العقرب بنعمة العطف على الضعيف والمريض فهو دقيق ومنظم، إن العلاقة المميزة لهذا البرج هى الشهورة وليست الشراهة فهو يحب أن يحيط نفسه بالرفاهية ويمل إلى الزيادة فى الأكل والشرب يتميز رجل العقرب والمرأة فيه بذاكرة قوية، فهو يتذكر الأشخاص والأماكن والذكريات جيدا ومهما طال الزمن وله حاسة سليمة فى تقدير ثمن الأشياء ومعرفة قيمتها، ولذلك فهو يحافظ على الثمين من البشر بنفس محافظته على الثمين من الأشياء.>مواليد برج القوس يغضبون بسرعة البرق إذا قوبل أسلوبه الحميم بعكس ما يتوقع، حتى الخجول منهم، وهو طموح جدا يفكر دائما حتى أثناء اندماجه فى حديث مثير يحلم بأكبر الأحلام التى لا يمكن أن تتوقع وجودها فى عقله أو خياله.>شباب برج الجدى راضون عما هم فيه ولديهم مرونة أكثر مما هم أكبر سنا من أصحاب هذا البرج فكبار السن تزعجهم تصرفات الأجيال اللاحقة لأنهم تقليديون ومتحفظون، يحافظون على القديم ويعيشون على ذكريات الماضى، فهم إما هذا النوع أو نوع مرح ومرن، ويستمتع بوقته وتحوطه روح الشباب.>مولود برج الدلو غالبا ما يكون فى علاقة ثابتة إلا لفترة محدودة، وبالتالى لا يجدى الأسلوب العاطفى معه فهو شخصية لها طبيعة موضوعية باردة وأسلوبه منطقى جاف، وهو يشغل نفسه دائما بعمل شىء وإن كان بأحلام اليقظة التى يحلمها فى حالات الوحدة التى تعتريه.>إذا ما تهيأت لمواليد برج الحوت الفرصة للرفعة والانطلاق فأنهم جاهزون لذلك، ويتخلون عن الخجل والحياء الذى ينتابهم فى مثل هذه المواقف، خاصة أنهم لا يميلون إلى الدعاية عن أنفسهم، ولكن إذا لفتت أمانتهم وذكائهم أحد القائمين بالأمر شمله بالرعاية وفى هذه الحالة يحرزون نبوغا كبيرا.