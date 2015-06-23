توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 2015/6/23

حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/6/23

>رجل برج الحمل زواجه موفق وطويل المدى ويحب أولاده بصفة خاصة تنتابه حالات قلق وخوف من المستقبل، مبادئه من النوع السامى والأساسى، نبيل الأخلاق يحب مساعدة الناس.

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

> أنت شخص مهم لمن حولك حاول أن تتطلع إلى المستقبل بالتفاؤل والأمل.

حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/6/23

>رجل برج الثور يستطيع تحمل المسئوليات مهما كانت كبيرة، وهو متحدث لبق إلا أن معظم حديثه يكون عن مغامراته العاطفية وعن الأحداث التى مرت فى حياته وعن رؤيته للأمور، ولكنه مرن وصاحب شخصية محبوبة.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الاخرين

>شخصية مغرورة وذاتية حاول التخلص من التضخم الذاتى وشخصنه أمورك كلها

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/6/23

>رجل برج الجوزاء لا يحب الانغماس فى الحديث الطويل والتافه ولا يرغب فى الاستماع إلى الطائشين وقصصهم الخالية من المعانى، وهو ناجح فى الأعمال التجارية والمالية، ويبدو عليه القلق دائمًا من اتفه الأمور.

توقعات ماجى فرج لـ"الجوزاء" على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين

>حاول أن تكون شخصية منفتحة على الحياة، استغل العطلة فى إيجاد وسيلة للترويح عن نفسك ومن حولك.

حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/6/23

>عاشق لرغباته ساعٍ إلى تحقيقها، قد تستوقفه مشكلة لكنها لا تعوقه، العواطف عنده حاضرة لكن لها وقت وليس كل الوقت، لا يتراجع عن الخطأ أبدًا وإذا أحسن أنه على خطأ فالاعتراف لديه نقيصه وليس فضيلة ويغار كثيرا على زوجته.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>شخصيتك متصلبة فى معظم الأوقات وهذا من شأنه إهدار وقتك ومجهودك فى طرق مغايرة عن هدفك، حاول ترويض شخصيتك قليلاً.

حظك اليوم برج "الأسد" يوم الثلاثاء 2015/6/23

>يستعجل لبدء مغامرة جديدة لكنه لا يهتم بتكملتها أو الجرى وراءها، طموح ومثالى كريم رجل رياضى يعبر عن عواطفه تجاه الآخرين وليس الحبيب فقط، ويفضل صداقة الجنس الآخر حتى يكون لجاذبيته تأثير أكبر وسحر أكثر فعالية.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>شخصية متعبة لشريكك، لا يثق أفعالك التى غالبًا ما تخرج عن سيطرتك، ولكن علاقتك مع الآخرين جيدة.

حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/6/23

>يتسم مولود برج العذراء بذهن سليم وشجاعة فائقة يحب الشهرة جدًا رغم كونه متواضعًا فى خدمة الآخرين يحب المراكز المرموقة ويصل إليها لأنه يسعى لأن يكون فى مستوى أرفع وأحسن.

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>يبدو عليك الغرور والعظمة وبالفعل تستحقهما، لكنك فى الأصل كريم وشهم وشخصية محبوبة.

حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 2015/6/23

>رجل برج الميزان طيب القلب تجده منفعلاً ومغتاظًا من الآخرين لكنه يصفى بسرعة البرق بعد طيب خاطره، لا حقد فى قلبه تجاه أى شخص جميع الصفات التى يتميز بها مولود برج الميزان تؤهله لأن يكون طفلاً كبيرًا.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>شخصيتك صافية، عليك إلا تعطى الثقة الزائدة لجميع من تتعامل معهم، فمنهم من يخون هذه الثقة.

حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 2015/6/23

>يميل إلى الجدية فى الحياة وفى أوقات كثيرة يصعب عليه تقبل نجاح الآخرين قبل تحقيق نجاحه الذاتى حكيم فى إعطائه النصائح يؤيد الحق والعدل والعدالة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

> شخصيتك متقلبة حاول الاعتدال فى حكمك على الأمور ولا تنظر للأشياء بنظرتك الشخصية فقط.

حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 2015/6/23

>دافئ الروح كل من بتعامل معه يحبه يكون متدينًا حتى حد التطرف أو منفتحًا جدًا ومنغمسًا فى الملذات، يميل إلى الخرافات لا يخضع لنصائح وإرشادات الآخرين.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>رجل برج القوس محير التطرف الذى يميزه يجعل التعامل معه صعبًا، وشخصيته المتصلبة تساعد على ذلك.

حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/6/23

>يختار لحياته زوجة محبة مستكينة محدودة الطموحات لكى تستطيع العناية به هو وحده، ورغم ذلك هو غيور على زوجته وأولاده حاد الملاحظة فكره حسابى.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

>أصحاب الفكر الحسابى عمليون جدا ولا يهتمون بالعاطفة، نصيحة حاول أن تبذل الجهد للمحافظة على شريكك فقد تصحو يومًا ولا تجده.

حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2015/6/23

>يتزوج رجل برج الدلو فى سن متأخرة بسبب انهماكه فى علاقات عاطفية فاشلة، وهذه الحالة لم تمنحه السعادة أبدًا، ويظل يبحث عنها دومًا ودائمًا يختار المرأة التى تشبع غريزة الصداقة لديه وحال صدر منها أى تصرف يزعجه يتركها دون سبب وبسهولة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>حاول أن تعيد الثقة فى الجنس الآخر لك تصرفاتك تبعد عنك المحبين

حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/6/23

>يقدر شريكه حياته ويراها دائمًا فتاة أحلامه والحب عنده يعنى الإخلاص والوفاء وتغمره السعادة عندما يتقى بامرأة حياته، متحمس لكل ما هو جديد عاشق لكل ضوء متعلق بالمظاهر لكن دون إهمال الجوهر .

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>هنيئًا للسيدة التى يختارها رجل برج الحوت ستكون ملكًا وعليها أن تحافظ على هذا.