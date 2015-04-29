توقعات الأبراج يوم الأربعاء 2015/4/29

حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/4/29

يتميز أصحاب برج الحمل بطيبة القلب والوداعة والهدوء، وهم شخصيات عادلة تكره الظلم، كما يحبون تلقى الدعم والمدح من الآخرين، ويشبهون الأطفال فى برائتهم، ويحبون الاستماع إلى الموسيقى الصارخة.. وعن حظ برج الحمل اليوم الأربعاء تتوقع ماجى فرح، خبيرة الأبراج، أن اليوم أنت فى أفضل حالاتك النفسية، وهو ما يجعلك على استعداد للتواصل مع الآخرين وتكوين الصداقات، كما تنعكس حالتك النفسية الجيدة على مستوى عملك أيضًا وتجعلك متميزًا بين زملائك.

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العمل:

حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/4/29

>أنت اليوم فى أفضل حالاتك النفسية والعاطفية، وهو ما يجعلك قادرًا على التواصل مع الآخرين وتكوين الأصدقاء، ولكن يجب ألا تتجاهل عائلتك، لأنهم الأولى باهتمامك، كما يجب أن تستثمر وقت أكثر مع شريك حياتك فى الاختلاط بالأصدقاء وتجربة الأنشطة الجماعية.>تنعكس حالتك النفسية الجيدة على مستوى عملك، فأنت تمتلك الحل السليم لكل مشكلة تواجهك فى العمل، كما يتوجه إليك زملائك لاستشارتك فى أمور العمل، لذا يجب أن تساعدهم ولا تصبح منعزلاً، لأنك سوف تحتاج لزملائك فى يوم من الأيام.

يتميز برج الثور بشخصية قوية وأنه يمكن الاعتماد عليه فى المواقف الصعبة، وهو شخصية عاطفية ومخلصة تحب الأشياء الجميلة والجذابة، يحب عمله للغاية ولا يترك أى مهمة تحت يديه إلا وقد أنهاها على أتم وجه.. وعن حظ برج الثور اليوم.. ترى ماجى فرح، خبيرة الفلك، أنه قد بدأ الوقت الفعلى لتنفيذ مشروعاتك وأهدافك التى خططت لها من قبل، لأنك إذا واصلت الانغماس فى الأحلام غير الواقعية، فسوف تفوتك الفرص الهامة ولن تحقق أهدافك كما تريد.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العمل

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/4/29

>تنصحك ماجى فرح أن تترك تجارب الماضى خلفك وتبحث عن شريك حياتك المستقبلى، مع ضرورة توخى الحذر من الأشخاص الذين قد يدخلون حياتك فى الأيام المقبلة، فقد تتعرض للإساءة أو الخيانة منهم، لذا كن حذرًا.>ترى ماجى أنك يجب أن تترك التخطيط والأحلام وتبدأ فى التنفيذ على أرض الواقع، كما يجب أن تؤمن بخططك وتفكر فى جدواها، ولا تخف من التغييرات المهنية والعقبات التى قد تبدو كبيرة، فاليوم أنت تمتلك زمام مهام جديدة وبإمكانك التحكم فى المشكلات بسهولة.

"سريع البديهة وحاد الذكاء ويتسم بازدواج شخصيته فى بعض الأحيان، ولن تشعر معه بالملل فهو شخصية مسلية واجتماعية، وهو شخصية حساسة وعاطفية".. هذه أبرز صفات برج الجوزاء بحسب علماء الفلك والأبراج، وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم الأربعاء ترى ماجى فرح، أنك اليوم تتمتع بروح العمل الجماعى مع الفريق، فأنت المحرك الرئيسى لفريق العمل، وإذا استمررت بهذا الشكل سوف تشغل منصبًا فى العمل قريبًا، ولكن يجب ألا يأخذك عملك بعيدًا عن عائلتك، فهذا الوقت المناسب لحل الخلافات الأسرية.

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/4/29

>ابدأ اليوم فى تنفيذ المشروعات الجماعية، لما تمتلكه من مهارة العمل الجماعي، ولكن يجب أن تظل متواضعاً مع الاهتمام الذى تتلقاه من زملاء العمل، فبهذه الطريقة سوف يتم تقديرك من القلب، وهذا سوف يصب فى مصلحتك فى المرة المقبلة.>اهتم بصحتك هذه الأيام، ولا تترك عملك يأخذ من صحتك أو يصيبك بأمراض أو ضغوط نفسية أنت فى غنى عنها، وقم بأخذ أجازة للاسترخاء وقتما أتيح لك هذا الأمر.>هناك تناغم كبير بينك وبين شريك حياتك هذه الأيام، وهو ما يجب أن تحافظ عليه، فالأضواء تحيط بك أكثر من المعتاد، فأنت شخص مهم فى حياة الكثير من الأشخاص ولكن يجب أن تهتم بشريك حياتك فى المقام الأول.

أصحاب برج السرطان هم أكثر الأبراج العاطفية والحساسة، فهم يحيطون أنفسهم بجدار صلب من الخارج ولكنهم رقيقون للغاية من داخلهم، وتمثل العائلة والأطفال أهم أولوية فى حياة هذا البرج، كما أنه مخلص ويتحمل المسئولية.. أما عن حظ برج السرطان اليوم ترى ماجى فرح، خبيرة الفلك، أنك تشعر بالحيوية والقوة، وبالتالى فأنت قادر على العمل بفعالية، وهو ما يجعلك تتولى مسئوليات مهنية أكبر، لتمكنك من إظهار إمكانياتك للآخرين.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/4/29

>تتوقع ماجى أنك سوف تظهر مهاراتك فى العمل لرؤسائك ويتضح هذا فى تصرفاتك المبتكرة وحلولك الفعالة لكل مشكلة تواجهها فى عملك، كما أن مساعدتك لزملاء العمل سوف تجعلك شخصًا محبوبًا، ويمكنك أن تتقدم بمقترحات جديدة وأفكار تصب فى مصلحة العمل.>أنت تعيش فى حالة حب جديدة هذه الأيام، ويمكنك الاستمتاع بلحظات رائعة مع حبك الجديد، بالخروج فى رحلة سويًا أو تناول العشاء فى أحد المطاعم الفاخرة، كما أنك تمتلك اليوم ثقة غير محدودة فى إمكانياتك ومهاراتك الذاتية.

يتميز برج الأسد بالشجاعة والقوة والجرأة وحب السيطرة على الأشخاص الذين يحبهم أو المقربين منه، كما أن طموحاته لا حدود لها، وهو شخص ملفت للأنظار ويمتلك كاريزما من نوع خاص..وعن حظ برج الأسد اليوم، تتوقع ماجى فرح، خبيرة الفلك، أنه بالرغم من أن حجم المشكلات التى تواجهها فى تزايد إلا أنك يجب ألا تتركها تطغى عليك، وعليك أن تحلها فور حدوثها، حتى لا تتراكم المشاكل فوق رأسك وتتضخم.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/4/29

>تواجه عدد من المشكلات فى عملك، ولكن يجب أن تحاول التعامل مع هذه المشكلات وتنظر لها بطريقة مختلفة، كما أنه من الضرورى ألا ترفض عروض المساعدة التى تتلقاها من زملاء العمل تحت أى ظرف.>تواجهك أيضًا مشاكل عديدة مع شريك حياتك، فأنت تشعر باستمرار أنه لا يفهمك ولا يقدر شعورك، ولكن يجب التحلى بالصبر على هذه المشكلات التى تواجهك، لأنها قد تحل نفسها بنفسها، كما يجب أن تتحدث معه لمحاولة حلها سويًا.

برج العذراء يتميز بحس إنسانى عالٍ وحبه الشديد لمساعدة الآخرين وخدمتهم وهو يفكر بتأنى وعمق قبل أن يتخذ أى خطوة للأمام أو أى قرار مهم فى حياته.. وعن حظ برج العذراء اليوم تتوقع ماجى فرح، خبيرة الفلك، أنك اليوم على وفاق مع جميع من حولك وسوف يظهرون لك الاهتمام، كما يجب أن تساعد من يلجأ إليك فورًا ويجب أيضًا أن توازن بين الأخذ والعطاء مع الآخرين، مع ضرورة توفير بعض الوقت لنفسك والاستمتاع بحياتك.

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على المستوى العاطفى

حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 2015/4/29

>ترى ماجى فرح أن الأمور فى العمل بدأت فى التحسن أكثر من أى وقت، فالعمل اليومى يقدم لك مهام جديدة يسهل عليك التعامل معها، لأنك تمتلك القوة والشجاعة، ولكن لا تركز فى التفاصيل الدقيقة وانجز المهام المطلوبة منك بشكل عام.>الوقت مناسب اليوم لحل أى خلافات مع شريك حياتك، فالحياة جميلة لا تعكرها بالبحث عن المشكلات التى لا حلول لها، كما أنك تمتلك مهارة فى التعامل مع الآخرين وتجدهم ودودين معك.

يحمل برج الميزان شعار التوازن فى كل أمور حياته، وهو مسالم بطبعه وعادل، يحب تكوين الأصدقاء والعلاقات الإنسانية مهمة جدًا فى حياته، كما أن شخصيته القريبة من القلب وأسلوبه الراقى يجذب الآخرين إليه.. ويتوقع محمد فرعون، خبير الفلك، أن أصحاب برج الميزان اليوم يواجهون بعض الاختبارات والمواقف فى حياتهم تحتاج إلى ألا يفقدون الثقة فى قدراتهم، مضيفًا أنك إذا كنت تواجه مشكلات فى العمل حاول ألا تفتقد السيطرة واكتشف أفضل طريقة لحل المشكلات القائمة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/4/29

>يجب أن تحتفظ بهدوئك أمام المشكلات التى تواجهها فى العمل، وحاول إيجاد حلول لها، ولا تفقد الثقة فى إمكانياتك، مع ضرورة تقبل النصيحة والمساعدة من الآخرين بهدوء ومرونة تامة.>تواجه بعض الاختبارات والمواقف الصعبة فى علاقتك بشريك حياتك، ولكن ركز على الاحتفاظ بما تبقى من هدوئك مع مراعاة وجهة نظر شريك حياتك فى هذه المشكلات التى ظهرت مؤخرًا.

يتميز أصحاب برج العقرب بشخصية موزونة وهادئة وقلب ملئ بالعواطف والانفعالات وهو لا يظهر مشاعره إلى العلن، كما يتميز بالمهارة فى حياكة الحيل ويسعى بإصرار للوصول إلى الحقائق.. هكذا يرى خبراء الفلك أصحاب برج العقرب، أما عن حظ هذا البرج، يرى محمد فرعون، خبير الأبراج، أنك لست فى حالة مزاجية جيدة اليوم بسبب ما تعرضت له الأيام الماضية، وأصبحت لا تثق بالآخرين، لذا تحتاج للوصول إلى حل لهذا الموقف.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/4/29

>تواجه بعض الإحباطات فى عملك بعد فقدانك للثقة بمن حولك من زملاء العمل، يجب أن تواجه هذه الإحباطات ولا تفقد الثقة فى قدراتك، فأنت قوى بما يكفى لحل كل هذه المشاكل.

برج القوس يتميز بالحيوية والنشاط وحب الاستطلاع، كما أن لديه تساؤلات فلسفية دائمة حول البحث عن معانى الحياة، وهو يتميز بالانفتاح والتفاؤل وحب التغيير والتجديد والابتكار ليبقى فى أفضل صورة.. وعن حظ برج القوس اليوم الأربعاء.. يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أنك تحمل الكثير من العدوانية داخلك، وهو ما قد يجعلك تنفجر فى أى وقت، لذا حاول ألا تكثر من الكلام وتحلى بالصبر والدبلوماسية، وحاول أن تأخذ قدرًا من الراحة من الضغوط النفسية التى تواجهها.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/4/29

>لا تجعل قلقك وتوترك والعدوانية التى تحملها بداخلك تؤثر على عملك، لذا ابعد عن الأعمال التى قد تصيبك بالتوتر وحافظ على هدوئك وقلل من كلامك مع زملائك، حتى لا تصطدم بهم.>حاول أن تقنع شريك حياتك بما فى داخلك بالأدلة والبراهين العقلانية، بدلاً من أن تجبره على بالقوة على تقبل آرائك، ومن الأفضل أن تختار الحلول الوسط لمشاكلك مع شريكك.

برج الجدى يتميز بالعقلانية والجدية والاستقلالية ويعمل بحرفية عالية ويتمسك بالقيم والعادات والتقاليد، ويحب الإطلاع على كل أمور الحياة ليجمع فكرة عن كل شىء من حوله..ويتوقع محمد فرعون، أن برج الجدى اليوم، يتمتع بقوة بدنية وذهنية أكبر من أى وقت، وقد حان الوقت لاتخاذ القرارات الصعبة فى حياتك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/4/29

>أنت تعيش فى أفضل أحوالك وهذا ينعكس على عملك، فالأمور تسير على مايرام، وكل مهمة تتولاها تؤدى بك فى النهاية إلى النجاح، وهو ما يكسبك أيضًا احترام وإعجاب زملائك، كما يمكنك اتخاذ القرار اللازمة فى حياتك فى هذه الأيام، لأنها سوف تكون القرارات الصحيحة.>حان الوقت للاستمتاع بالوقت مع شريك حياتك، يمكنكما الخروج فى نزهة سويًا لأحد الحدائق أو تناول الغذاء فى أحد المطاعم فى أجواء رومانسية مختلفة، كما أن علاقتك بأصدقائك وعائلتك فى أفضل أحوالها، ويمكنك أن تتحدث معهم هاتفيًا لتطمئن على صحتهم.

برج الدلو من الشخصيات العقلانية التى تحب مساعدة الآخرين، وهو مستقل ولديه قدرة على رؤية الأمور من كل الجوانب دون انحياز لأحد على الآخر، ويمكن أن تراه بشخصيتين مختلفتين، إحداهما هادئة والأخرى عاصفة وغريبة الأطوار.. عن حظ برج الدلو اليوم الأربعاء، يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أن الأمور لا تسير كما خططت لها، وتواجهك بعض العراقيل والمشاكل، ولكن يجب أن تتريث أمام تلك الظروف التى تواجهك وتتعامل معها على أنها تحديات.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 2015/4/29

>يجب أن تمتنع عن اتخاذ القرارات السريعة تجاه المشاكل التى تواجهك فى الفترة الحالية، كما أنك تحتاج إلى الهدوء والصبر وعليك أن تفصل الأمور المهمة عن الأمور غير الهامة لتصل إلى حلول مناسبة.>لا تعادى شريك حياتك من خلال تصرفاتك معه، وبدلاً من ذلك يجب أن تركز على نفسك بعض الشىء حتى تجتاز العقبات والصعوبات التى تواجهك وتركز على مستقبل علاقتك بشريكك، ويمكنكما أن تتحدثا سوياً وتناقشا هذا الأمر.

برج الحوت يتميز بالتفهم وتقبل الآخرين، لذا تجده برفقة أشخاص مختلفى الشخصيات، ويحب التفانى فى عمله وهو شخصية متعاطفة تتميز بحس إنسانى عالٍ وهو يحب المثابرة ونابض بالحيوية والحياة.. أما عن حظ أصحاب هذا البرج، يرى محمد فرعون أن اليوم سوف يكون أفضل أيامك، فأنت تمتلك الثقة بالنفس والحيوية العالية وتحقق أهدافك فى العمل، وعلى مستوى الأمور العاطفية فأنت فى علاقة جيدة مع شريك حياتك، وإذا كنت غير مرتبط فسوف تقابل شريكك اليوم.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

>يتوقع فرعون أن اليوم أنت أكثر إنتاجية وفعالية فى عملك، فأنت تتقدم نحو أهدافك، ولكن يجب ألا يكون هذا على حساب الآخرين، وتحصل على تقدير رؤساؤك وزملائك فى العمل، فلا تخجل من إنجازاتك وانتبه لأى فرصة جديدة تظهر لك واقتنصها.>يرى محمد فرعون، أنك قد تقابل حب حياتك اليوم، وهو ما سيعطيك القوة لتغيير كل أسلوب حياتك إلى الأفضل، لكنك يجب أن تتحلى بالواقعية فى علاقتك العاطفية الجديدة.