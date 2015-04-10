مرور مطروح يضبط 17 ألفًا و754 مخالفة خلال شهرين

أعلن العميد هانى خير، مدير إدارة مرور مطروح، فى بيان صحفى صادر عن محافظة مطروح، اليوم الجمعة، أن الحملات المروريــــة المكبرة أسفــــرت عـــن ضبط 17 ألفًا و754 مخالفة مرورية، خلال الفترة من 8 فبراير وحتى 5 أبريل الجارى، بالإضافة إلى ضبط 21 سيارة بدون لوحات معدنية، ومبلغ بسرقتها، و25 دراجة بخارية، بدون لوحات معدنية، وضبط 18 تروسيكل، بدون لوحات معدنية، وقيادته حدث لم يتجاوز السن القانونى.

وأكد مدير مرور مطروح، أن الحملات المرورية المكبرة استهدفت جميع المخالفات وأسفرت عن ضبط 60 مخالفة سير عكس الاتجاه، و2538 مخالفة انتظار خاطئ، و1790 مخالفة قيادة سيارة بدون رخصة، و2862 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و2951 مخالفة شروط الحمولة لسيارات النقل الثقيل، و3823 مخالفة تجاوز السرعات المقررة، كما تم التصالح الفورى مع المواطن فى 3730 مخالفة.

من جانبه، شدد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، على ضرورة استمرار التواجد المرورى، وتكثيف الحملات بمدينة مرسى مطروح، والساحل الشمالى، والطرق السريعة، استعدادًا لأعياد الربيع وشم النسيم.

وأشاد المحافظ بأداء رجال المرور على الجهد المتواصل فى ضبط المخالفات لفرض وتحقيق السيطرة والانضباط المرورى وتطبيق قانون المرور وضبط السيارات المبلغ بسرقتها.

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