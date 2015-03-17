توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 2015/3/17

حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/3/17

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/3/17

توقعات جاكلين عقيقى لبرج الثور على المستوى المهنى:

على مستوى العلاقات العامة

على مستوى العاطفة:

حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/3/17

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

توقعات جاكلين لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور الصحية:

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/3/17

على مستوى العمل والمال

على مستوى العلاقات العاطفية:

حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/3/17

توقع جاكلين عقيقى لأصحاب برح الحمل على المستوى العملى:

على المستوى الصحى:

نصيحة جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحمل فى هذا اليوم:

حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/3/17

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2015/3/17

توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/3/17

>يجيد مولود برج الأسد تنظيم الأعمال وتوزيعها على الآخرين بصورة تحفظ له حق معالجة القضايا الأساسية دون القضايا الهامشية أو التى لا طائل منها، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الثلاثاء، تؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم ستنجز فيه عملا مهما أو تتخلص من قضايا ومشكلات كانت تتعلق بحياتك.>اليوم ستناقش مسألة مهنية أو مالية وتضع ميزانية معينة أو تراجع نفسك بشأن مشكلة تعرضت لها فى عملك، لهذا يجب أن تركز على كل ما يطلبه منك الآخرون، فعلى الرغم من المشكلات التى واجهتك فى الأيام الماضية، إلا أنه كما تتوقع خبيرة الأبراج "ماجى فرح" اليوم أفضل كثيرًا من السابق وسنجد فيه مفاجآت كثيرة.>مشكلات كثيرة واجهتك مع من تحب فى الفترة الماضية، وهذه المشكلات لن تستمر كثيرًا، فاليوم يدعوك الشريك إلى أن تتخلى قليلاً عن موقفك العدائى تجاه بعض الأمور التى تعد مشكلات حقيقية بينكما وأن تأخذ الحياة بصورة أكثر بساطة، وعليك أن تفكر بالأمر حتى تتخلص من هذه المشكلات.>يتمتع أصحاب برج الثور بالتظاهر بالبرود التام لوقت طويل ثم ينفجر لأتفه الأسباب، يفضل الأسلوب السلبى بدلاً من ملاحقة أهدافه بصورة إيجابية، وهذا يجعله يلازم بيته فى غالبية الأوقات، أما بخصوص حظ مواليد هذا البرج ليوم الثلاثاء، فتتوقع خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أن هذا اليوم أنه الأفضل لأنه يعيد إليك الأمل والاستقرار التى تحمل بهم كثيرًا.>تؤكد جاكلين أن بخصوص يوم الثلاثاء سيشهد أخبارًا سعيدة فى حياتك لذلك اطمئن فكل ما عليك فعله هو ضبط النفس والتخلى عن بعض الأفكار المتعالية، اطمأن وضعك فى هذا اليوم سيتحسن بشكل تدريجى، ولعلك تفرح بتطور مهم حين تدور عجلة الحياة بشكل سريع وايجابى فى هذا اليوم.>أبواب الحوار ستفتح أمامك وتحفزك على المشاركة فى الحياة الاجتماعية لتخرج من عزلتك لتلبى الدعوات وتوجهها أنت بدورك، سيكون هناك تطور كبير على مستوى العلاقات الاجتماعية، يغير لك مسار حياتك فى الفترة المقبلة.>تبدأ الأمور بالتحسن بعد معاناة الشهر الماضى، وتتقبل ما يقوله الحبيب وتبدو أكثر انفتاحًا، وعليك أن تستعيد سلامتك الداخلية وهو الأمر الذى يشجعك على إيجاد التسويات وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب.>يتميز أصحاب برج الجدى بقدرتهم على تحسين أوضاعهم وتحقيق أهدافهم، يفضل الاختلاط بالأوساط ذات الدخل المتوسط، هو هادئ رزين بصورة دائمة، أما عن حظ أصحاب هذا البرج ليوم الثلاثاء كما يوضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، اليوم بالنسبة لأصحاب برج الجدى يعتبر المثالى حيث تكتشف بعض الأشياء تكمن بداخلك تؤهلك إلى السعادة على الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية.>يتناسب هذا اليوم مع شخصيتك حيث تكتشف أنها قوية بدرجة كبيرة ما يؤدى إلى خوف الآخرين منك، وتدفعهم إلى التفكير كثيرًا قبل خوض أى مواجهة معك فى العمل، لتحقق الكثير من النجاحات خصوصا أنك تتمتع بخلو ذهنى وراحة بال غير مسبوقة.>الحبيب سيكون سبب فى نجاح مشروعات التى تخطط لها والتى سبق أن أعددت لها بدقة متناهية، حاول فى ذلك اليوم أن تتمتع بالهدوء حتى تجعل العلاقة بينك وبين حبيبك تعود إلى قوتها من جديد.>تصل فى ذلك اليوم إلى مرحلة كبيرة من التعب الجسدى والفكرى نتيجة مشروعاتك وأعمالك الكثيرة، ولكن فى نفس الوقت لن تشعر بالتعب كثيرًا لأن سعادتك تفوق كل المتاعب.>يشتهر أصحاب برج الجوزاء بالازدواجية، يجمعون مجموعة من الاحاسيس المتضاربة، وبرج الجوزاء ذكى سريع الخاطر يقوم بأعماله فى إنجاز تام، يكره الروتين والنظام، أما فيما يخص حظ اليوم الثلاثاء لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم يعد محطة مهمة فى حياتك حيث إنك تمر بكثير من التغيرات التى تؤثر على مسار حياتك، استغل الفرصة وعيد حساباتك فى كل الأمور العالقة.>تؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم سيشهد مرورك بـ20 محطة مهمة وهم على الأرجح إيجابية جدًا والتى تجعلك تلتهى عن أمورك الشخصية بأوضاع مهنية أو تطورات مالية تحصل فى هذا اليوم، وهو فرصة جيدة لاستعادة أموال قديمة تساعدك على حل عدد من المشكلات المالية التى قد مررت بها سابقًا.>بعدك عن الشريك يشعرك بالوحدة، ويجب أن تحاول أن تمنح نفسك وقتًا أطول، وهذا يساعدك على تخطى ذلك، على الرغم من ذلك يجب أن تنتبه كثيرًا لمن يحيطون بك لأن هناك من ينتظر هدوئك ليوقعك فى مشكلات لا حصر لها.>لا يخاف إنسان برج الحمل أحدًا، ما لم يلاحقه الأذى، ويتمتع بالنسيان السريع ويقع كثيرًا فى تجارب جديدة مهما خسر، أما عن حظهم لهذا اليوم تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أن اليوم الثلاثاء مختلف بعض الشىء عن الأيام الماضية، وتحديدًا على مستوى الحياة العملية حيث أنك تشعر فى هذا اليوم دائمًا بتكدس الأعمال مع بعض الشكوك والهواجس التى تقلقك فى حياتك العاطفية.>تشعر فى هذا اليوم بتكدس الأعمال وكثرتها التى لا تنتهى، نظرًا لسيرها بوتيرة بطيئة، وهو ما يجعلك تغرق فى أفكار سوداء وتفتقد الحنان والاهتمام، لهذا احذر المجازفات فأنت قليل الحظ هذه الفترة ولا تملك القدرة على إنجاز كل الأعمال كما يجب، بل قد تفاجأ بقلة أو انعدام فعاليتك وغياب حماستك.>تصاب باليأس والتعب وتتراجع حالتك الصحية نتيجة تكدس المشكلات والأعمال عليك، لهذا تجنب اللقاءات والمواعيد المهمة إذا استطعت خلال هذا اليوم حتى لا تصاب بداء الفشل.>تبدو عجلة الأمور التى تسير حولك متأخرة وهو ما يجعلك تصاب بالخيبة وتشعرك بالإحباط لذلك خذ جميع الاحتياطات حتى لا تقع ضحية موقع بسيط يفقدك الكثير، مع تجنب اتخاذ قرارات حاسمة أو مصيرية.>أصحاب برج الحوت يتمتعون بالهدوء، فهم يرون العالم من خلال منظار وردى يرسم له كل شىء جميل، ولا يعنى ذلك أنه يجهل واقع الحياة بألمه ومرارته، ولكنه يفضل الهروب إلى الحلم والوهم مقنعًا نفسه بأن موقفه هذا هو عين الصواب، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الثلاثاء كما يوضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، حيث يمر هذا اليوم بالنجاح والحظ فى مشاريعك ومساعيك لكن حاول أن تتجنب الجدال مع بعض الزملاء.>ترى خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أنه يجب الحظر يوم الثلاثاء فى حياتك المهنية فقد تحصل على معنويات وطاقة إيجابية غير منتظرة ترفع منسوب حماستك وقدر يؤدى إلى التهور فى بعض الأحيان، ولكن هناك تطورات إيجابية تدعم موقفك فى العمل.>تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلى، ما يستوجب منك التأنى فى التعاطى معه، وقد يمر بك فى هذا اليوم بعض الشجارات والنزاعات مع الشريك ولكنها غير مهمة ولن تؤثر على علاقتك به.>يتحكم مولود برج الدلو فى عاملين أساسيين هما الفضول والتحدى، فهو يجذب الاهتمام الشديد بالأشخاص، ما يدفعه إلى التحدى والتظاهر بالطرافة، وهو ما يجعله يقوم بأفعال غير سوية فى بعض الأحيان لمجرد أنه يثبت قدرته على رفض العادات والتقاليد، أما عن حظ برج الدلو ليوم الثلاثاء كما يوضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، هو يعتبر يومًا مميزًا تنقلب فيه الأوضاع لمصلحتك وتصبح محط أنظار الزملاء.>هناك أسرار ستنكشف لك فى هذا اليوم تفضل أن تخفيها عمن يحيطون بك، ورغم ذلك هو يوم مميز تتألق فيه أمام زملائك فى العمل وتظهر فيه ذكاءك بصورة كبيرة فى حل مشكلات تبدو لأصحاب العمل صعبة ولكن بلمساتك البسيط تحولها إلى سهلة الحل، وهو الأمر الذى يقربك إلى رؤسائك فى العمل وتنول ما كنت تسعى إليه منذ فترة.>تؤكد خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أن حياتك العاطفية ستتغير فى هذا اليوم بلقاء رومانسى مع الشريك بعيدًا عمن يقفون عقبة أمامكما، تحل معه كثيرًا من الخلافات السطحية التى كانت تقف أمامك فى الأيام الماضية، حاول أن تخرج معه إلى الطبيعة باستنشاق الهواء النقى حتى تتمكنا من تجاوز العقبات سويًا.>هو شخص عاطفى صاحب حدس وبديهة، صاحب خيال واسع عنيف وذو انتقادات لاذعة يدافع عن نفسه ومتعاطف مع الغير قابل للتغيير مزاجى عاطفى بشكل سريع.

أما بخصوص حظه ليوم الثلاثاء فتقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى يعد اليوم من أسوأ الأيام فى حياتك، تفقد الثقة فى نفسك بسبب تدهور الأوضاع العاطفية لك، وربما تشعر بالملل فى حياتك المهنية.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى العاطفى:

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى الصحة:

حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/3/17

توقع نجلاء قبانى لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 2015/3/17

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 2015/3/17

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 2015/3/17

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

>تنصح جاكلين عقيقى بالتفكير بطريقة إيجابية حتى تتمكن من تخطى كل المصاعب والمشكلات، لأن السلبية غالبًا ما تكون أكثر ضررًا، وهناك بعض الديون التى تتراكم عليك، عليك تسديدها أولاً بأول، حذر قدر الإمكان وحاول أن تكون على قدر المسئولية.>شريك فى الحياة سيكون مزاجه أفضل من حالتك، حاول أن تطرح معه موضوعات ومشكلاتك حتى يساعدك على تخطيها بصورة أفضل.>أنت بحاجة إلى منقذ تستطيع من خلاله التنفيس عن غضبك فابتعد عن الأشخاص الذين هم مصدر إزعاج لك وحاول إذا تدهور الأمر بك أن تصل إلى طبيب نفسى تثق به للتحدث إليه.>يبتعد أصحاب برج العذراء عن الاحتفالات والتجمعات وذلك لسببين الأول مزاجهم الخاص يجعل اختلاطهم بالآخرين صعبًا ويقف بالتالى بينهم وبين وسائل الترفيه والتسلية، أما السبب الثانى نداء الواجب الذى يشغلهم عن التفاهة والسطحية، وعن حظ أصحاب برج العذراء لهذا اليوم فتقول خبيرة الأبراج "نجلاء قبانى" إن أصحاب هذا البرج سيحظون خلال اليوم بدعم مجموعة من الكواكب يساعدهم فى حياتهم العاطفية والمهنية.>ستكون أكثر تركيزًا على الجانب المهنى الخاص بك، فلا تتردد فى إعادة حساباتك لتفادى الوقوع فى أخطاء الماضى، الأخبار السعيدة ستتوالى عليك، حاول أن تستمتع بالحياة قدر الإمكان، حاول استغلال كل الفرص المتاحة كما ينبغى لتتمكن من تحقيق أهدافك والإقدام فى حياتك المهنية.>إذا كنت متزوجًا، حاول أن تسعى جاهدًا لإرضاء الحبيب والحفاظ على استقرارك وتوازنك العائلى، لأن شريك حياتك وقف بجانبك كثيرًا فى الأوقات الصعبة التى مرت عليك من قبل، أما بالنسبة للعزاب، الفرصة ستكون مناسبة أمامك للوقوع فى الحب من النظرة الأولى، ولكن عليك أن تختار بعناية لأنه سيصبح شريك العمر.>إنسان العقرب غير طبيعى، يتمتع بصفات غير عادية، تشبه من نواحٍ كثيرة صفات الحشرة التى سمى على اسمها، يتمتع بالتخفى فى النهار والليل وراء قناع خارجى يخيل للناظر أنه وجهه الحقيقى، أما عن حظ البرج لهذا اليوم الثلاثاء كما توضحها خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، أمور طارئة تثير بعض الانفعالات، عليك القيام ببعض التعديلات لتلافى الوضع لاحقًا، الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من الارتياح وهو ما يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة.>يضعك أحد الزملاء فى موقف جيد لتنفيذ بعض الرغبات والإفادة من تطور يحصل فى بعض المؤسسات، ولكن عليك الاستمرار والبحث عن فرص أكثر مناسبة لك، ولن يؤثر ذلك على المستوى المادى.>رغم المشكلات التى تعانى منها على مستوى العمل إلا أن هناك نتائج إيجابية لعلاقة سابقة تبعد القلق وتتخطى بعض العقبات بسرعة قياسية، فأنت لديك القدرة على فعل ذلك من أجل علاقة أفضل مع شريك الحياة، فحاول أن تكون هادئًا قدر الإمكان.>هم مصدر للبهجة والسعادة دائمًا، بالإضافة إلى تمتعهم بالصدق، يعتبرون مصدر أمان لغيرهم صادقين ومبهجين إلى أقصى درجة، فهم دائمًا مصدر للسعادة وأمان للمحيطين بهم، أما عن حظ البرج لهذا اليوم يقول خبير الأبراج محمد فرعون، رغم المشكلات التى عانيت منها الفترة الماضية كثيرًا من المشكلات والتى جعلتك تتعرض للضغط النفسى والعصبى، إلا أن اليوم ستتغير حياتك إلى الأفضل.>اليوم ستتخلص من ضغوط قليلة من العمل، وينصح خبير الأبراج محمد فرعون بأهمية أخذ عدد من الأيام كإجازة والسفر إلى مكان هادئ ويفضل الشواطئ حتى تعيد تنظيم أوراقك وتتخلص من كل الأعباء التى تفوق طاقتك، وتعمل على استغلال طاقتك بشكل خاطئ.>رغم المشكلات التى تواجهك، إلا أنك على المستوى العاطفى تشهد استقرارًا إلى حد ما، خصوصًا أن شريك الحياة يعانى من بعض المشكلات الطارئة على مستوى العمل إلا أنك قادر على مساعدته فى تجاوزها.>القلق شعور دائم لهم، وهو ما يجعلهم سريعى الغضب، ولكن يعودون سريعًا للتسامح، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الثلاثاء لأصحاب برج الميزان، فيؤكد خبير الأبراج محمد فرعون أن هذا اليوم سيكون مهمًا للغاية على عدة مستويات لذا يجب أن تعمل على استثمار الفرص المتاحة لك.>يحدث تطورات كثيرة فى حياتك العمالية لهذا اليوم منها ما هو إيجابى والآخر سلبى، حيث يشهد يومك مشكلة بينك وبين رؤسائك فى العمل، ولكن على الصعيد الآخر لا تؤثر هذه المشكلات على ثقتهم بك، لذا ينصح خبير الأبراج محمد فرعون أن تكون على قدر المسئولية حتى لا تفقد ما تم اسناده إليك.> يحدث بعض التوتر فى علاقتك بالحبيب اليوم إلا إنك قادر على تجاوز هذا الأمر بسهولة، وتشعر بالتحسن أيضًا على مدار الأيام المقبلة، خصوصًا عندما تشعر أنك اتخذت القرار الصحيح.