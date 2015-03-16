حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/3/16

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العذراء على المستوى المهنى والعاطفى

توقعات نجلاء قبانى للعذراء فى شهر مارس

تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح اليوم الاثنين، أن يحظى أصحاب برج العذراء هذا العام على امتيازات جديدة فى العمل أو ترقية أو الوصول لمنصب كبير وممكن أن يقوم بشراء منزل جديد، وتحذر بضرورة الابتعاد عن المخادعين لتجنب الوقوع فى الأخطاء.>يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون لأصحاب العذراء أنه سيكون هناك تحسن فى المحرك الذاتى للمضى قدمًا وتحقيق الأهدافك هذا على المستوى المهنى، لافتًا إلى أن توقعات الأبراج 2015 تشير على الصعيد الصحى إلى أن المواطنين بحاجة إلى أن نكون حذرين للرعاية الصحية الخاصة.>هذا الشهر يشهد الكثير من التحولات الجذرية والأساسية للأفضل وهذا الكلام الأمر سينطبق على ثلاث سنين قادمة ولذلك أنت تبذر فى بداية هذا العام فى أرض عملك وعائلتك لتقطف فى نهاية العام والأعوام المقبلة.

اجتماعيًا: أمورك العائلية أول الأمور التى ستطاولها التغيرات فالمشترى كوكب العائلة سيدخل برجك بداية آب وهو يمنحك المنطق السليم وتفهم ماذا تريد فعلاً.

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