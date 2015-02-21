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استهداف مطار الأبرق الليبى بصواريخ جراد

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استهداف مطار الأبرق الليبى بصواريخ جراد استهداف مطار الأبرق الليبى بصواريخ جراد
صرح مدير مطار الأبرق الدولى، أبوبكر مفتاح العبيدى أن مسلحين متمركزين بغابات رأس الهلال شمال بلدة الأبرق شرق ليبيا حاولوا فى ساعات متأخرة من ليلة أمس الجمعة استهداف المطار بصواريخ جراد.

غير أنه أكد لـ "بوابة الوسط" الليبية، أن الإستهداف لم يسفر عن خسائر بشرية ولا أضرار مادية، موضحًا أنَّ أربعة صواريخ سقطت بأرض خلاء فى بلدة الأبرق، يأتى الهجوم الصاروخى عقب ثلاث تفجيرات استهدفت أمس الجمعة مديرية الأمن فى القبة ومحطة وقود ومنزل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قويدر فى مدينة القبة - على أطراف هضبة الجبل الأخضر الشرقية ما اسفر عن مقتل واصابة العشرات.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجيرات، يشار إلى أن ليبيا يعصف بها القتال والفلتان الأمنى وتتنازع على ادارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس فى أغسطس الماضي، وتتخذ المؤقتة بقيادة عبد الله الثنى ومجلس النواب المعترف بهما دوليا من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ حكومة الانقاذ بقيادة عمر الحاسى والمؤتمر الوطنى العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهما.
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