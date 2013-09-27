الرئاسة: الشيعة يدعمون «السيسى».. وأنصار «صباحى» يبدأون توزيع البيانات

كتب : صبحى عبدالسلام وخالد عبدالرسول منذ 10 دقائق

انطلقت حملات المنافسة على منصب رئيس الجمهورية مبكراً، فبينما أعلن شيعة مصر مساندتهم للفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع رئيساً لمصر، لإنقاذ البلاد وحمايتها من المخاطر، بدأت حملة «مرشح الثورة» توزيع بيانات فى الأحياء الشعبية، للتعريف بحمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، لدعمه فى الانتخابات الرئاسية القادمة. وحمل أحد البيانات الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه عنوان «حملة دعم مرشح الثورة بالهرم.. حمدين صباحى رئيساً لمصر 2104.. تاريخ صباحى فى سطور»، حيث شملت محطات مختلفة بداية من دوره فى الحركة الطلابية وانتخابه نائباً لرئيس اتحاد طلاب مصر، والاعتقالات المختلفة التى تعرض لها، وانتخابه فى مجلس الشعب، ومعارضته لنظام «مبارك»، انتهاءً بمشاركته فى مظاهرات 25 يناير وجمعة الغضب الأولى. من جانبه، قال القطب الشيعى الطاهر الهاشمى، نقيب الأشراف بالبحيرة، عضو المجلس العالمى لآل البيت فى قُم الإيرانية، لـ«الوطن»: «سنبدأ بتنظيم حملات ندعو فيها المواطنين لتفويض السيسى وتكليفه برئاسة الجمهورية، لأنه يمثل امتداداً لثورة 25 يناير.