حظك اليوم.. توقعات الأبراج ليوم الإثنين 4 أغسطس 2014

حظك اليوم برجك اليوم الأبراج اليوم الإثنين 4 أغسطس / آب 2014 . يوميا توقعات جوي عياد و جمانه قبيسي و ابراهيم حزبون و كارمن شماس و جاكلين عقيقي و ماجي فرح و ميشال حايك و ليلى عبد اللطيف لك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وخذ الأمر من قبيل التسلية لو حذرتك .. وهذه توقعات برجك اليوم الأربعاء من جوي عياد وكارمن شماس

أولا : توقعات جوي عياد

برج الحمل

لديك مهارات في التواصل على أعلى مستوى، أنت تهتم بالمال وتوظف طاقاتك في الحصول عليه، هل تريد الإبداع والابتكار أو إيصال أفكار جميلة؟ الآخرون سوف يهتمون بذلك لذا كن مبادراً ومباشراً.

برج الثور

هل تعلم أن القمر في برجك يحسن الكثير من أوضاعك ويعيد إليك الثقة مجدداً؟ نعم ستتحسن بيئتك المحيطة فوراً وقد تهتم بجديد، تزرع بعض الزهور أو تجدد غرفتك المفضلة، هذا وقت للتغيير والقيادة.

برج الجوزاء

الانضباط الذاتي يصعب أحياناً عليك، لكن النجاح يعتمد اليوم على هذا الانضباط، كن ملتزماً وثابتاً، اعتد الإصغاء بعناية إلى أحاديث الآخرين وأقاويلهم، حاول المتابعة ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد.

برج السرطان

لديك الكثير من المواهب التي تصل إلى الأوج اليوم، خذ نفساً عميقاً، ارتاح، بعد ذلك التفت إلى مسؤولياتك، لأن هذااليوم لم يخلق للمتاعب، بل للقاءات والتواصل مع الأحباء والأصدقاء وتبادل الود.

برج الأسد

تبدو الأمور أمامك غير سائرة وفق ما ترغب، تخطيطك لن يبدو فعالاً، لا تكن فاقداً للثقة بسبب كثرة الواجبات أو متاعب صحية، اعلم أن كل شيء سيء سيكون عابراً ولأنك تستعيد الواقعية والدقة ستنجح.

برج العذراء

تشعر بحاجة عميقة إلى التغيير في عيشتك، سواء كان ذلك في العمل، أو في البيت، أو في علاقة شخصية، التحسينات يمكن أن تزيدك قوة وتجعلك تتخذ خطوة أولى إلى الأفضل، هناك شيء غريب وجديد في حياتك.

برج الميزان

أناس قدماء لم ترهم منذ فترة قد تراهم هذا اليوم، تأكد واستغرق الوقت كاملاً لتتمتع وتقضي أوقاتاً جميلة برفقتهم فالفرص كثيرة أمام ناظريك، وبالتأكيد لن تتكرر مرة أخرى، قد تناقش عقداً أو تفاوض بشأن ارتباط.

برج العقرب

لا شيء جديد تعتبره، أو لا خطط عليك أن تضعها في الوقت الحاضر، عبر عن نفسك بالكتابة والمحادثة والتسجيل والتنظيم، حاذر المشاكل مع شركاء أو زملاء، ولا تقحم نفسك في متاهات صعبة، دافع عن خطواتك.

برج القوس

الآخرون يريدون أن ينصحوك خلال هذا اليوم لدرجة كبيرة غير معهودة من السابق، كن منفتحاً وصادقاً ولا تكن سريعاً أو متهوراً أو طائشاً، فأنت لا تتمتع بالحكمة، فكر قبل أن تتكلم وانتبه لأمورك الصحية.

برج الجدي

ترى كثيراً كعادتك، لكنك لا تستطيع رؤية المستقبل جيداً، اترك التفكير جيداً فأنت في أكثر الأوقات المخصصة للمتعة والمرح سواء في أجواء الحب وقضاء الأمسيات الرومانسية، أو في أجواء اللعب والتسلية.

برج الدلو

إنه الحظ يحالفك خلال اليوم لأن تكون بالقرب من الأولاد والأقارب، هل تحتاج إليهم وإلى دفء أجواءهم؟ نعم تحتاج واعلم أنهم يحبونك ويريدون أن يتصلوا مباشرة معك ويتبادلوا الأحاديث والمحبة بينك وبينهم.

برج الحوت

ستواجه صعوبة في أن تعبر عن نفسك أو أن توصل أفكارك إلى الآخرين، اترك المبادرات والقرارات الهامة اليوم وحاول ثانية في الغد، هذا المساء عليك أن تقضي وقتاً جميلاً مع العائلة والأناس المقريبن، فهذا ما تحبه بالضبط.

وهذه توقعات كارمن شماس لحظك اليوم الاثنين

الحمل

عليك تحديد خطواتك المستقبلية ودراستها بعناية، لأن الظروف غير مؤاتية لذلك، لكنّ المحاولة لن تكون كارثية. تحتاج الى الراحة، لتتمكن من رسم خطواتك المقبلة تجاه الشريك، وهذا يساعدك على توضيح أمور كثيرة.

الثور

لا تبدل رأيك في القناعات التي حدّدتها لنفسك مهما تكن الضغوط، فالأيام ستثبت للآخرين صحة وجهة نظرك. قد تكون الرومانسية مطلوبة في هذه المرحلة، وهي ستنعكس إيجاباً على العلاقة مع الشريك.

الجوزاء

عليك مواجهة الأمور بواقعية وجديّة، وسترى قريباً أنّ ما قمت به سيكون لمصلحتك في مواجهاتك مع الآخرين. عروض بالجملة يقدّمها الشريك للوصول بالعلاقة إلى نهايتها السعيدة، لكن تردّدك سيصعّب الأمور ويعقّدها.

السرطان

مهما حاول بعضهم التشكيك في قدراتك العملية، فإنّ صورتك الجيدة ستبقى أكثر وضوحاً من محاولاتهم اليائسة. قد يفاجئك الشريك بخطوة متقدمة في العلاقة التي تجمعكما، فكن جاهزاً ومستعداً لذلك.

الاسد

حدسك يدلك على الطريق والقرارات الصائبة، والحيوية تسمح لك بتحويل رغباتك إلى حقائق، ذلك لأنك تثقتك بنفسك عالية. أضف إلى ذلك أن الحظ المطلق ينقذك في الوقت المناسب من أية ورطة أو مأزق محتمل.

العذراء

قد يطلب منك بعض الزملاء العون في حلّ مسألة مهمة، فحاول أن تساعد قدر المستطاع وخصوصاً أن الظروف ستكون لمصلحتك. أسبوع متميز بالعطاء، وهذه هي أبرز الصفات التي تتمتع بها، وإن كانت في بعض الأحيان تثير حفيظة الشريك.

الميزان

فكر في مستقبلك المهني قبل الإقدام على أي خطوة غير محسوبة النتائج، ولا سيما أنّ الندم قد لا ينفعك لاحقاً. قد تجد نفسك مضطراً إلى إعادة تصويب العلاقة بالشريك، لأن الأمور قد تشهد انعطافاً سلبياً بينكما.

العقرب

كن حذرا في الأيام المقبلة، لأن الأنظار مسلطة على ادائك في العمل كما أن بعضهم ينتظر الفرصة لتشويه صورتك. الوحدة لا تناسبك، وهذا يحتّم عليك البحث عن شريك مناسب في القريب العاجل لأنك لا تحتمل الفراغ.

القوس

الأمور أصبحت أكثر تنظيماً من السابق، وهذا يعتبر مكسباً لك ونقطة إضافية تسجل لمصلحتك. تعجبك رومانسية الشريك، لكن الحذر واجب في مثل هذه الظروف، حتى تتوضح النيات على نحو كامل.

الجدي

إذا كنت قادراً على القيام ببعض التضحيات في سبيل الآخرين فلا تتردد، فالحياة قد تكون يوم لك ويوم عليك. قلق الشريك مبرر قياساً بالشائعات التي سمعها أخيراً من بعض المقربين. لذا، يفترض أن توضح أسباب ذلك.

الدلو

أجواء دقيقة ومربكة هذا الأسبوع، إلى جانب بعض الصعوبات في العمل، إلا أنّ ذلك سيكون موقتاً، فلا تقلق. تجنّب المواجهة غير المبرّرة مع الشريك، وخصوصاً إذا كان موقفك ضعيفاً، فحاول إصلاح الأمور برويّة.

الحوت

الغوص في بعض التفاصيل قد يكون مفيداً، لكنه ليس الهدف المحدّد لحملتك المقبلة للوصول إلى الغاية المنشودة. تستقطب التأييد من بعض الاصدقاء، وخصوصاً لجهة المبادرة إلى تحديد نوع العلاقة مع الشريك.

شبكةعيونالإخبارية

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