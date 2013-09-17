وزير الاتصالات: الاستفادة من طرق السكة الحديد فى مد خدمات الإنترنت

عقد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل اجتماعاً وزارياً تم خلاله استعراض المشروعات محل التعاون بين الوزارتين والمعنية بتفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تطوير قطاعات النقل المختلفة وتذليل التحديات والمعوقات التى تعوق مراحل للتنفيذ على كافة الأصعدة من اجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى قطاع النقل والمواصلات على مستوى كافة المحافظات.

وأكد المهندس عاطف حلمى على أن "هذا الاجتماع يأتى استكمالا لسلسة اللقاءات والاجتماعات التى تعقدها الوزارة لمتابعة مراحل التنفيذ بكل دقة لكافة الاتفاقيات التى تم توقيعها مع الوزارات والأجهزة الأخرى بالدولة، والاستفادة من روح التعاون والتكامل التى تتصدر منظومة العمل فيما بينها فى تفعيل محاور العمل والانجاز المختلفة خاصة فيما يخص تطوير وتحديث منظومة قطاع النقل باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات، بهدف الارتقاء بخدمات قطاع النقل وتحسينها من خلال بناء خطة إستراتيجية طموحة تعتمد على أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، واستحداث بعض النظم والخدمات التكنولوجية التى تعمل على زيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين، الأمر الذى ييسر على المواطنين سرعة الوصول للخدمات المقدمة من قطاع النقل والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ".

من جانبه صرح الدكتور علاء الحايس مدير مشروعات البروتوكول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الاجتماع شهد استعراضاً مفصلا للموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تنص عليها بنود بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين فى فبراير 2013.

كما جرى خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل عدد من لجان المتابعة لتنفيذ كافة هذه المشروعات، والتى من المقرر أن يتم من خلالها توفير شبكة اتصالات موحدة لمنظومة النقل بهدف تحسين مستوى السلامة المرورية، وتحسين الكفاءة التشغيلية لشبكات الطرق، وتوفير المعلومات بصورة دقيقة وسريعة لكل مستخدمى شبكات النقل المختلفة مما يقلل من الحوادث على الطرق الأمر الذى يساهم بشكل كبير فى زيادة مستوى السلامة والأمان فى شبكات النقل المختلفة.

يأتى ذلك بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، هذا بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تطبيق نظام الشباك الموحد بالموانئ المصرية، وتطوير وتوحيد إجراءات العمل بها لتسهيل حركة النقل والتجارة واختصار إجراءاتها لصالح المواطنين.

كذلك من المقرر الاستعانة بتقنية الحوسبة السحابية ونظم المعلومات الجغرافية، وبناء نظام النقل الذكى وزيادة سعته بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل من خلال بناء منظومة معلوماتية متكاملة تسمح بتبادل المعلومات بين مشغلى ومستخدمى الطرق عبر وسائل وأدوات اتصال متطورة ومراقبة الطرق والتحكم فى حركة السير، وإدارة الأحداث الطارئة، وإدارة مركبات الطوارئ، مما يحد من الحوادث المرورية، والمساهمة فى التدخل السريع لمعالجتها بسرعة وفاعلية، وأضاف الحايس انه بالنسبة لمجال النقل النهرى فمن المقرر بناء قواعد بيانات لنظم المعلومات النهرية لرفع كفاءة النقل النهرى فيما يخص حركة السفن النهرية وتحديد انسب المسارات لها ومتابعة تحرك الوحدات الخاصة بها، حيث تم فى هذا المحور فيما يخص زيادة الكفاءة الإنتاجية: توفير عدد 90 رخصة تطبيق لـ40 مستخدم، وتم تدريب عدد (20) موظف على تطبيقات المبادرة، وتشغيل الموقع الخاص بالهيئة منذ سبتمبر 2012، وبالنسبة لمترو الأنفاق فقد تم توفير عدد 310 رخصة تطبيق لـ150 مستخدم، وتدريب عدد 20 موظف على تطبيقات المبادرة، وتشغيل الموقع الخاص بالهيئة منذ أبريل 2013.

وذكرت الوزارة فى بيانها انه جارى تنفيذ باقى بنود البروتوكول التى تتضمن تطوير منظومة المعلومات الجغرافية لدى وزارة النقل والهيئات التابعة لها، وتوقيع البيانات الخاصة بشبكات النقل على الخرائط الجغرافية، وتطبيق مبادرة الزيادة الإنتاجية، وتدريب العاملين بوزارة النقل والجهات والهيئات التابعة لها، والاستفادة من طرق السكة الحديد وشبكات الطرق الإقليمية فى مد خدمات الانترنت فائق السرعة "البرودباند" بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات.

حضر الاجتماع المهندس محمد النوواى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور هشام الديب المشرف على قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات، والدكتور أشرف جمال الدين رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندس هشام موافى الرئيس التنفيذى لقطاع البرودباند بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بوزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة النقل.

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