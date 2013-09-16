«الشاطر ومالك» سيطرا على قطاعات الأثاث والملابس والعقارات بـ7 شركات جديدة

«الوطن» تواصل كشف « شبكة العنكبوت» الإخوانية

كتب : عبدالرحمن شلبى ومحمد الشيخ منذ 29 دقيقة

استكمالاً لما نشرته «الوطن» فى الحلقة السابقة والكشف عن شركات خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، وحسن مالك القطب الاقتصادى للجماعة، نكشف اليوم فى حلقة جديدة عن 7 شركات جديدة يمتلكها الرجلان فضلا عن 12 شركة يمتلكها «مالك» منفردا فيما يمتلك الشاطر 5 شركات فقط، وتكشف الأوراق أن أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطى وعصام الحداد، القياديين فى الجماعة، يمتلكون 9 شركات فى قطاعات مختلفة، منها الأدوية والدعاية والمقاولات، بينما كشفت أوراق أخرى أن عبدالمنعم أبوالفتوح المنشق عن الجماعة ورئيس حزب مصر القوية يمتلك 4 شركات. «مالك والشاطر» أسسا فرعا جديدا لإحدى شركاتهما التى تعمل فى مجال شراء وبيع وتأجير العقارات عام 1981، ضمت عددا من الشركاء من بينهم ثناء محمد مصطفى علام وأحمد نشأت وعيسى سليمان وآخرين.

ووفقا للأوراق فإن الشكل القانونى «شركة واقع مورثة»، يقول عنها الخبير الاقتصادى محمد عبدالرحيم، إن هذه التسمية فى الشركات تكون دائما ناتجة عن ميراث تم توزيعه.

وفى نفس العام اتفق الشاطر ومالك على تأسيس شركة لمقاولات إنشاء وهدم وإصلاح أساسات، لكن باسم لم يتم ذكره فى الشركات الأخرى وهو حامد محمود حسيب الدفراوى، واتخذت من شكلها القانونى «شركة تضامن»، وكما تم ذكره فى الحلقة السابقة على لسان الخبير المالى محمد عبدالرحيم أن لفظ «تضامن» هو الشكل الأكثر شيوعا وانتشارا فى تأسيس شركات الأفراد حيث يكون كل شريك مسئولا مسئولية تضامنية مع الآخر فى جمع أموال الشركة سواء التأسيس أو الديون.

كما ضمت الشركة التى اتخذت من شارع سيدى بشر بحرى بالإسكندرية مقرا لها، 4 شركاء، هم حامد الدفراوى وحسن عز الدين يوسف، ومحمد إبراهيم، ومحمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر.

وفى عام 1989 قرر الشريكان إضافة قطاع جديد للشركات حيث تم تأسيس شركة تعمل فى تجارة الأسماك بالتجزئة تحت اسم محمد هشام مصطفى وشركاه، واتخذت شكل «شركة توصية بسيطة» وهى التى يتحمل فيها كل شريك بنسبة حصته فى الديون، وضمت 9 شركاء من بينهم عبدالرحمن سعودى، وزكريا محمد سعودى، وآخرون إلى جانب «الشاطر ومالك».

«مالك» يمتلك 12 شركة مع آخرين أسس بعضها باسمه «محرفاً».. و«الشاطر» لديه 5 شركات عائلية بمشاركة أبنائه

ثم أسسا بعد ذلك 3 شركات فى مجالات الخدمات المنزلية والمقاولات وأخرى فى مجال تجارة الألبان ومنتجاتها، حتى عام 1991، وفى عام 2003 تم تأسيس شركتين متتاليتين بفارق أيام، الأولى تحت اسم حسن عز الدين يوسف مالك وشركاه المصرية الدولية -رواج - وهو توكيل الأثاث، وهى الشركة التى اتخذت من الإسكندرية مقرا لها وضمت 13 شريكا جميعهم أقارب للشاطر ومالك، أما الشركة الثانية والتى كانت فى نفس المجال لكنها تحت اسم المصرية الدولية للتجارة والتوكيلات التجارية، فقد اتخذت شكل شركات التوصية البسيطة وضمت نفس الشركاء فى الشركة الأولى. يمتلك حسن مالك وعائلته، وفقا للأوراق، 11 شركة بعيدا عن الشركات التى يمتلكها مع الشاطر، حيث تكشف الأوراق أن هناك شركة تعمل فى صناعة ونسيج الخيوط الطبيعية وهى مؤسسة عام 1970، وهى إحدى الشركات التى امتلك حصة فيها مع والده عزالدين يوسف بخلاف أشقائه حسام وسناء وألفت، وفى عام 1989، تم تأسيس شركة تحت اسم «شركة مالك للنسيج عز الدين يوسف وشركاه»، وبها 9 شركاء جميعهم أشقاء حسن مالك بجانب والده وسيدة تدعى فريدة بلابل.

عام 1994 أسس حسن مالك شركة جديدة تحمل اسم «الفجر لتجارة الخيوط عبدالحليم فوزى وشركاه»، اتخذت من منطقة وسط البلد مقرا رئيسيا لها، وضمت من الشركاء 11 مساهما، بينهم عاصم عبدالفتاح وعبدالحليم فوزى وسامية نجيب وآخرون، بينما أسس شركة لنفسه فى عام 1996 اتخذت من ش مكرم عبيد بمدينة نصر مقرا لها تحت اسم «حسن عزالدين يوسف».

بعد تأسيس هذه الشركة بـ3 سنوات وتحديدا عام 1999، ضلع «مالك» فى تأسيس شركة جديدة تعمل فى مجال المقاولات والإنشاء بمعاونة شريكين فقط، هما رامز محمد على قنديل وسناء يوسف مالك، وتأسست تحت اسم «رامز محمد على قنديل وشركاه». وشهد عاما 2000 و2001 تأسيس 6 شركات الأولى كانت تعمل فى مجال المقاولات وكانت تحت اسم شركة الإنشاءات العصرية رامز قنديل، بينما أسس شركتين فى تجارة الخردة تحت اسم حسن عزالدين يوسف وشركاه والأخرى كانت تحت اسم مصطفى هاشم متولى، وشركتين فى الاستيراد والتصدير تحت اسم الأنوار التجارية والأنوار للتجارة والتوكيلات وشركة أخيرة كانت فى تجارة الأثاث تحت اسم «حسن مالك».

تكشف الأوراق أن خيرت الشاطر أسس 5 شركات له ولعائلته فى مجالات مختلفة، كانت أولى هذه الشركات عام 1980، تحت اسم محمد خيرت الشاطر، تعمل فى مجال الهندسة حيث سجلت تجاريا تحت اسم «المهندسون على اختلاف تخصصاتهم»، وكان المقر الرئيسى لها فى المنصورة، والشكل القانونى لها «شكل فردى»، بينما لم تظهر له شركات جديدة حتى عام 2003، حيث أسس شركة باسمه أيضاً تعمل فى مجال العقارات فى مدينة نصر بشارع مكرم عبيد، وفى نفس العام أسس شركة أخرى تعمل فى صناعة ونسيج الخيوط الطبيعية، وكان عنوان المراسلة لها مقر شركة الفجر لتجارة الخيوط والمنسوجات، وكانت تحت اسم عبدالحليم محمد فوزى وشركاه، وضمت فى عضوية مجلس إدارتها 8 من الأعضاء، بينهم خيرت الشاطر وعبدالحليم فوزى وجمال عرب وعاصم نبوى.

«المعزول» أسس شركات للمقاولات والتجارة والأدوية و«محمد البلتاجى» أسس منشآت طبية بين عامى 1989 و2000

وكانت الشركة الرابعة تعمل فى نشاط «المتعهدون والموردون»، خلاف أعمال المقاولات تحت اسم بهاء الدين سعد عبداللطيف وشركاه، وتم تأسيسها عام 2005، وضمت فى عضوية مجلس إدارتها بهاء الدين سعد عبداللطيف وحفصة محمد خيرت الشاطر ومحمد خيرت الشاطر وسعد محمد خيرت الشاطر، وذكرت الأوراق التى تنفرد بنشر تفاصيلها «الوطن» أن الشركة لها مجال إضافى، هو الاستيراد وتصدير أجهزة الكمبيوتر ونظم المعلومات والملابس الجاهزة، وأضيف النشاط الجديد وفقا للأوراق فى شهر يونيو 2011 بعد ثورة يناير. ويقول المعتصم الشهيدى، المحلل المالى، إن هذا يدل على توسع شركات الشاطر عقب ثورة يناير فى العديد من المجالات، حيث تم إضافة 3 أنشطة جديدة عقب ثورة يناير لشركته. الشركة الأخيرة المملوكة للشاطر وعائلته تم تأسيسها فى يونيو 2012، تحمل اسم بهاء الدين سعد عبداللطيف وشركاه، وتعمل فى مجال «المتعهدون والموردون» ومجال المقاولات. لم تقتصر شركات الإخوان على خيرت الشاطر ومالك وعائلتيهما، فقد امتدت لاقتصاديين آخرين فى الجماعة، منهم أسعد الشيخة وعصام ومدحت الحداد، بخلاف كشف الأوراق عن ممتلكات خاصة بالدكتور محمد البلتاجى القيادى بالجماعة.

كما كشفت الأوراق عن تأسيس أسعد الشيخة 4 شركات فى مجال المقاولات وتأجير العقارات، كانت أولى هذه الشركات عام 1997 تحت اسم «شركة المستقبل للتجارة والمقاولات والاستثمار العقارى»، وضمت الشركة فى مجلس إدارتها عبدالعظيم عبدالفتاح إبراهيم الديب وأيمن عبدالعزيز محمود. وفى يناير 2004 أسس سعيد محمود على المنوفى، بمشاركة أسعد الشيخة شركة باسم «سعيد محمود على المنوفى»، تعمل فى مجال المقاولات، وفى شهر نوفمبر من نفس العام أسس أسعد الشيخة شركة أخرى تحمل اسمه، وتعمل فى نفس المجال. وعقب ثورة 25 يناير أسس أسعد الشيخة شركة تحت اسم «أسعد محمد أحمد الشيخة وشريكاه»، وتعمل أيضاً فى مجال المقاولات، وضم مجلس إدارتها كلا من شريف حسن محمد صدقى محرم ومصطفى السيد محمد محمد.

وتوضح الأوراق تأسيس عائلة الحداد 3 شركات، كان بداية نشاط أولى هذه الشركات عام 1990 والتى أسسها مدحت الحداد وعصام الحداد تحت اسم «مدحت أحمد محمود الحداد وشريكه»، وفى عام 2010 أسس مدحت الحداد شركة تحمل اسمه وشركاه من عائلة الحداد وتعمل فى مجال شراء وبيع وبناء العقارات، والتى ضمت فى مجلس إدارتها كلا من مجدى وعصام وهشام أحمد محمود الحداد، وبداية عام 2011 أسس عصام الحداد شركة تحمل اسمه وتعمل فى مجال الأنشطة العقارية.

وأيضاً كشفت الأوراق تأسيس الدكتور أحمد محمد محمد عبدالعاطى لشركتين وهو كان يعمل مدير مكتب رئيس الجمهورية فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، الشركة الأولى تأسست عام 1997 وتعمل فى مجال الصيدليات ومخازن الأدوية، أما الشركة الثانية فتم تأسيسها عام 2004 تحت اسم «الأقصى أحمد عبدالهادى فرج الله وشركاؤه»، والتى أسسها أحمد عبدالهادى بالشراكة مع أحمد محمد عبدالعاطى، وتعمل فى مجال الدعاية والتسويق وأنشطة العلاقات العامة. أما عن الدكتور محمد البلتاجى القيادى البارز داخل جماعة الإخوان، فأظهرت الأوراق أنه أسس عددا من المنشآت الطبية الخاصة به فى الفترة من عام 1989 إلى عام 2000.

مفاجأة: شركات للمقاولات وتجارة وبيع وبناء العقارات وأخرى للدعاية والخدمات الطبية باسم «عبدالمنعم أبوالفتوح»

كما كشفت الأوراق التى حصلت عليها «الوطن» عن وجود الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح القيادى المنشق عن الجماعة فى أكثر من شركة، أولها شركة تحمل اسمه هو شخصياً تأسست عام 2007 وتعمل فى مجال شراء وبيع وبناء عقارات، كما كان أحد الشركاء داخل شركة «حمدى يوسف وشركاه»، التى تأسست عام 1993 وتعمل فى مجال مقاولات إنشاء وهدم وإصلاح وأساسات، وتضم داخل مجلس إدارتها كلا من عادل محمود طه نجا ومحمد عبداللطيف طلعت وعصام عبدالحليم حشيش.

وفى عام 1981 أسست شركة سفير للدعاية وضمت فى مجلس إدارتها كلا من الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وحمدى محمد يوسف وعصام عبدالحليم حشيش وزكريا محمد سعودى وعبداللطيف طلعت وغيرهم، وفى عام 1970 تم تأسيس شركة «المصرية للخدمات الطبية» وكان يشارك فيها الدكتور أبوالفتوح مع حمدى محمد يوسف وعصام عبدالحليم ومحمد عبداللطيف طلعت.



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إحدى الوثائق الخاصة بشركات الشاطر



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وثيقة تبين اسم الشركة واعضاء مجلس الإدارة والشركاء