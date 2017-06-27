حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 24 يونيه 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: يعلن هذا اليوم عن فترة خلاّقة وإيجابية من الأعمال والنجاحات والعلاقات الجيدة بالمحيط ولا سيما من كانت علاقتك به متوترة بعض الشيء



عاطفياً: العراقيل التي يحاول الشريك وضعها في طريقك تشكل لديك حافزاً لتتقدم بشكل أكبر في مجالك العاطفي



صحياً: أمر ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك، صارح المقرّبين منك به فتريح نفسك نوعاً ما

برج الثور

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى ربح مالي وحظ في أعمال البورصة وغيرها، وتفكّر جيداً قبل اتخاذ أي قرار



عاطفياً: لا تتخذ قراراتك بشكل عشوائي قبل أن تستشير أشخاصاً ذوي خبرة مروا بتجارب مماثلة عاطفياً



صحياً: تخصيص الوقت اليومي للرياضة يوفّر عليك الكثير من المطبّات الصحية

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى الانتشار والانفتاح على الأفكار الجديدة والمجتمعات الغريبة عنك



عاطفياً: إنه يوم هادئ عموماً ويكون ملائماً للقاءات الرومانسية البعيدة عن الأجواء الصاخبة



صحياً: السير في مخطط ترفيهي يبقي الأجواء جميلة ويخفّف من ضغوط العمل

مهنياً: نظّم الشؤون المالية وقيّم الحسابات وامتنع عن المخالفات القانونية ولا تهمل واجباتك حتى لو شعرت بالتعب والتوتر



عاطفياً: أمامك طريق سالك نحو الاستقرار في العلاقة العاطفية وتجنّب الخلافات وابتعد عن كل ما قد يسيء إليك



صحياً: التخلص من حالة القلق ليس بالأمر السهل، ما يؤرقك ويسبب انزعاجاً لا يحتمل

برج الأسد

مهنياً: يوم مناسب ويتحدث عن فرصة آتية إليك عبر بعض الزملاء تجعلك سعيداً وفرحاً ومطمئناً إلى أقصى حد



عاطفياً: سارع إلى الاعتذار إلى الشريك فأنت حكمت عليه جزافاً بعدما بات الشك والوسواس هاجسك وسوء الظن رفيقك



صحياً: لا تدع الأفكار المتشائمة تسيطر عليك نتيجة مرض مفاجئ، المشي هو أفضل الحلول للترويح عن النفس

مهنياً: تبتسم لك الحظوظ، لكن عليك الهدوء والتروّي وعدم المواجهة، قد تبوح بسرّ إلى أحد المقرّبين، أو تخطو خطوة ترضي طموحك



عاطفياً: تملك الكثير من المؤهلات في الحب، ولكن عليك أن تعرف كيف تستغلها جيداً ولا تدخل في دوامة الشك وتأكد أن الحبيب يعشقك



صحياً: تبدو نشيطًا ذهنيّاً وجسديّاً، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقت وضعك الصحي

برج الميزان

مهنياً: يوفر هذا اليوم فرصاً مالية للبدء بمشروع جديد ويرطّّب الأجواء ويعد بآفاق جديدة وأرباح غير منتظرة



عاطفياً: كثيرون يرتبطون أو يعقدون خطبتهم أو زواجهم أو يفرحون بزواج يتم في العائلة، وقد يهجم نصيبك فجأة فكن مستعداً



صحياً: تسرّ لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على مختلف الصعد، وخصوصاً على الصعيد الرياضي

مهنياً: تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، كثّف اتصالاتك، وكرّر المحاولات ومارس جميع صلاحياتك



عاطفياً: يوم خالِ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وتسود سماءك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك



صحياً: قراراتك الصائبة على الصعيد الصحي تكون دافعاً إلى جعل الآخرين يجارونك في كل ما تقوم به رياضياً

برج القوس

مهنياً: قد يعني هذا اليوم نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى في حياتك المهنية، ويكون عنوان الأيام المقبلة النجاح والتميز والإبداع



عاطفياً: أي نتيجة إيجابية تحصل عليها تجرّ خلفها عدة إيجابيات، وأي حدث ملائم لمتطلباتك يحمل معه أحداثاً أكثر ملاءمة



صحياً: تقرر الانطلاق في رحلة العمر والقيام بجولة حول العالم للترفيه والتخفيف من الضغوط

برج الجدي

مهنياً: تظهر قدرة كبيرة على التأقلم مع الأوضاع الطارئة والمستجدة، وتتخلص ببراعة من كل العقبات التي تقف في وجه تقدمك



عاطفياً: شخص ما يحاول التقرب منك أعطه فرصه، واندفاعك قد يؤثر سلباً في علاقتك بالمقربين منك، فكن حذراً



صحياً: حافظ على هدوئك ولا تدع المجال لانفعالك في السيطرة على طريقة تعاملك

مهنياً: يخفف هذا اليوم الأعباء، ويجلب إليك التفاؤل مجدداً، ويغمرك الفرح بسبب سماعك خبراً يتعلق بأحد الزملاء



عاطفياً: إذا أردت الزواج فهنيئاً لك، شرط اختيار الوقت المناسب والشريك المناسب، ومعرفة ما يجب القيام به لإنجاح العلاقة مستقبلياً



صحياً: لا تكثر من الصراخ في وجه من تقابله، ما يرفع ضغطك ويزيد من عصبيتك

مهنياً: تتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك لفتح صفحة جديدة في حياتك



عاطفياً: عليك أن تبعث برسالة واضحة وحاسمة إلى الشريك بشأن تصرفاته معك قبل فوات الأوان



صحياً: إذا شعرت ببعض الألم في مفاصلك، لا تحاول معالجته عشوائياً، بل استشر طبيبك أولاً

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برج الحمل