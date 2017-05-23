حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 23 مايو 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: قد تضطر الى السفر فجأة اليوم لإنهاء مشروع أو صفقة مهمة وربما تقبل على العمل بنشاط وترغب في البدء بتنفيذ أفكارك الجديدة



عاطفياً:عليك أن تعيد حساباتك مع الشريك كي لا تحدث أخطاء مجدداً لا يمكن تصحيحها لاحقاً



صحياً: الأعمال تبدو كثيرة جداً ومرهقة، تهدّد في بعض الأحيان أعصابك

برج الثور

مهنياً: تصطدم بعمليات التسويف والتأخير، ما يثير غضبك ويجعلك تتطرف في مواقفك



عاطفياً: بعض العقبات تعترض طريق ارتباطك بالحبيب، لا تستغل طيبته وحاول أن تسايره



صحياً: كأنك غريب عما يحصل للناس جراء عدم الانتباه في تناول المأكولات كيفما كان، حذار

مهنياً: قضية مهنية تتبنّاها أو تشارك الزملاء هدفًا تلاحقه، وتتحمس لمشروع وتسعى إليه وتؤدي دور المقنع والمؤثر



عاطفياً: واجه من تحب بمشاعرك ولا تؤجل الموضوع أكثر من اللازم لأن المشاعر قد تخف



صحياً: أنت تتمتع بإرادة صلبة وتقرر التخلص من الوزن الزائد ووضع حد لشراهتك المفرطة

مهنياً: تواضع فهذا يقرب الآخرين منك أكثر، وقد تكثر الواجبات المهنية فلا تجد الوقت الكافي لإنجازها



عاطفياً: تفيض حيوية وثقة زائدة بالنفس، ما ينعكس إيجاباً على الصعيد والعاطفي، وتخطط مع الشريك لمشروع مهم



صحياً: فكّر ملياً في وضعك الصحي المتقلب، واختر العلاج المناسب بأسرع ما يمكن

برج الأسد

مهنياً: تتوصل إلى محاصرة كل المشكلات والتعويض عن الوقت الضائع والسيطرة على أمورك مجدداً، فتصادف مساعدة ثمينة جداً



عاطفياً: تكون الأجواء العاطفية سلسة، وتحصل على فرصة جيدة لتفسير مشاعرك وتنشط التنقلات والاتصالات



صحياً: نفسيتك المرتاحة تنعكس إيجاباً على صحتك، وهذا ما يلاحظه المقربون منك في الجلسات التي تجمعكم معاً

مهنياً: تشرق هالتك مجدداً، وتعيش أجواء جميلة من الإقدام والمغامرة وخوض مجال جديد تثبت فيه براعتك وتفوقك على المخضرمين



عاطفياً: تعاند من دون سبب حقيقي وتميل إلى تصديق الأوهام والواهمين وتوقع نفسك في مشكلات مع الحبيب



صحياً: إبتعد عن تناول المأكولات التي تعرف جيداً أنها تضرّك صحياً

برج الميزان

مهنياً: مصاعب وحسد وغيرة بانتظارك هي ضريبة النجاح والتفوّق، فلا تقلق منها



عاطفياً: تغضب على الشريك لأنّه لا يفهم عليك من النظرة الأولى، وتفصل بين تفكيرك وتفكيره مسافات



صحياً: بإقدامك على القيام بكل ما من شأنه إفادتك صحياً تكون قد فتحت صفحة جديدة في حياتك

مهنياً: قد تسير في درب جديد وتتعرّف إلى أوساط لم تعهدها في السابق، وتكتشف ما يجعلك تتصرف بطريقة سريعة وتنكب على عمل جديد وتحقق إنجازاً مهماً



عاطفياً: تؤلمك طريقة انفصال الشريك عنك لأنه لم يبرر قراره بحجج منطقية مقنعة وكافية



صحياً: لا تتردد في عرض نفسك على طبيب نفساني إذا كنت تحت ضغط ماضٍ قاسٍ لا يفارق مخيلتك

برج القوس

مهنياً: مرحلة جديدة في حياتك العملية مليئة بالتطورات، لذلك عليك أن تكون أكثر تركيزاً لتكون النتائج مضمونة



عاطفياً: وقوفك إلى جانب الشريك يعزز الثقة بينكما ولا تأبه بما يقوله الآخرون طالما أنت مدرك أنك تفعل الصواب



صحياً: تخطط لرحلة طويلة تستكشف فيها مناطق جديدة وتمارس فيها المشي لترتاح نفسياً

برج الجدي

مهنياً: تتزوّد معلومات كثيرة، وتقوم بزيارات عمل لتبادل الآراء والأفكار مع من سبقوك في مجال عملك



عاطفياً: تشاطر الشريك أحلامه وأهدافه، وإذا كنت وحيداً فقد تباشر علاقة متينة وثابتة



صحياً: باشر كل ما طلبه منك الطبيب، واتبع إرشاداته بدقة، فلن تكون إلا راضياً ومرتاحاً

مهنياً: قد تواجه بعض الإرباك بسبب كثرة الضغوط في العمل، لكنّك تتمتع بقدرات لافتة لتجاوز ذلك مستفيداً من عامل الوقت



عاطفياً: لا تذهب في مجازفات خطيرة الأوضاع برمتها تدعوك إلى التأني، وقد تؤدي إلى بعض التضليل والتعقيدات



صحياً: إذا أحسست بتورم في قدميك أو ذراعيك، أترك كل شيء وتوجه إلى الطبيب فوراً

مهنياً: تبدو حيويتك في أوجها ويبدو الحظ سائرًا على خطّ سهل وسليم تجاهك



عاطفياً: لن يصعب عليك ان تبرز كنجم في محيطك وربما تقوم بإبداع معيّن فتكون محط انظار الشريك



صحياً: ساعد نفسك قبل كل شيء حتى يساعدك محيطك في وضعك الصحي