حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: لا تستبعد تعاوناً مع فئات جديدة وتبدّلاً لبعض الأوضاع بحيث تضع حدّاً لشراكة أو لتعاون قديم



عاطفياً: تتجاوز الصعوبات برفقة الحبيب وتتقرب منه أكثر، ولا تؤجل مشاريعك المقررة معه



صحياً: تتخطى مرحلة من الصعوبات تركت فيك أثراً سلبياً انعكس على وضعك الصحي

برج الثور

مهنياً: تتخلص اليوم من الكثير من الضغوط المربكة وتعرف كيف تتعامل مع الصعوبات على الرغم من كثرة مشاغلك



عاطفياً: الكثير من الموضوعات المهمة التي تناقشها مع الحبيب اليوم، استفد من بعض الفرص الذهبية التي تتاح لك



صحياً: استفد من الطقس الجيد لممارسة المشي صباحاً ومساء لتتخلص من البدانة

مهنياً: التزم وعودك تجاه الزملاء ولا تتهرب من مسؤولياتك في العمل ونفذ المطلوب منك بحذافيره



عاطفياً: تحاول جاهداً إرضاء الحبيب ولكنك تشعر أنه لا يبالي، ومع ذلك تواصل سعيك لتصل إلى نتيجة



صحياً: لا تختلق الأعذار كلما عرض عليك الأصدقاء القيام بنشاط وخصوصاً هذا اليوم

مهنياً: قد يتعكر مزاجك اليوم بسبب بعض التأجيلات في نطاق عملك، أعد ترتيب أولوياتك كي تنجز مهامك بالفترة المطلوبة



عاطفياً: تهمك مصلحة الحبيب وتحاول أن تساعده على تحقيق طموحه ومشاريعه



صحياً: لا تحاول رفع اوزان ثقيلة فأنت تعاني ألماً في الظهر وتعالج منه

برج الأسد

مهنياً: إحمِ مصالحك من الكلام المعسول، ولا تبحث عن الجدال، بل عن التوافق والحلول التي ترضي معظم الأطراف



عاطفياً: أنبّهك من الانفعال والمعاندة أو التكبّر على الحبيب، بل بادر إلى الاعتذار، فهو سهل لحظة ارتكاب الخطأ وليس مُذِلاًّ



صحياً: من طلب المحافظة على صحة سليمة عمل لذلك كل ما في وسعه، أنت من أصحاب الإرادة الصلبة، فلا تخف

مهنياً: يسلّط هذا اليوم الضوء على قضية مهنية متداخلة مع شأن عائلي، ويتحدث عن إرباك بسبب إحدى العلاقات التي تجمعك بالزملاء



عاطفياً: إذا كنت وحيداَ فقد تجد فارس الأحلام، تعرف لقاءات مشوقة، وتلبّي دعوات حلوة، وتؤدي الصداقات المميزة دوراً في إسعادك أيضاً



صحياً: قد تقطع عهداً على نفسك للقيام بكل ما يلزم من أجل المحافظة على صحتك سليمة

برج الميزان

مهنياً: كن جريئاً هذا اليوم وأظهر مقدرتك على تحمل المسوؤليات الجديدة لأنك قادر على إدارة أعمالك وأعمال الآخرين



عاطفياً: قوِّ الروابط التي تزعزعت وأزِل الالتباسات والخلافات بينك وبين الشريك بسرعة



صحياً: لا تعقّد الأمور، واستمتع بحياتك لأن الحياة جميلة، وابتعد عن المشكلات والاضطرابات

مهنياً: تشعر بالنشاط والحيوية ما يساعدك على إنهاء عملك بسرعة وسهولة



عاطفياً: لا تتسرع في اتخاذ قرار بشأن علاقتك بالحبيب قد تندم عليه لاحقاً، ولن تجد من تثق به كما كنت تثق بالحبيب



صحياً: تنعم بالهدوء والراحة النفسية بعد تمضية بعض الوقت بمفردك في مكان هادئ

برج القوس

مهنياً: أنت على بعد خطوة واحدة من تحقيق مشروع أحلامك فكن على استعداد له



عاطفياً: تضايقك كثيراً متطلبات الشريك التي لا تتوقف عند حدّ وتثير أعصابك، وتدفعك إلى تحاشيه قدر الإمكان



صحيا: بعض الألم في عنقك أو ذراعيك، خفف من الجلوس طويلاً أمام الكمبيوتر، وقم بالتمارين الرياضية اللازمة

برج الجدي

مهنياً: تجنب الفوضى ومحاولة بعضهم زّجك في ورطة وحاول أنّ تتصرف بهدوء ولا تُعر بعض الانتقادات أهمية



عاطفياً: أوضاعك العاطفية تبدو جيدة، لا بل تستفيد من كل ما يحصل في هذه الأثناء



صحياً: الأجواء الإيجابية والمريحة التي تعيشها تنعكس إيجاباً على صحتك، وتبقيك في راحة

مهنياً: تدهش المحيطين بك وتزيد من عدد المعجبين على صعيد بعض الأعمال ويؤدي أحدهم دوراً في هذا المجال



عاطفياً: قدرتك على تقديم الحجج المنطقية تبقى كبيرة وتفتح أمامك الأبواب، وتجد دائماً الأجوبة عن كل الأسئلة، وتربك الشريك في أوقات كثيرة



صحياً: لا تماطل ولا تسوّف للبدء بممارسة التمارين التي وصفها لك الطبيب لمعالجة أوجاع العنق والظهر

مهنياً: يلف الهدوء والركود أجواء هذا اليوم الأمر الذي يمنع حصول التطوّرات الكبيرة



عاطفياً: يتغيّر الوضع وتنتعش العواطف وتتحسّن الروابط وتزول الالتباسات بسهولة



صحياً: لا تخرج من المنزل من دون تناول الفطور، كل شيئاً خفيفا