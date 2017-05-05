حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 6 مايو 2017 مع ماغي فرح

برج الحمل

مهنياً: تستقطب اهتمام الجميع، وتبدو نجم الأماكن والساحات والحفلات



عاطفياً: المطلوب إليك البناء على أسس ثابتة وإشاعة التفاؤل لدى الشريك وإضفاء الفرح على المحيط الذي يتأثر بك جداً



صحياً: إذا كنت تستيقظ وتشعر بأنك متعب نم وقتاً إضافياً ولا تطل السهرات

برج الثور

مهنياً: قد لا تجري أمورك في العمل كما تريد اليوم وعليك أن تقدم بعض التنازلات



عاطفياً: يجب أن تبادر الى الاعتراف للحبيب بحقيقة مشاعرك بدون قلق، فأنت صادق فيها



صحياً: تكون مصراً على الالتحاق بمخيم صيفي للقيام ببعض الأنشطة التي تخفف عنك

مهنياً: يدعمك اصدقاء أو فئات أو جماعات تنتمي إليها، وقد تتلقى مفاجآت سارّة او تتلقى زيارة مفاجئة،



عاطفياً: لا توفر أي جهد في سبيل اسعاد الحبيب وتأمين الراحة له فهو يستحق ذلك



صحياً: اذا أردت الحصول على جسم رشيق، عليك ان تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة ومتواصلة

مهنياً: تبحث اليوم في أوراق مهمة بالعمل قد تساعدك في دعم وضعك المادي



عاطفياً: تحاول أن تخرج من روتين العلاقة باتباع أساليب جديدة في التعاطي مع الشريك



صحياً: يوم غني بالنشاط والحركة والقيام بالمشاريع الترفيهية، استفد منه قدر الإمكان

برج الأسد

مهنياً: تصطلح أمور كثيرة ويحمل هذا اليوم فرصاً جيدة وتصحيحاً لمسار أو تقدّماً في بعض المشاريع ومعنويات عالية رغم كل العوائق



عاطفياً: تحضر للشريك الكثير من اللقاءات التي تحمل إليه الكثير من المفاجآت السارة



صحياً: تشعر بقلق يحرمك النوم ويبقيك في حال من التوتر بسبب الضغوط التي تعترضك

مهنياً: تزعجك بعض المستجدات فحاول ألا تتوقف عند لحظات كهذه مدة طويلة ولا تؤزّم الوضع، بل عالجه بهدوء



عاطفياً: يوم جميل جدّاً تكثر فيه العواطف المشتعلة ويكون مناسباً لجمع الشمل والمصالحة



صحياً: قم بسفر مع الشريك تستغلانه لتمضية أجمال الفترات الترفيهية ما ينعكس إيجاباً على الصحة

برج الميزان

مهنياً: مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء وتهنئتهم



عاطفياً: لا تستطيع أن تستغني عن الحبيب، فلم تعامله بهذه الطريقه وأنت تعلم مدى حبه وإخلاصه لك



صحياً: وضع صحي لأحد المقربين يثير القلق لديك من أن تصاب بوعكة مفاجئة

مهنياً: قد تقلق بشأن وضع طارئ، لا توقّع عقداً ولا تسافر من دون تأكيد حجزك، حاذر الافكار السود



عاطفياً: انتبه لوضعك العاطفي لأنه يبدو مربكاً وكعادتك تبدو ضائعاً وليس هناك ما يستحق القلق



صحياً: إنتبه وكن على وعي تام للاهتمام بوضعك الصحي لأنك أصبحت في سن متقدمة

برج القوس

مهنياً: تحقق إنجازاً مهمّاً يكون له أثر كبير في مستقبلك ويدفعك خطوات إلى الأمام



عاطفياً: تشعل غيرة الحبيب بسبب تصرفاتك المريبة مع أشخاص من الجنس الآخر أمامه



صحياً: ممارسة أي نشاط فني سواء الرقص أو الدبكة مفيد لك، إنما باعتدال

برج الجدي

مهنياً: حاول أن تهدّئ من روعك وأن تمتنع عن الكلام تحت وطأة الغضب والانفعال، ابتعد قليلاً ولو على مضض ريثما تهدأ ثورتك



عاطفياً: يكون هذا اليوم بمثابة امتحان لقدرتك على التحمّل والصبر، أظهر حماستك ولا تُهمل الواجبات والمتطلّبات



صحياً: كل ما تقوم به في العمل والمنزل من حركة غير كافٍ، بل عليك ممارسة الرياضة، فهي وحدها المفيدة

مهنياً: تحقق تطوراً مهماً يوفر لك نتائج جيدة ويساعدك في انجاز مشروع قد تكون له امتدادات إلى الخارج



عاطفياً: يكسبك الفلك جاذبية كبيرة، ويدفعك إلى مواجهة الحقائق بثقة، ما يثير إعجاب الشريك بك



صحياً: تجاوز الأمور العالقة بينك وبين الآخرين بهدوء وروية، واضبط أعصابك وخفف توترك



مهنياً: تنظّم شؤوناً عامة وخاصة، دع عواطفك وميولك وانتماءاتك جانباً وتحرّك بتجرّد



عاطفياً: حاول تفادي المشاكل حتى لو أجبرك الأمر على التنازل عن نقطة معيّنة



صحياً: آلام الظهر المتواصلة تعيق تحركك بسهولة، الحل يبقى بمراجعة الطبيب والقيام بالتمارين الخاصة

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : اراب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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