حكاية «الشحّات » الثري وكيف ضبطته الشرطة وبحوزته 30 ألف جنيه ودولارات

في إطار الجهود المكثفة، التي يبذلها رجال شرطة النقل والمواصلات، من ضبط الخارجين عن القانون داخل محطات المترو، ضبطت مباحث شرطة النقل والمواصلات رجل سبعيني العمر، يتسول داخل عربات مترو الأنفاق بين محطات شبرا الخيمة والمنيب، وبحوزته 30 ألف جنيه مصري، لاسيما العملات الأجنبية التي كانت معه.

أوضحت تحريات مباحث شرطة خط ثالث مترو الأنفاق، بأن “أ م ع”، 71 عاما، عاطل، يشحذ من ركاب مترو شبرا المنيب دائما، تم ضبطه أثناء تسوله داخل محطة المظلات، والتي اعتاد التسول بها منذ الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل.

أشارت التحريات أنه تم ضبط المتهم، ووجدت قوات الشرطة بحوزته 30 ألف جنيه مصري وبعض من العملات الأجنبية “6 دولارات، و8 ريال سعودي، وريال قطري”، واعترف المتهم بأنه اعتاد التسول داخل المترو وهذه حصيلة عملة خلال فترة.

وطالب المتهم من رجال الشرطة أن تتركه، لأنه رجل مريض، لاسيما أنه يتسول حتى ينفق على نفسه لعدم وجود أحد يرعاه.

كشفت تحريات المباحث والحالة الجنائية بأن الرجل مطلوب في تنفيذ قضية سرقة، وأنه هارب من تنفيذ الحكم، وبدوره أمر مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات اللواء “حسين قاسم”، بإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تتخذ اللازم حياله وتتولى التحقيق.

المصدر : مصرفايف