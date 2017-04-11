حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 12 أبريل 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً:القمر المكتمل يتنافر مع بلوتون ويلتقي أورانوس، ما يجعلك أمام حيرة ما ووضع مربك أو في مأزق يصعب الخروج منه



عاطفياً: تنتابك مشاعر حب جديدة وشديدة تزيل التشنّجات وتشعر ببعض التحدّيات التي تواجهك مع الشريك لكنّك تتغلب عليها



صحياً: تمدّد عضلات القلب وعدم انتظام دقاته هو بفعل الإرهاق، من الأفضل ممارسة الرياضة

برج الثور

مهنياً: يفتح أمامك هذا اليوم الأبواب ويأتيك بمساعدات يقدّمها بعض الزملاء فتكون له من الشاكرين



عاطفياً: توقّع فرصًا جديدة ونجاحًا وتطوّرات ممتازة واحلامًا رومانسية وعلاقات مميّزة جدًّا



صحياً: يوم من الراحة يعيد الامور إلى نصابها على الصعيد الصحي

مهنياً: يشي القمر المكتمل إلى صداقة جديدة تنمو في هذه الأثناء وتتعامل مع الزملاء بإيجابية كبيرة ويبتسم لك القدر، وتدخل مرحلة واعداة



عاطفياً: راعِ شعور الحبيب فهو يبادلك الحب والاهتمام، واستمع الى حدسك وقلبك ولا تكن بارداً كما الجليد



صحياً: احم عينيك من الأنوار الساطعة وإذا شعرت بالمرض استشر طبيبك من دون انتظار

مهنياً: لا تهتم بتصرفات الآخرين، فكثيرون منهم يعتمدون أسلوباً خاصاً لدفعك إلى اتخاذ قرارات عشوائية



عاطفياً: عليك أن تترك المجال للشريك للتعبير عن رأيه، فقد تكون نصيحته مهمة وفي مكانها الصحيح وتساعدك في بعض الأمور



صحياً: عليك عدم تجاهل ارتفاع ضغط الدم إذا رافقته اضطرابات قلبية أو تمدّد في الأوردة

برج الأسد

مهنياً: يحالفك الحظ مع القمر المكتمل في برج الحمل، وتحصل على ما تريد ،سواء أكان حقاً لك تطالب به أو موافقة أو منصباً أو مقاماً



عاطفياً: إشارات إيجابية من الشريك تعطيك أملاً أكبر في المستقبل، لكن التريث واجب لاستيضاح كل الأمور واتخاذ القرار المناسب



صحياً: تجنّب الإفراط، خطر التهابات ودقات قلب غير منتظمة واضطرابات في الكبد

مهنياً: كثرة التدخلات تؤثر سلباً في بعض الأحيان، وهنا يفترض حسم الموضوع سريعاً قبل تفاقم الأمور ووضع النقاط على الحروف



عاطفياً: تجد نفسك واضحاً في قراراتك وحاسماً تجاه المواقف وتتمتّع بالجرأة التي تسمح لك بنقاش موضوع شائك بهدوء وموضوعية



صحياً: أنت كسول بعض الشيء وتحب الأطعمة الدسمة وهذا ما يسبب لك اضطرابات معوية وسوء هضم

برج الميزان

مهنياً: يتنافر بلوتون مع أورانوس، ما قد يعني أزمة شخصية أو مهنية تمر بها ونزاعاً مع أحد المسؤولين واختلافاً في وجهات النظر



عاطفياً: إذا بدأت علاقة عاطفية جديدة، فقد تعرف تغييرات مهمة وجذرية في حياتك تنقل إلى واقع جديد تغمره السعادة والرفاهية



صحياً: الضعف في أسنانك سببه قلة الكالسيوم، تناول ما هو غني به لجعلها قوية ومقاومة للتسوّس

مهنياً: القمر المكتمل يثير أزمة مهنية إما عامة أو خاصة، ويتحدث عن بعض التراجع المهني، الحياة فيها الكثير من المطبّات والبقاء فيها لصاحب الإرادة الأقوى



عاطفياً: حاول ألا تفسح في المجال للإشاعات أو لأصحاب النيّات السيئة إضعاف العلاقة، فأنت أقوى إلى جانب الحبيب وتشكلان معاً سداً منيعاً



صحياً: لا تفقد برودة أعصابك المشهور بها، وتجنّب الإرهاق ما استطعت إلى ذلك سبيلاً

برج القوس

مهنياً: القمر المكتمل في برج الميزان يتحدث عن صداقة وفية، كن مستقيماً في كلامك وتعهداتك، مطلوب منك الشفافية لئلا تدفع الثمن غالياً



عاطفياً: يجب أن تقلب السلبيات إلى إيجابيات إذا كنت ترغب في المصالحة أو الوقوع في الغرام مرة جديدة وبناء حياة سعيدة



صحياً: يجب أن تعيد النظر في وضعك الصحي وضبط أعصابك والتخفيف من حدة توترك بعض الشيء

برج الجدي

مهنياً: القمر المكتمل في برج الميزان يعاكس أورانوس وبلوتون، ويخلق جواً من التشويش الذي يطاول إما حياتك المهنية أو غيرها فتحتار بين بعض الخيارات



عاطفياً: يخيّم الانسجام وتتحسّن اللقاءات والمواعيد ويحلو لك السهر والدردشة، واصطحاب الشريك في رحلة أو سفر لتجديد شهر العسل



صحياً: حب الطبيعة والتنزه في أرجائها يمنحانك القوة والراحة النفسية

مهنياً: القمر المكتمل في برج الميزان يغمرك بجاذبية قصوى ويجعلك مرتاحاً لمجريات الأمور وللمبادلات الفكرية والسياسية والاتصالات مع مجموعة كبيرة من الناس



عاطفياً: أدعوك الى تخصيص هذا اليوم للحبيب حتى لو أجبرك الأمر على إلغاء بعض الارتباطات الاجتماعية أو غيرها



صحياً: إذا أحسنت التصرّف وعرفت كيف تريح نفسك أبعدت عنك عامل الإصابة بالتشنّج

مهنياً: القمر المكتمل في برج الميزان يتحدث عن شأن مالي أو عن ملكية خاصة تبحث بها، ويحمل اليك هذا اليوم بشرى سارّة وهدية، وتتلقى خبراً مهماً



عاطفياً: تفرح ببعض المناسبات مع الشريك، وتخوض مغامرات من نوع مختلف إذا كنت أعزب، وتحاول التعويض عما فاتك في الماضي



صحياً: يعدك هذا اليوم بوضع صحي ممتاز ينسيك كل ما تعانيه مهنياً وعاطفياً