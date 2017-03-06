حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 7 مارس 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: لا تدع الامور تمر مرور الكرام، وخصوصاً اذا لم تكن واثقاً بقدراتك الذاتية



عاطفياً: عليك ان تكون هادئاً وأكثر رصانة، لتتمكن من مواجهة الشريك بحججك المقنعة



صحياً: التخفيف من رفع الأحمال الثقيلة يريحك من آلام الظهر، فتجنب ذلك قدر المستطاع



برج الثور

مهنياً: لا تخشَ التغيير والمغامرة في مجالك المهني، فربما تزدهر أعمالك واتصالاتك وتشير إلى تحقيق الأحلام الكبيرة



عاطفياً: أنت شخص مهم ولديك الكثير من المعجبين، عليك أن تكون متواضعاً بعض الشيء لتنعم بذلك



صحياً: لا تحاول التهرب من مرافقة الآخرين في نشاطات رياضية تستحق التضحية من أجلها



مهنياً: راهِن على الأسبوع الأول من الشهر كي تنجز أعمالك، فالأمور تسير بشكل جيد، وتتخذ خياراً جديداً



عاطفياً: راجع بعض المشاكل وأمعن النظر في حياتك العاطفية بطريقة أكثر استقلالية وبرودة أعصاب



صحياً: احذر اضطرابات الورك والساقين، بالإضافة إلى الحمّى



مهنياً: حاول أن تركز اليوم على الأمور الأساسية ولا تنشغل بالأشياء التى لا تنفع



عاطفياً: تتعاطف مع الحبيب في محنته وتقف الى جانبه محاولاً التخفيف عنه قدر المستطاع



صحياً: قد تصاب بخيبة أمل لكنها لن تنعكس سلباً على وضعك الصحي



برج الأسد

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى سوء تفاهم وعراقيل وتراجع وتأجيل والتباس موقت، ثم تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي



عاطفياً: تابع الشريك عن كثب، فهو يكثر تنقلاته وهذا ما يثير ريبتك ويدفعك إلى الغيرة



صحياً: الصحة من أغلى ما يملك الإنسان، فإذا فرّطت فيها خسرت كل شيء



مهنياً: تكون جميع الأمور المهنية على خير ما يرام، وأدعوك إلى عدم تأزيم الأوضاع مع رب العمل



عاطفياً: لا بد من أن تقف على رأي الشريك في أمور حساسة، فالتفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى



صحياً: تكثر البرامج التي تقدم أفضل النصائح للحصول على صحة سليمة. لا بأس من متابعتها

برج الميزان

مهنياً: لا تتخذ قرارات فجائية وكبيرة على الصعيد المالي حتى لا تفاجأ بأخطاء وفشل وإفلاس



عاطفياً: تحفظ عن التصرف بطريقة ارتجالية فجوبيتير وأورانوس وبلوتون كواكب قد تعاكسك اليوم، لا تتحداها ولا تتسرع في شيء.



صحياً: لا تكن من ذوي الاستهتار بكل شيء في الحياة، إذا ساءت صحتك فلن ينفعك الندم

مهنياً: يبشرك هذا اليوم بأجواء ممتازة في مجالك المهني ويكون وضعك رائعاً، وتنهي اليوم وأنت في أحسن حالاتك



عاطفياً: تتمتع بجاذبية نادرة وتتاح أمامك غير فرصة للتعبير عن نفسك بلا قيود. عالج كل المسائل بحنكة وذكاء وتفاؤل





صحياً: خفف من تقاعسك عن القيام بكل ما يعود على صحتك بالفائدة. لا تدع القطار يفوتك



برج القوس

مهنياً: الوقت مناسب جداً لتنفيذ الخطوات الضرورية والمساعي من أجل تثبيت موقعك، أو قطف ثمار جهودك السابقة، أو الحصول على منصب يليق بك



عاطفيا: تولّد الثقة المتبادلة في حياتك الشخصية مشاريع مشتركة مع الحبيب أو الزوج ونشاطات تترك ذكريات





صحياً: أنت أكثر من يعبأ بصحته، لذا حاول أن تجعل الآخرين يتمثلون بك

برج الجدي

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى عمليات ناجحة تكون في مصحلتك مهنياً على المدى المنظور، ويتحسن وضعك نحو الأفضل



عاطفياً: كن حاسماً في المواقف التي تواجهها، لئلا تتعرّض لاحقاً للمضايقات من الشريك، لأنّه يراقبك بدقة



صحياً: كن على ثقة أن ما من حركة تقوم بها بعد العمل وإلا تكون مفيدة

مهنياً: حاول أن تكون أكثر التزاماً في عملك، ويستحسن أن تنفذ المهام الموكلة اليك فقط وهذا في مصلحتك



عاطفياً: لا تكن استفزازياً مع الشريك، فقد يفاجئك بردّة فعله وقد تكون غير متوقعة



صحياً: فكر في كل خطوة تقوم بها على الصعيد الصحي، وخصوصاً إذا كانت مدروسة علمياً

مهنياً: المشاركة في العمل تساعد على تأمين وزيادة فرص النجاح، كما تخلق نوعاً من الانسجام التام بين الزملاء



عاطفياً: أي نجاح للعلاقة مع الشريك يلزمك أن تقدم بعض التنازلات، وهذا ليس معيباً أو مهيناً



صحياً: لا تحاول إخفاء ما يعتريك من حزن داخلي، بل عليك عرض نفسك على طبيب مختص

ابراج مكتوب برج الحمل ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا. برج الثور يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم. برج الجوزاء قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك. برج السرطان تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا. برج الأسد ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد. برج العذراء تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية. برج الميزان لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد. برج العقرب أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل. برج القوس لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك. برج الجدي تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء. برج الدلو كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر. برج الحوت استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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