حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 4 مارس 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: أجواء جميلة ونجاح في الأعمال او الانطباعات، أدعوك الى مسايرة الظروف اذا تعلّق الأمر بشراكة



عاطفياً: لا تتهور في مسألة يمكن أن تقودك بعيداً جداً، ابتعد عن كل ما يشوّه سمعتك لدى الشريك



صحياً: من الأفضل القيام بين حين وآخر بفحوص روتينية للتأكد من سلامة الجسم



برج الثور

مهنياً: تحاول ألا تتورط في أمور لا تعنيك، وتسعى للبقاء بعيداً عن صراعات الآخرين



عاطفياً: تجنّب توريط الشريك في مشاكلك المهنية، بل حاول تجنيبه ذلك قدر المستطاع لأنه غير مرتاح على الإطلاق



صحياً: لا تكن متهاوناً في الاهتمام بصحّتك، فهي بيضة القبّان في حياتك

مهنياً: تشعر بأنك رقيق الإحساس، و كمكافأة على هذه الحساسية الرفيعة تنتزع اللطف من كل من هم حولك



عاطفياً: إذا قررت الخروج عن الأساليب المطروقة، ترى فرصاً عاطفية جديدة تنفتح أمامك



صحياً: اتخذ أسلوب حياة أكثر رويّة، اتصل بمحيطك بشكل افضل ولا تغلق الباب امام فرص الحوار للتخفيف من حدة أعصابك



مهنياً: تطورات عملية مهمة تعزّز موقعك في العمل، وهذا يعدّ ثمراً طبيعياً لما سبق أن زرعته منذ فترة



عاطفياً: تشعر بالارتياح اليوم نتيجة تخلصك من موقف صعب مع الشريك



صحياً: كن من أصحاب الإرادات الصلبة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بالوضع الصحي



برج الأسد

مهنياً: تقدم ربما على تغييرات في المنزل، ولو أنّ الاجواء تكون مشحونة، فلا تضخم الأمور وحاول أن توضّح مسألة مبهمة تثير الاستغراب أو الخلاف



عاطفياً: الفلك يطلب إليك التروّي وعدم التسرّع في اتخاذ القرارات، وإسكات الأصوات المنتقدة والمعارضة بهدوء



صحياً: بدّل عاداتك القديمة واستعض عنها بما يحثك على الاهتمام بصحتك من مختلف النواحي



مهنياً: التعامل مع الزملاء بصدق وشفافية يمنحك مزيداً من المصداقية، فتكسب ثقة الجميع من دون استثناء



عاطفياً: ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق، لذا تكون مضطراً إلى مضاعفة جهودك



صحياً: ما قمت به لا يكفي لاستعادة وزنك الطبيعي، تحتاج إلى بعض الوقت للوصول إلى الهدف المنشود





برج الميزان

مهنياً: قد تستعيد قضايا من الماضي تساعدك على حل بعض الأمور، فكن متفائلاً لأنّ الجو لا يحمل لوماً وشكوى أو تذمراً علنياً



عاطفياً: استيعاب الشريك له أبعاد مهمة، لكنّ التساهل أحياناً يزيد الوضع تعقيداً ويوصلك إلى الطريق المسدود



صحياً: لا تهمل أي عارض، بل سارع إلى الطبيب واعرض حالتك عليه



مهنياً: القمر في مواجهة برجك فيخفف الحيوية ويجعلك تميل إلى بعض الحزن والشعور بالعجز وترى أن الزملاء يتعاملون معك بطريقة غير مقبولة



عاطفياً: معاملة الشريك بطيقة حسنة تترك ارتياحاً عنده، وتولّد مزيداً من الأجواء الجيّدة بين الطرفين



صحياً: ضع خطة واضحة لحياتك الصحية والغذائية، ونظم أمورك الرياضية



برج القوس

مهنياً: بقدرتك يمكن أن تواجه كل الاحتمالات بعزيمة ووعي وتستبق الأمور، ولا تتوّرط في مجالات عميقة، ولا تدخل في تحدّيات



عاطفياً: تعلّم كيف تنتظر الوقت المناسب وكيف تلتقط مفاتيح الحب، من دون أن تهمل ناحية أو تتخلّى عن مهمّة ودور



صحياً: الخلافات والضغوط التي تكون عرضة لها تسبب لك تعباً جسدياً ونفسياً. إنتبه لصحتك



برج الجدي

مهنياً: تجني جهودك المهنية الأموال والأرباح، وسيكون بانتظارك فرحة كبيرة على هذا الصعيد.



عاطفياً: لا تزعج الحبيب بطلباتك التى لا تنتهي، كن إيجابياً في تصرفاتك معه ولا تكن كثير الانتقاد



صحياً: واكب التطورات العلمية الطبية الحديثة والنصائح التي يقدمها أصحاب الاختصاص



مهنياً: تنظر إلى الأمور يإيجابية وتلاحق بعض الشؤون المالية بإصرار وإلحاح. إنتبه للمجازفات وكُن عاقلاً جدًّا



عاطفياً:لا تضغط على الحبيب أكثر واعطه فرصة ليفكر. إنسجام فكري بينك وبينه



صحياً: قاوم السلبيات وواجه كل من يحاول تثبيط عزيمتك عن القيام بالمتارين الرياضية المفيدة



مهنياً: تتغيّر المعطيات لمصلحتك، وتبدأ عجلة العمل بالتحرّك السريع. تدور الأحداث بشكل ديناميكي وتفرح لانفراجات كانت منتظرة منذ أسابيع



عاطفياً: لماذا لا تظهر مشاعرك للحبيب وأنت تدرك مدى تعلقه بك؟ لا بأس من الإقدام على ذلك



صحياً: أنت بغنى عن تأزم وضعك الصحي، من هنا بادر إلى المحافظة عليه كما يجب