حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 4 مارس 2017 مع ماغي فرح

برج الحمل
مهنياً: أجواء جميلة ونجاح في الأعمال او الانطباعات، أدعوك الى مسايرة الظروف اذا تعلّق الأمر بشراكة
عاطفياً: لا تتهور في مسألة يمكن أن تقودك بعيداً جداً، ابتعد عن كل ما يشوّه سمعتك لدى الشريك
صحياً: من الأفضل القيام بين حين وآخر بفحوص روتينية للتأكد من سلامة الجسم
برج الثور
مهنياً: تحاول ألا تتورط في أمور لا تعنيك، وتسعى للبقاء بعيداً عن صراعات الآخرين
عاطفياً: تجنّب توريط الشريك في مشاكلك المهنية، بل حاول تجنيبه ذلك قدر المستطاع لأنه غير مرتاح على الإطلاق
صحياً: لا تكن متهاوناً في الاهتمام بصحّتك، فهي بيضة القبّان في حياتك
برج الجوزاء
مهنياً: تشعر بأنك رقيق الإحساس، و كمكافأة على هذه الحساسية الرفيعة تنتزع اللطف من كل من هم حولك
عاطفياً: إذا قررت الخروج عن الأساليب المطروقة، ترى فرصاً عاطفية جديدة تنفتح أمامك
صحياً: اتخذ أسلوب حياة أكثر رويّة، اتصل بمحيطك بشكل افضل ولا تغلق الباب امام فرص الحوار للتخفيف من حدة أعصابك
برج السرطان
مهنياً: تطورات عملية مهمة تعزّز موقعك في العمل، وهذا يعدّ ثمراً طبيعياً لما سبق أن زرعته منذ فترة
عاطفياً: تشعر بالارتياح اليوم نتيجة تخلصك من موقف صعب مع الشريك
صحياً: كن من أصحاب الإرادات الصلبة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بالوضع الصحي
برج الأسد
مهنياً: تقدم ربما على تغييرات في المنزل، ولو أنّ الاجواء تكون مشحونة، فلا تضخم الأمور وحاول أن توضّح مسألة مبهمة تثير الاستغراب أو الخلاف
عاطفياً: الفلك يطلب إليك التروّي وعدم التسرّع في اتخاذ القرارات، وإسكات الأصوات المنتقدة والمعارضة بهدوء
صحياً: بدّل عاداتك القديمة واستعض عنها بما يحثك على الاهتمام بصحتك من مختلف النواحي
برج العذراء
مهنياً: التعامل مع الزملاء بصدق وشفافية يمنحك مزيداً من المصداقية، فتكسب ثقة الجميع من دون استثناء
عاطفياً: ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق، لذا تكون مضطراً إلى مضاعفة جهودك
صحياً: ما قمت به لا يكفي لاستعادة وزنك الطبيعي، تحتاج إلى بعض الوقت للوصول إلى الهدف المنشود
برج الميزان
مهنياً: قد تستعيد قضايا من الماضي تساعدك على حل بعض الأمور، فكن متفائلاً لأنّ الجو لا يحمل لوماً وشكوى أو تذمراً علنياً
عاطفياً: استيعاب الشريك له أبعاد مهمة، لكنّ التساهل أحياناً يزيد الوضع تعقيداً ويوصلك إلى الطريق المسدود
صحياً: لا تهمل أي عارض، بل سارع إلى الطبيب واعرض حالتك عليه
برج العقرب
مهنياً: القمر في مواجهة برجك فيخفف الحيوية ويجعلك تميل إلى بعض الحزن والشعور بالعجز وترى أن الزملاء يتعاملون معك بطريقة غير مقبولة
عاطفياً: معاملة الشريك بطيقة حسنة تترك ارتياحاً عنده، وتولّد مزيداً من الأجواء الجيّدة بين الطرفين
صحياً: ضع خطة واضحة لحياتك الصحية والغذائية، ونظم أمورك الرياضية
برج القوس
مهنياً: بقدرتك يمكن أن تواجه كل الاحتمالات بعزيمة ووعي وتستبق الأمور، ولا تتوّرط في مجالات عميقة، ولا تدخل في تحدّيات
عاطفياً: تعلّم كيف تنتظر الوقت المناسب وكيف تلتقط مفاتيح الحب، من دون أن تهمل ناحية أو تتخلّى عن مهمّة ودور
صحياً: الخلافات والضغوط التي تكون عرضة لها تسبب لك تعباً جسدياً ونفسياً. إنتبه لصحتك
برج الجدي
مهنياً: تجني جهودك المهنية الأموال والأرباح، وسيكون بانتظارك فرحة كبيرة على هذا الصعيد.
عاطفياً: لا تزعج الحبيب بطلباتك التى لا تنتهي، كن إيجابياً في تصرفاتك معه ولا تكن كثير الانتقاد
صحياً: واكب التطورات العلمية الطبية الحديثة والنصائح التي يقدمها أصحاب الاختصاص
برج الدلو
مهنياً: تنظر إلى الأمور يإيجابية وتلاحق بعض الشؤون المالية بإصرار وإلحاح. إنتبه للمجازفات وكُن عاقلاً جدًّا
عاطفياً:لا تضغط على الحبيب أكثر واعطه فرصة ليفكر. إنسجام فكري بينك وبينه
صحياً: قاوم السلبيات وواجه كل من يحاول تثبيط عزيمتك عن القيام بالمتارين الرياضية المفيدة
برج الحوت
مهنياً: تتغيّر المعطيات لمصلحتك، وتبدأ عجلة العمل بالتحرّك السريع. تدور الأحداث بشكل ديناميكي وتفرح لانفراجات كانت منتظرة منذ أسابيع
عاطفياً: لماذا لا تظهر مشاعرك للحبيب وأنت تدرك مدى تعلقه بك؟ لا بأس من الإقدام على ذلك
صحياً: أنت بغنى عن تأزم وضعك الصحي، من هنا بادر إلى المحافظة عليه كما يجب
ابراج مكتوب
برج الحمل
ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.
برج الثور
يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.
برج الجوزاء
قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.
برج السرطان
تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.
برج الأسد
ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.
برج العذراء
تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.
برج الميزان
لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.
برج العقرب
أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.
برج القوس
لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.
برج الجدي
تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.
برج الدلو
كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.
برج الحوت
استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.