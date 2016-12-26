بالصور.. قرية المحسمة بالإسماعيلية تعانى من نقص الخدمات

الإسماعيلية – جمال حراجى

قرية المحسمة التابعة لمدينة القصاصين بالإسماعيلية يسكنها أكثر من 40 ألف نسمة ويتبعها العديد من التوابع تعانى من عدة مشاكل كان أهمها مشكلة الصرف الصحى، حيث لم يتم حتى الآن إدراج القرية ضمن مشروع الصرف الصحى ويقوم الأهالى باستخدام الخزانات البلدى "المجارى"، الأمر الذى يشكل خطرا كبيرا على منازل القرية البسيطة والفقيرة، وهناك مشاكل أخرى مثل الكهرباء والرصف والمواصلات ونقص الخدمات الصحية.

الصرف الصحى

قال سعيد أبو سالم من أهالى القرية: إن المشكلة الرئيسية التى تقابلنا هى عدم وجود صرف صحى بالقرية، ما يضطر الأهالى إلى استخدام المجارى أو الخزانات البلدى فى الصرف الصحى، وهو أمر فى منتهى الخطورة لأن رشح الخزانات يؤثر على المنازل ويتسبب فى انهيارها لأن معظمها بالطوب اللبن أو قديمة بالإضافة إلى الأضرار، التى تنتج من انتشار الرائحة الكريهة والبعوض وانتشار الأمراض.

ويؤكد محمد سليمان سعيد، من أهالى القرية، أنهم طالبوا أكثر من مرة بضرورة إدراج القرية ضمن مشروع الصرف الصحى، وهناك أكثر من مكان لإنشاء محطة الصرف الصحى بالقرية لكن لم يتم شىء حتى الآن.

المحولات متهالكة

وأشار محمد توفيق إلى أن محولات الكهرباء بالقرية متهالكة وتحتاج إلى تغيير أو رفع قدرة لها لأن القرية ارتفع عدد سكانها، وبالتالى أصبحت هناك أحمال زيادة لم تستطع المحولات الموجودة حاليا تحملها، فيحدث انقطاع متواصل بالكهرباء وهذا يؤثر على الأجهزة المنزلية بالإضافة إلى إظلام بعض المناطق بالقرية لأن لا توجد بها كشافات وأعمدتها متهالكة.

رصف الطرق

ويطالب رمضان الصغير برصف الطرق داخل القرية وخاصة طريق "المسخوطة-الجمعية الراعية" وطريق "العمدة-البعلى" حتى مركز الشباب وتغطية خليج المسخوطة والعمل تطوير شبكة الطرق بالقرية لتسهيل حركة المواطنين وحركة السيارات من القرية وإليها.

الخدمات الصحية

يضيف حسن البعلى من أهالى القرية أن الخدمة الصحية بها مشاكل حيث تعانى وحدة طب الأسرة بالمحسمة من غياب الأطباء وعدم وجود متخصصين، وخاصة فى الفترة المسائية وهو المركز الوحيد على مستوى القرية لتقديم الخدمة الصحية للأهالى.

إدراج القرية فى مشروع الصرف

من جانبه قالت نهاد تركى، رئيسة قرية المحسمة، إنه تمت مخاطبة الهيئة القومية لمياه الشرب بإدراج القرية ضمن مشروع الصرف الصحى وإنشاء محطة صرف صحى للقضاء على مشكلة الخزانات، وجارى رفع قدرة محول العمدة البعلى واستكمال رصف طريق غنيم كساب بتكلفة 300 ألف جنية وتغطية خليج المحسمة بطول 200 متر وخليج المسخوطة وتركيب 25 كشافا على طريق "الكيلانية نفيشة"، وتم مخاطبة الإدارة الصحية بأبوصوير لتوفير أطباء مركز طب الأسرة بالقرية.

كما وافق المحافظ اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على إعادة النظر فى محطات الشرب ومراجعة شبكة مياه الشرب والصرف الصحى ومراجعة المحابس لمعرفة أسباب ضعف ضخ المياه بعدد من توابع القرية.

وتمت الموافقة أيضا على تنفيذ استكمال أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والخطوط القديمة بالقرية، وذلك ضمن خطة العام 2016 / 2017.