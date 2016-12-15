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كوب واحد من ماء الأرز يوميا يحميك من السرطان ويمنع "شيب الشعر"

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كوب واحد من ماء الأرز يوميا يحميك من السرطان ويمنع "شيب الشعر" كوب واحد من ماء الأرز يوميا يحميك من السرطان ويمنع "شيب الشعر"

>كتبت نهى طارق

ماء الأرز، مشروب صحى، غنى بالمواد المغذية، فشرب كوب واحد فقط فى اليوم، يمكن أن يوفر طاقة إضافية للجسم، ويخفف الإمساك، لأنه غنى بالألياف، ويمنع الإصابة ببعض أنواع السرطان، كما أنه يمنع تلف الجلد من الشمس، ويمكن الحصول على ماء الأرز سواء بنقع الأرز داخل المياه وتصفيته، بغليه أو بدونه.

تؤكد الدراسات، أن النشا الذى ينتج من عملية الغليان يحتوى على الأحماض الأمينية المفيدة والمعادن، فمن الأفضل شرب كوب واحد فى اليوم، كما تؤكد أن الأرز مصدر غنى بالعديد من الفيتامينات والمعادن خاصة فيتامين B وهذه الفيتامينات ضرورية للعديد من وظائف خلايا الجلد.

استخراج النشا من الأرز خلال الغليان يترك كميات مركزة من هذا الفيتامين، وتؤكد الدراسات أن العديد من النساء تستخدمه كمنشط وغسول للوجه، والشعر، خاصة فى الصين والهند، وذلك للحصول على شعر داكن طويل، فتؤكد هذه الدراسات أن ماء الأرز هو السبب الرئيسى لعدم شيب هذه السيدات حتى يصلن إلى التسعينات من عمرهن، كما أن هذا الماء خالى من الكوليسترول وبه نسبة منخفضة من الصوديوم لا يتسبب فى زيادة الوزن أو الإصابة بأمراض القلب. 


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