مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة على صحراوى المنيا

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بكمين الشيخ فضل، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير السيارة رقم 3681 "ن – أ – ح " ميكروباص بالطريق القادم من بحرى فى طريقها إلى الصعيد، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة انفجار الإطار الخلفى الأيمن للسيارة، ما أدى إلى انقلاب السيارة.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: "محمد على عثمان محمد 66 عاما، وملك على خلف 6 سنوات، وجثة مجهولة لشاب فى العقد الثالث من العمر"، بالإضافة إلى إصابة كل من: "محمد صابر محمود حمادة 39 عاما، وريهام محمد عبد الحميد 35 عاما ربه منزل، وعلاء عمر تونى 36 عاما عامل، وفوزى عايد يوسف 75 عاما مدرس، وعبد ربه جمال عبد الله 30 عاما عامل، وفايز لبيب حنا 51 عاما عامل، والسيد محمد حسن 46 عاما عامل، وعلى عبد النبى عبد الرحمن 26 عاما سباك، وطارق محمد حسن 22 عاما مجند بقطاع الأمن المركزى".

تم نقل الجثث والمصابين جميعا لمستشفى المنيا الجامعى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11 أحوال مركز بنى مزار.