وداعا للأدوية والحقن..5 طرق "طبيعية" لضبط الهرمونات فى الجسم

ووفقا للتقرير فالطرق الطبيعية التى تساعد فى الحفاظ على التوازن الهرمونى، تتضمن الآتى:
1- تناول الدهون الصحية التى تحتوى على أوميجا 3 والتى تتواجد فى زيت الزيتون والأسماك وزبده الفول السودانى .
>2- الجزر: تناول ثمرة واحدة من الجزر فى اليوم يضبط التوازن الهرمونى فى الجسم، وذلك لاحتوائه على الألياف التى تعمل على إزالة السموم من الجسم وإفراز هرمون الأستروجين .
>3- الحد من الكافيين:تناول الكثير من الكافيين يؤثر على نظام الغدد الصماء فى الجسم، لذا فمن الأفضل شرب شاى الأعشاب بدلا من القهوة.
>4- الحد من تناول السكريات:لأن الحفاظ على نسبة السكر فى الدم تحت السيطرة تحافظ على التوازن الهرمونى بالجسم .
>5- النوم عدد ساعات كافية:لأن النوم الجيد يساعد فى حل العديد من المشاكل الصحية منها إزالة السموم وتوازن الهرمونات وتنشيط العقل والجسم.
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