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وداعا للأدوية والحقن..5 طرق "طبيعية" لضبط الهرمونات فى الجسم

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وداعا للأدوية والحقن..5 طرق "طبيعية" لضبط الهرمونات فى الجسم وداعا للأدوية والحقن..5 طرق "طبيعية" لضبط الهرمونات فى الجسم
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن توازن الهرمونات فى الجسم يلعب دورا هاما فى مواجهة الأمراض الجسدية، موضحا أنه يمكن الحصول على التوازن الهرمونى باستخدام الطرق الطبيعية دون اللجوء لأى أدوية أو حقن هرمونى.

ووفقا للتقرير فالطرق الطبيعية التى تساعد فى الحفاظ على التوازن الهرمونى، تتضمن الآتى:

1- تناول الصحية التى تحتوى على أوميجا 3 والتى تتواجد فى زيت الزيتون والأسماك وزبده الفول السودانى .
>2- الجزر: تناول ثمرة واحدة من الجزر فى اليوم يضبط التوازن الهرمونى فى الجسم، وذلك لاحتوائه على الألياف التى تعمل على إزالة السموم من الجسم وإفراز هرمون الأستروجين .
>3- الحد من الكافيين:تناول الكثير من الكافيين يؤثر على نظام الغدد الصماء فى الجسم، لذا فمن الأفضل شرب شاى الأعشاب بدلا من القهوة.
>4- الحد من تناول السكريات:لأن الحفاظ على نسبة السكر فى الدم تحت السيطرة تحافظ على التوازن الهرمونى بالجسم .
>5- النوم عدد ساعات كافية:لأن النوم الجيد يساعد فى حل العديد من المشاكل الصحية منها إزالة السموم وتوازن الهرمونات وتنشيط العقل والجسم.

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مصر 365

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