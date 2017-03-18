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حظك اليوم برج الثور الأحد 19/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الأحد 19/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الأحد 19/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: خيارات متعددة ونجاحات كثيرة على الرغم من بعض التأخير والمماطلة أو تضاعف المسؤوليات
عاطفياً: قلق وانزعاج، لا علاقة للحبيب بهما، بل بسبب هواجس ضاغطة أو مسألة عالقة 
صحياً: تمنّي النفس بالحصول على جسم رشيق. التمنّي وحده غير كاف، بل يجب أن يكون مترافقاً مع الإرادة

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر:ارب حظ

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