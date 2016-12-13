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3 طرق طبيعية تساعد على التخلص من آثار الإصابة بالبهاق

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3 طرق طبيعية تساعد على التخلص من آثار الإصابة بالبهاق 3 طرق طبيعية تساعد على التخلص من آثار الإصابة بالبهاق

>كتبت نهى طارق

البهاق هو فقدان تدريجى للخلايا الصباغية والخلايا المسئولة عن إنتاج صبغة الميلانين فى طبقات الجلد الأمر الذى يؤدى إلى ظهور بقع بيضاء غير منتظمة.

 

البهاق يسبب الضغط النفسى الكبير والإحراج للمريض الذى يمكن أن يكون أكثر إيلامًا من أى الألم الجسدى.

 

هناك بعض العلاجات الطبيعية التى تساعد على تخفيف ظهور البهاق التى يقدمها الموقع الأمريكى "هيلث"، وهى..

 

1. الكركم وزيت الخردل

 

 من أهم العلاجات المنزلية الطبيعية لمرض البهاق التى تساعد على التقليل من ظهور البقع البيضاء.

ينصح الأطباء بوضع 250 مليمتر من زيت الخردل العضوى فى وعاء ويخلط مع 5 ملاعق صغيرة من مسحوق الكركم ومزجه وتركه على مكان ظهور البقع من 15 إلى 20 دقيقة.

 

2. عين الجمل 

 

تؤكد الدراسات أن عين الجمل من أفضل علاجات البهاق فينصح الأطباء بطحن عين الجمل ومزجه مع القليل من الماء ووضعه على البقع البيضاء من ثلاث إلى 4 مرات فى اليوم.

لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم غسله مع تكرار هذه العملية لمدة شهرين.

 

3. العسل 

 

العسل أفضل العلاجات المنزلية الفعالة والطبيعية التى تساعد على التخلص من البهاق فى أسرع وقت فينصح الأطباء أما بتناول ملعقة عسل يوميًا أو وضعه على المنطقة التى تظهر فيها البقع وتركه لمدة ساعة فالعسل يحتوى كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات.

 

 


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