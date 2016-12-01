حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الخميس 1 ديسمبر 2016.. خبر سعيد قريبا للجدى وتحسن مالى للدلو والحوت

نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الخميس على الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية، ويشهد الصعيد الصحى تراجعًا بشكل عام لعدد من الأبراج مثل الميزان والحوت والدلو، وعلى الصعيد المهنى هناك تحسنًا بالنسبة للكثير من الأبراج

حظك اليوم برج الحمل الخميس 1/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفى..

حاول أن تتعامل مع أمورك العاطفية بطريقة أفضل من ذلك، ما يحتاجه الشريك منك أمر ليس صعب على الإطلاق، لذا من الممكن أن تكون إلى جواره دائمًا.

برج الحمل على الصعيد المهنى..

حياتك المهنية تحتاج إلى بعض التغيرات التى من شأنها أن تؤثر على أوضاعك فى العمل، كذلك فيما يتعلق بعلاقتك بمديرك فى العمل،راجع المواقف السابقة وأنت تعرف جيدًا كيف يمكن أن تتعامل مع المواقف الحالية

برج الحمل على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية أفضل كثيرًا، ربما تصاب بأزمة نفسية بسبب بعض التغيرات التى ستحدث لك على مستوى حياتك الأسرية، عليك أن تذهب إلى الطبيب فى أسرع وقت ممكن.

توقعات علماء الفلك لك خلال الأيام المقبلة

يتوقع علماء الفلك، أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل كثيرا على مستوى العمل،ستتخلص من ضغوط العمل وتعود إلى حياتك الطبيعية كما كانت فى الماضى.

حظك اليوم برج الثور الخميس 1-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أن الصعيد المهنى سيشهد الكثير من الضغوط هذه الفترة

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى هناك ضغط هائل فى مجال عملك وذلك بسبب تكليفك بالكثير من المهام التى لا تستطيع تحملها ، و اعلم ان المرحلة المقبلة ستكون الخلافات على الجانب المادى واضحة .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج ان كلما سعيت لتصحيح الوضع بحياتك العاطفيه جاءت النتيجة غير متوقعة ويزداد التوتر ، فهناك عددا من أوجه القصور فى العلاقة التى ستتخطاها بسهولة اليوم.

الصعيد الصحى لمواليد برج الثور

علماء الفلكى يؤكدوا بالصعيد الصحى أنت تمتلك طاقة هائلة هذه الفترة عليك ان توجهها فى مكانها الصحيح .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك أن هناك بعض المحيطين بك يغاروا من نجاحك، عليك أن تكون أكثر أجابية وتسعى لاستكمال المشاريع التى بدأتها .

من جهة أخرى اعلم أن عائلتك هى مصدر الطاقة الايجابية بالنسبة لك فاستفيد منها خاصة بهذه المرحلة.

حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الخميس 1/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تفقد الأمل فى الحب والصبر يوصلك لأهدافك المهنية

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى :

الوقت مناسب لخلق محادثات ذات تأثير مع الناس، كما يمكنك أن تصل إلى مكان أفضل أو ترقية فى موقعك الحالى والسعى أفضل لزيادة ثروتك وعليك بالتفاؤل والأمل لمواصلة النضال.

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

كنت قد بدأت أن تشعر أن تدخلات الرومانسية مملة ولا تشعر بالوفاء هذه الأيام، ولكن هناك نوع فريد من الرومانسية قد يعيد لك الرغبة فى التواصل مع الجنس الآخر، فحفز نفسك حتى لا تفقد الأمل وتأكد أن ثمرة الصبر حلوة وهذا سوف يكون أجرك.

الجوزاء على الصعيد الصحى :

قد تجاهلت النصيحة الصحية لفترة كبيرة، ولقد تم تجاهل النصيحة، وعليك الانتقال لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، حتى لا تتعرض لعواقب أنت فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك :

يصعب عليك اليوم التوصل إلى أى مهمة بسعادة وبطريقة تشعرك بالراحة، وقد تتلقى اتصال سلبى من أحد الأشخاص ما قد يعرضك للشعور باليأس، ولكن تذكر أن تلك المرحلة سوف تنتهى قريباً وتحصل على الثقة.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 1-12-2016.. يتوقع علماء الفلك حدوث تغييرات عدة فى القطاع الأسرى والعائلى

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى ستبدأ فى احدى المشاريع لكن الامور سوف تسير ببطئ شديد، لكن عليك ان تحافظ على تفاؤلك الذى ميزك .

ولأنك عاشق للعمل فأنت تريد القيام بعمل جيد ولكن عليك أن تسعى جاهدا من أجل الحفاظ على ما بذلته من جهود.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج ان عليك الا تستسلم للأوضاع الحالية ، فعليك هذه الفترة ان تتحلى بالصبر.

الصعيد الصحى لمواليد برج السرطان

علماء الفلكى يؤكدوا بالصعيد الصحى أن لديك العديد من المشاكل بدأت الفترة الأخيرة مع الوزن ، فعليك أن تبدأ بنظام صحى فعال .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك أن هناك تغيرات كبيرة ستحدث فى القطاع الاسرى و العائلى ، ففى الفترة الاخيرة أصبح هناك توتر واضح فى التعامل ، فعليك أن تقوم تخطيط بعض الأنشطة العائلية اليوم، مهما كنت مشغولا، فقد حان الوقت لإعادة التوازن.

حظك اليوم برج الأسد الخميس ١/١٢/٢٠١٦ على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أزمة جديدة فى العمل

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى..

أزمة جديدة فى العمل بسبب بعض الأمور الطارئة، عليك أن تتعامل مع الأمور بهدوء ولا تفتعل الأزمات مع بعض الزملاء فى العمل، حتى لاتتطور الأمور اكثر من ذلك وتخسر اكثر فى العمل، فعليك ان تعلم ان الصبر هو مفتاح الفرج

برج الأسد على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب غير مستقرة تماما، حافظ على شريك حياتك من الضياع، الاحتواء أفضل حل لكل الأزمات بينك وبين الشريك، اليوم مناسب جدا للقاء الرومانسى مع الحبيب، والاستماع إليه بدلا من التجاهل، الذى قد يكون سببا فى حدوث مزيد من الخلافات

برج الأسد على الصعيد الصحى

ضغوط العمل تؤثر عليك سلبا، حاول أن تسترخى قدر الإمكان وتحصل على اجازة من العمل فى أسرع وقت، كما أن القلق الذى حالفك لفترات طويلة كان سببا فى شعورك بالإرهاق، فعليك أن تهتم بصحتك قدر الإمكان.

حظك اليوم برج العذراء ليوم الخميس 1/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحصل على مساعدة كبيرة فى عملك

حظك اليوم العذراء على الصعيد المهنى :

أنت من المحتمل أن تحصل على مساعدة كبيرة اليوم فيما يتعلق بوظيفتك فالزوج أو الزملاء يساعدونك على اللحاق بالركب، كما أن الوقت مناسب للتخطيط لشراء الكثير من الأشياء، وسوف تجد صعوبة فى حفظ الكثير من المال.

العذراء على الصعيد الصحى :

عليك اتخاذ المزيد من الحذر لتجنب وقوع الحوادث والاصابات اليوم لأنه حتى الاصابات الصغيرة قد تصبح خطيرة الآن، وقد تحتاج إلى استشارة الطبيب، ولكن على أى حال يجب آلا يترك أى مرض جسدى دون علاج، وهذه مرحلة مؤقتة وإن أخذت الرعاية الصحية الكافية سوف تقطع شوطاً طويلاً نحو قضايا صحية خطيرة فى المستقبل.

العذراء على الصعيد العاطفى :

دع قلبك وحكم عقلك هذه المرة، فالناس من حولك لن يكونوا قادرين على الحكم على شريك حياتك لذا لا تدع حكمهم يؤثر على حياتك العاطفية، وحكم قلبك أيضاً للحفاظ على نقاء علاقتك.

توقعات علماء الابراج الفترة المقبلة :

أنت الآن قد وضعت شعور قوى من الالتزام، وقد تضطر إلى تلبية بعض الالتزامات العائلية، وسوف تظهر بشكل رائع فى هذه المناسبة وسوف يتم تلميع كل ما تبذله من جهود ومهارات فى الوقت الراهن، ورغم صعوبة الرحلة عليك الاستمتاع بكل لحظة بها.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 1-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أنك قادر الآن على تطوير علاقتك بالشريك

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى انه يوم سيجعلك تستمتع بكل تفاصيل العمل، فلا يوجد أى ضغوط بالمجال المهنى هذه الفترة وهو الأمر الذى يجعلك فى حالة مزاجية أفضل من قبل.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج انك ستشعر هذه ايام انك حقا تستمتع بالرومانسية ، فأنت قادر الآن على تطوير علاقتك بالشريك .

الصعيد الصحى لمواليد برج الميزان

علماء الفلك يؤكدوا بالصعيد الصحى يؤكدون أنك اتبعت نظام غذائى غير الصحى فى الأيام القليلة الماضية وقد تعانى هذه الفترة من الالام الجهاز الهضمى بسبب ذلك، تحتاج إلى مراقبة النظام الغذائى الخاص بك وزيادة شرب المياه.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك أنه الوقت المناسب للمناقشة مع اصدقائك المقربين و خلق علاقات جديدة وهو الامر الذى سيعود بشكل إيجابى جدا خلال هذه الفترة.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 1/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تبذل مجهودا شاقا ولكنك ممتلئ بالطاقة

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني:

اليوم مناسب جدًا للبحث عن دعم لأنشطتك وإنجازاتك وهو الوقت المثالى أيضًا لبداية جديدة على الصعيد المهنى سواء كان ذلك من خلال مشروع جديد أو فرصة عمل جديدة، لديك الكثير من الطاقة فحافظ عليها.

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

شريكك لا يولى اهتمامًا لك وحان الوقت للفت نظره إلى تصرفاته والحديث بوضوح عن المكانة الحقيقية لك فى حياته ولكن حاول أن تهيئ الظروف الملائمة لذلك.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

هناك ما يدعو للقلق بشأن صحة الأشخاص المسنين فى حياتك، فحاول أن تتواصل معهم وأن تأخذ الاحتياطات اللازمة أيضًا بشأن صحة أطفالك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

تبذل اليوم جهدًا شاقًا فى عملك ولكنك رغم ذلك مشحون بالطاقة والحماس ولا تشعر بالضجر، وقد ينتهى اليوم باحتفال بإنجازاتك مع أصدقائك أو المقربين منك، ولديك حس فكاهة عال اليوم.

حظك اليوم برج القوس 1/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اهتم بنفسك لأن حالتك الصحية متراجعة

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى..

الحب سيكون اهم الأشياء التى تتسبب فى ترتاجع حالتك النفسية والصحية، فكل من أحبته بصدق ستلاحظ انه لم يبادلك نفس احساسك ونفس مشاعرك وحتى نفس اهتماماتكم الأمر الذى سيشعرك بالغربة والوح=دة وسيجعلك تراجع كل حساباتك من جديد.

برج القوس على الصعيد المهنى ..

بالنسبة لبرج القوس على المستوى المهنى بعض العراقيل ستصطحبه فى رحلته لكنه سيستطيع إزاحة أى عوائق من أمامه وسيتربع على عرش عمله فى الفترات القادمة وسيجد نتاج لمجهوده.

برج القوس على الصعيد الصحى..

بالنسبة للحياة الصحية فهناك تراجعات كبيرة ستحدث غالباً بسبب حالته النفسية التى ستؤدى إلى حاجته الكبيرة للاهتمام بنفسه والاعتناء بصحته.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

هذا البرج يحتاج إلى المزيد من الاهتمام بنفسه مثلما يهتم بالآخرين ويجب أن يعرف مدى أهمية اعتنائه بصحته لان فى هذه الأيام ربما يقع فى مشاكل كبرى لا حصر لها على المستوى الصحى ولا ينجيه منها إلا الهتمام بالنفس.

حظك اليوم برج الجدى الخميس 1/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. خبر سعيد قريبا

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

الأنانية، والتجاهل، أسباب كافية لأن تشعر الحبيب بالحزن اتجاه العلاقة، عليك أن تستمع إليه وتسعى لحل كافة الخلافات التى كانت بينكما فى الأيام الماضية

برج الجدى على الصعيد المهنى..

مفاجأة سارة على مستوى العمل، ستحصل على مكافأة مالية كذلك نظير عمل تقوم به حالياً، كما سيثنى عليك مديرك فى العمل، وهو ما سيكون له مردود جيد على وضعك فى العمل بشكل عام.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

التمارين الرياضية والاكل الصحى كانوا طريق مثالى للحفاظ على صحتك خصوصا أنك أهملت كثيرا وآن الآوان أن تفعل ذلك، كما عليك أن تحرص على النوم مبكرا حتى تحافظ على صحتك قدر الإمكان

توقعات علماء الفلك لك خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة ستتغير حياتك كثيرًا ولكن إلى الأفضل، فعلى مستوى الأسرة ستشهد علاقتك بأسرتك بعض التغيرات إلى الأحسن، وكذلك ستكون هناك تطورات فيما يخص أوضاعك فى العمل.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 1/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تنساق للمكاسب المالية وتتجاهل أسرتك

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني:

حالتك المالية تتحسن بشكل مطرد ومن المرجح أن يستمر تحسن الوضع اليوم رغم شعورك بأن ظروف خارجة عن إرادتك تؤثر على إنتاجيتك وقدرتك على العمل ولكن هذه المخاوف لا أساس لها وحتى رؤساك يفهمونك ويتعاطفون مع حالتك ومن المحتمل أن تحصل على الكثير من الدعم فى العمل.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

التوتر بينك وبين شريك حياتك يتصاعد بشدة اليوم ولكن بادرة لطيفة من شريك حياتك ستجعل اليوم ينتهى بمشاعر فياضة وحرارة حيث تشعر أنه يتفهمك وحريص على الحفاظ عليك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

تواجه مشاكل صحية طفيفة بسبب قلة الحركة فى الفترة الماضية والسلوكيات الغذائية الخاطئة فحاول تدارك الأمر سريعًا قبل أن يصبح أسوأ من أن تتداركه دون اللجوء لاستشارة طبية مهنية .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

لا تجعل استمرار تحسن حالتك المالية يدفعك لتجاهل عائلتك بحثًا عن المكاسب المالية، وحاول أن تحقق التوازن بشكل جيد بين عملك وبين حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الدلو 1-12-2016 على الصعيد العملى والمهنى والعاطفى.. انتظر مبلغا ماديا يغير لك حياتك

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

بالنسبة للحياة المهنية ستكون فى تصاعد مستمر فلا داعى للخوف على مستقبلكم فالأمور ستكون على ما يرام ، وستحققون كافة مشاكلكم، وحاولوا أن تلتزموا الصبر لأم هناك مبلغ مادى سيدق على أبوابك وسيغير من حياتك إلى الأبد.

على الصعيد العاطفى:

بالنسبة للحياة العاطفية فالاستقرار سيكون هو مصيرها فى تلك الفترة، فربما تأخذون خطوة رسمية وحقيقة فى حياتكم العاطفةى وبعد فترة طويلة من عدم الاستقرار تنولوا كل ما تمنتوا فى الحب.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

بالنسبة للحياة الصحية على الرغم من ارتفاع مستوى حياتهم فى كافة المجالات إلا أن الصحة ستكون من أكثر الأشياء التى ستشعرون بالتراجع من خلالها .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

ارتفاع كبرى فى الحالة النفسية بسبب الاستقرار المهنى والعاطفيى لكن هناك تراجع على مستوى الحالة الصحية الأمر الذى يستدعى الحرص على التحاليل والفحوصات.