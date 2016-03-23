حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الأربعاء 23 مارس 2016

حظك اليوم الأسد ليوم الأربعاء 2016/3/23

>حظك اليوم لبرج الأسد :>حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:>فترات طويل عاش أبناء هذا البرج نوعا من الرخاء والتقدم على مستوى الحياة العملية، لذلك سيعانون كثيرا عندما يصطدموا ببعض المشاكل التى قد ترجعهم عن هذه المسيرة التقدمية، لكن مع الوقت سيستعيدوا مستواهم مرة أخرى.

حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:

>مازال الحب الكاذب والمشاعر المخادعة تحيط بأبناء هذا البرج فلا داعى للضحك على أنفسكم أكثر من ذلك، وحاولوا أن تقفوا مع أنفسكم وقفة خاصة حتى تسترجعوا حسباتكم وتعيدوها مرة أخرى لتتأكدوا من مشاعركم بدلا من أن تظلموا معكم أخرين .

حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحي:

>أهملت كثيرا حياتك الصحية ولم تخضع للفحوصات التى طلبها منك الأطباء، وربما هذا الاهمال يلقى بظلاله السيئة على حالتك الصحية فى المستقبل .

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

>للأسف بعض المشاكل العملية فى مجال عملك ستقف بينك وبين تحقيق طموحاتك كاملة لكن لا داعى للقلق الوضع سيتغير، أما العلاقة العاطفية التى أنت بها الأن فهى مجرد خدعة كبيرة.

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 23 /3/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:>يحاول برج العقرب دائما أن يقدم أفضل مالديه فى مجال العمل ، يتميز بأن لديه كثير من المواهب التى يستطيع أن يستغلها فى مجال عمله حتى يكون بشكل افضل ، يقدم على المغامرة بفرض أفكاره الجديدة التى تعمل على أمداد العمل وفريقة بدم جديد وروح مميزة ، لا يقدم إلا مايؤمن به ويعتنقه بتفكير وتنفذ راقى ومميز .

على الصعيد العاطفي:

>يتوقع من برج العقرب التقلبات العاطفية التى تجعل منه حبيب متعب ولكن من مميزاته فى عالم الحب يحاول الحبيب ان يتفهم طبعة ويكون متماشى معه، لا تحاول الضغط على الحبيب أكثر من ذلك بل عليك أن تتفهم جميع الأمور حتى لا يحدث مزيد من المشاكل بينكم وانتم فى غنى عنها.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>تخلى عن العصبية والتوتر فهى من الأمور الت تتعب صحتك وتضعك فى مواقف صحية حرجة ، عليك أتباع تعليمات الطبيب حتى لا تتعرض لمزيد من المخاطر التى لا يحمد عقباها.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :

>تتوقع الأبراج لمواليد برج العقرب مزيد من الرقى فى مجال عمله ، فهو شخص مبتكر وخلاق ، وسوف تكون النتيجة فى النهاية رائعة وتفوق تصور الجميع، أما على الصعيد العاطفى فأنت تحاول استرداد اهتمام الحبيب فقد أتعبته فى الفترة الماضية وعليك تحسين الأوضاع.

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 23/3/2016

>الثور على الصعيد المهني:>الوقوف على أهم ما تحتاجه الفترة القادمة لتحقيق أهدافك العملية، يعتبر اهم خطوة فى طريق النجاح، والاستماع إلى أصحاب الخبرات المتعددة فى جميع مجالات العمل يثرى خبرتك و يزيد من فرصتك فى إنجار مهامك والوصول إلى أهدافك بطريق مختصر، ولا تنسى أن الحماس لابد أن يستمر حتى تصل إلى هدفك وتحققه حتى لا يختزل هذا الحماس فى البداية فقط.

على الصعيد العاطفى:

>مجموعة من العقبات تمنعك من الاعتراف بمشاعرك لأحد الأشخاص المقربين، ترددك فى الفترة الماضية فى تحديد طبيعة علاقتك به، ربما كانت السبب فى عدم تقبله لمشاعرك الآن، حاول أن تصحح خطأك وتعبر عن مشاعرك تحت أى ظرف، لأن المجاهرة بالمشاعر أفضل كثيراً من إخفائها وخسارة شخص عزيز عليك.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>الإرهاق و الإجهاد الذهنى أهم ما يظهر عليك فى هذه الأيام، خاصة أن قوة تركيزك فى الحياة الشخصية تقل بشكل شبه يومى، بسبب حصر تركيزك فى النواحى العملية، تحتاج إلى وقت للاستجمام لاستجماع قواك الذهنية، والقدرة على اتخاذ عدد من القرارات الهامة فى حياتك.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فترة هامة فى حياته يحتاج فيها إلى تحديد أولوياته والوقوف على الأهداف الأساسية التى يرغب فى تحقيقها، خاصة أنها تعتبر مرحلة فارقة فى مصيره العملى، ويترتب عليها عدد من القرارات الشخصية الهامة.

برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 23\3\2016

>برج الحمل على الصعيد المهنى:>أنت تسير هذه الأيام على الطريق الصحيح فيما يخص العمل، من المميزات التى يراها بك مديرك هو تقديرك للوقت وحفاظك عليه، حاول التصميم أكثر من اللازم لتحقيق هدفك، وضعك المالى أفضل من الأيام السابقة، رغبات جديدة وآمال أخرى تتمناها هذه الأيام، حاول البدء فى تحقيقها.

الحمل على الصعيد العاطفى:

>مجموعة مشاكل تقابلها اليوم تجعل العلاقة مع شريكك تزداد تعقدًا، حاول أن لا تسمح بالمشاكل بينكما تأخذ وقت أكثر من اللازم، سوف تكلل هذه العلاقة العاطفية بينك وبين شريكك بالزواج قريبًا، حاول الاهتمام بشريكك قليلا فهو يمر الآن بظروف سيئة لا تُحتمل.

الحمل على الصعيد الصحى:

>الحفاظ على لياقتك البدنية وقوام جسدك الذى يتسم بالرشاقة ضرورى جدًا، الوقت مناسب لتعيد ترتيب أوراقك فيما يخص نظام الغذاء الخاص بك، اضطراب فى المعدة سيحدث لك نتيجة تناولك وجبات غير نظيفة، الطقس متقلب لذا احترس أن تصاب بنوبة برد.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>يوم مشحون بالعواطف بالنسبة لك، تحتاج إلى تعميق هذه المشاعر مع أصدقاء لك، لا تجعل علاقتك بأصدقاؤك تؤثر على شريك حياتك، مناسبة سعيدة ستحضرها قريبًا، لذا شراء أزياء لتلك المناسبة من الآن سيكون أفضل.

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 23/3 /2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:>الاكتفاء بتنفيذ عدد قليل من الأفكار التى تفيدك فى العمل، أفضل من البحث عن عدد كبير جداص من الأفكار وطرحها على رؤسائك دون تنفيذ، الكيف أهم الكم فى كثير من الأحيان، والقدرة على تنفيذ الفكرة بشكل جيد ربما تكون أهم من الفكرة ذاتها، فالخطأ فى التنفيذ من الممكن أن يفقد الفكرة قيمتها، ويجعلها تبدو تقليدية أو غير مفهومة.

الحوت على الصعيد العاطفى:

>الإحساس بالندم على أشياء تعتبرها ذات قيمة، ربما يكون خاطئ إن أدركت حقيقة هذه الأشياء، ربما يكون شعور الفقد فى حد ذاته صعب، لكن الصحوة التى تأتى بعد تأمل تبرز أهم ما فى المشكلات سواء كانت من قبل أشخاص أو بسبب أشياء بعينها، حاول أن تنحى مشاعرك جانباً وتستخدم العقل فى هذه المواقف.

الحوت على الصعيد الصحى:

>وعكة صحية تؤثر عليك فترة ليست بقليلة، بسبب تغير الحوال الجوية والإفراط فى تناول الحلويات و الأطعمة التى تحتوى على نسبة دهون عالية خاصة قبل النوم مباشرة، تتسبب فى مشكلات كثيرة فى المعدة، حاول أن تلتزم بتعليمات الطبيب حتى لا تتفاقم المشكلات.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته بشكل عام، خاصة أن هناك حالة من الارتباك الفكرى والعاطفى تسيطر عليهن تظهر واضحة فى الأفكار التى يطرحها فى محيط العمل دون تنفيذ، و عدم القدرة على اتخاذ قرارات واضحة فى كثير من المشكلات الشخصية.

برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 23 /3/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:>حان الوقت لإجراء تغييرات على صعيد العمل والحياة المهنية، وإذا كنت تفكر وتشعر بالحيرة بشأن تغيير وظيفتك هذا هو الوقت المناسب لحسم هذه الحيرة واتخاذ القرار، لا تخاف من تحمل بعض المخاطر والمجازفة فالنتائج فى النهاية ستكون فى صالحك.

على الصعيد العاطفي:

>شريك حياتك قد يفعل شيئًا من شأنه أن يزيد ثقتك فى العلاقة، وهذا يضمن لك وقتًا سعيدًا معه، ويمكن أن تقضيا معا وقتا ممتعا كأن تخرجا لتناول الطعام معا أو تتنزها سويًا، قد يستغرق الأمر وقتا طويلاً حتى يمكنك أن تعتبره واحدا من عائلتك لكن تذكر أن الأشياء التى تتحقق ببطء وثبات تفوز فى السباق.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>عجزك عن ممارسة التمارين الرياضية باستمرار مع عدم الالتزام بنظام غذائى سليم هو السبب فى ما وصلت له من متاعب صحية، وشكلك الذى لا تشعر بالرضا عنه، أنت تعرف الطريق لاستعادة لياقتك فلا تحاول الإنكار وامنح بعض الوقت لنفسك فهى تستحق الاهتمام.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>اليوم هو يوم الحسم بالنسبة لك، يجب أن تأخذ قرارات حاسمة وقاطعة بشأن بعض القضايا التى تشعر بالتردد تجاهها خلال الأسبوع الماضى، مهما بدا لك القرار صعبًا فى البداية سيجعلك اتخاذه تشعر بالراحة أكثر من الحيرة.

برج القوس حظك اليوم الأربعاء 23\3\2016

>برج القوس على الصعيد المهنى:>عليك أن تولى اهتمامًا خاصًا لعملك اليوم، سوف تراقب عن كثب فى عملك من قِبل رؤوسائك، سيشيد رؤوسائك بالجهد الإضافى الذى تبذله وتفانيك فى عملك وصفات القيادة لديك، لذا عليك أن تتقدم فى عملك أكثر وتبذل جهد أكبر لإثبات نفسك وتحقيق التقدم المنشود الذى تطمح به.

القوس على الصعيد العاطفى:

>أنت على موعد مع شريك حياتك اليوم، الأجواء الحالية بينكما تساعدكما على الرومانسية وابتكار بعض الأشياء التى تستطيع أن تسعدكما، أنت تمتاز بالذكاء وحسن التصرف لذا لا تحاول الإنصات إلى ما يقال عنكما، أو إلى من يحاول أن يُحدث وقيعة بينكما، عليك التريث قليلا قبل اتخاذ أى قرار.

القوس على الصعيد الصحى:

>شعرت بالغضب فى الأيام القليلة الماضية وهذا انعكس سلبًا على صحتك، حان الوقت لإنهاء العصبية التى اعتدت عليها طيلة الفترات الماضية، حاول أن تولى اهتمام بالنظام الغذائى الخاص بك، تناول الطعام الصحى سيجعلك أكثر رشاقة وجمال من الأوقات السابقة، من الأفضل أن تأخذ بضع أيام راحة من عملك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>يبدو أن هناك اختلالا فى التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، أفضل طريقة لترتيب هذا الأمر هو وضع جدول لأعمالك كل يوم، حاول أن لا تهمل جانب على حساب جانب آخر، التعامل بهدوء مع الأمور الحالية أفضل بالنسبة إليك.

حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 23 / 3/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:>تمر بفترة عصيبة جدًا تعانى فيها من عدم الاستقرار فى أى عمل للأسف سوف تستمر هذه الفترة قليلاً ولكن لا تقلق عزيزى الجدى فسوف تنتهى بعد ذلك وتفتح لك آفاق جديدة على مستقبل مشرق ملئ بنجاحات كبيرة غير متوقعة.

على الصعيد العاطفى:

>تتخلى عن علاقة حب كبيرة سوف تندم عليها فى المستقبل ندمًا كبيرًا ولكن بعد فوات الأوان، حاول أن توازن بين عقلك وعاطفتك قليلا صوت العقل بالتأكيد الأصح ولكن العاطفة لابد أن يكون لها مكان فى حياتك حتى لا تخسر أشخاص لا تعوض.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>تهمل صحتك كثيرًا ولا تهتم حتى لذلك، يسيطر الاجهاد والتوتر على حياتك بشكل كامل أحذر عزيزى الجدى قد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة بسبب ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>تركز الآن على مستقبلك بشكل كبير وسوف تعانى من فترة متعبة وقاسية ولكن لا تقلق سوف تنقلك إلى آفاق جديدة ونجاحات غير متوقعة. احذر أن تخسر أشخاص تحبك بصدق ولن تستطيع تعويضهم مرة أخرى.

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 23 / 3/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:>حالة من الاستقرار فى محيطك المهنى تثبت نفسك بشكل كبير فى الفترة القادمة ويلمع نجمك كثيرًا فى أشياء غير متوقعة. للأسف قد تعانى لبعض الوقت من ضائقة مالية عليك الصبر حتى تمر تلك الفترة وتنقلك إلى نجاحات كبيرة.

على الصعيد العاطفى:

>عليك أن تحب نفسك قليلًا وتتخلى عن علاقات تستنزفك نفسيًا وجسديًا، وقت مناسب لإتخاذ قرارات مصيرية فى علاقات لم يعد وجودها مناسب فى حياتك ولا تقودك إلى أى شئ سوى مزيد من التعب والمعاناة.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>نتيجة للإرهاق فى العمل تعانى من بعض المشاكل الصحية المفاجئة أبتعد تمامًا عن تناول أى أدوية من تلقاء نفسك ولا تأخذ نصائح من أشخاص غير موثوقين فلا تتردد فى استشارة الطبيب فور شعورك بأى تعب.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>حدد أولوياتك وأهدافك للفترة القادمة لقد أضعت الكثير من الوقت فى علاقات وأعمال غير مناسبة لم يعد هناك المزيد لتضيعة هذا وقت تحقيق الأهداف فقط وسوف تصل إلى نجاحات كبيرة وغير متوقعة.

حظك اليوم برج الميزان ليوم الأربعاء 2016/3/23

>حظك اليوم لبرج الميزان :>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:>أخبار سعيدة فى انتظارك فلا داعى للتوقف عند نقطة معينة دون غيرها، فالأمل والتقدم والنجاح أتيين فى الطريق لا محالة، لذلك حاولوا أن تكونوا أكثر هدوءا فى التعامل مع رؤسائكم فى العمل حتى تحققون ما حلمتم به .

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

>انتظروا هدية كبيرة من حبيبك أو مفاجأة فى انتظارك ستغير من مزاجكما العام وستجدد نار الحب بينكم، وإن لم يفعل ذلك عليك ان تقوم أنت به حتى تعل نار الحب المنطفئة .

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحي:

>بالنسبة لحالتكم الصحية فهى فى استقرار ملحوظ لكن يجب أن لا يخدعكم المظهر وتواظبوا على تعليمات الطبيب لتصلوا إلى نتائج مرضية ولا تستهلكون صحتكم.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

>مزيد من التقدم على مستوى الحياة العملية ومزيد من التفاؤل على مستوى الحياة العاطفية والحب لكن الحالة الصحية يجب أن تكونوا مهتمين بها حتى لا تقعوا فى مشكلة أنتوا فى غنى عنها.

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 23 /3/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:>مواليد برج العذراء يتمتعون بكثير من الصفات الجيدة فى جانب العمل فهم قادرون على الانخراط مع فريق العمل حتى ينتجو أفضل ماعندهم لديهم أفكار حماسية كثيرة، ولكنهم لا يستطيعون السيطرة على غضبهم وأحيانا لا يستطيعون الفصل بين العمل والعلاقات الخاصة مما يعرضهم لبعض المشاكل التى لا يحمد عقباها .

على الصعيد العاطفي:

>برج العذراء تتحكم فيهم الأفكار العملية أكثر من العواطف الجياشة التى قد يطلبون أن تكون موجودة فى حياتهم ، قادرون على الأخذ من الأخر مع قليل من العطاء من قبلهم لا يرون عيوبهم بشكل واضح مما يجعلهم غير قادرين على تحسين أمورهم طوال الوقت مع الحبيب.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>مواليد العذراء يعاندون للعناد فهم غير مدركين لخطورة عدم أتباع نصائح الأطباء عليم أن يضعو أمامهم أهداف واضح فى هذا المجال ، اليوم الأجواء مشرقة عليك أن ممارسة الرياضة بكل طاقة وإيجابية حتى تضفى على مزاجك لمسات إيجابية .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>تتوقع لك الأبراج مزيد من النجاح فى مجال عملك ولكن عليك ببعض الصبر والتروى حتى لا تخسر المحيطين بك ، لا تتعجل الحكم على الأخرين حتى لا تندم

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 23 /3/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:>يحاول برج العقرب دائما أن يقدم أفضل مالديه فى مجال العمل ، يتميز بأن لديه كثير من المواهب التى يستطيع أن يستغلها فى مجال عمله حتى يكون بشكل افضل ، يقدم على المغامرة بفرض أفكاره الجديدة التى تعمل على أمداد العمل وفريقة بدم جديد وروح مميزة ، لا يقدم إلا مايؤمن به ويعتنقه بتفكير وتنفذ راقى ومميز .

على الصعيد العاطفي:

>يتوقع من برج العقرب التقلبات العاطفية التى تجعل منه حبيب متعب ولكن من مميزاته فى عالم الحب يحاول الحبيب ان يتفهم طبعة ويكون متماشى معه، لا تحاول الضغط على الحبيب أكثر من ذلك بل عليك أن تتفهم جميع الأمور حتى لا يحدث مزيد من المشاكل بينكم وانتم فى غنى عنها.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>تخلى عن العصبية والتوتر فهى من الأمور الت تتعب صحتك وتضعك فى مواقف صحية حرجة ، عليك أتباع تعليمات الطبيب حتى لا تتعرض لمزيد من المخاطر التى لا يحمد عقباها.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :

>تتوقع الأبراج لمواليد برج العقرب مزيد من الرقى فى مجال عمله ، فهو شخص مبتكر وخلاق ، وسوف تكون النتيجة فى النهاية رائعة وتفوق تصور الجميع، أما على الصعيد العاطفى فأنت تحاول استرداد اهتمام الحبيب فقد أتعبته فى الفترة الماضية وعليك تحسين الأوضاع .

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