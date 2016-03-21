برج السرطان حظك اليوم الاثنين 21\3\2016

إذا كنت قد أقرضت شخص منذ فترة طويلة فسوف تتلقى هذه الأموال اليوم، شخص كنت تعرفه قديمًا ستقابله ويعرض عليك مشروع كبير، من الأفضل أن تستجيب له وتشاركه فى هذا المشروع، فسوف يخلق لك الكثير من الراحة، كما أنه سيجعل دخلك أضعاف ما تأخذه الآن، فهى وظيفة مربحة والمشروع جيد.
برج السرطان على الصعيد العاطفى:
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الكثير من الضحك والدفء يملأ حياتك اليوم مع شريكك، لذا حاول أو تستجيب لكل المحاولات التى يفعلها لاسعادك، قرار جيد ستسمعه اليوم من شريك حياتك بشأن علاقتكما، حاول أن تقلل من الشك الذى يملأ قلبك باستمرار تجاهه، فالشك قد يجعل علاقات كثيرة تنتهى.
برج السرطان على الصعيد الصحى:
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مشاكل فى عينيك ستقابلها الأيام المقبلة، حاول الذهاب لطبيب عيون
جيد، فالجلوس كثيرًا أمام جهاز الكومبيوتر جعل عينيك تصيبها بعض المشاكل، الجو المضطرب سوف يجعل الحساسية فى عينيك تزداد، تريث قليلا فى فى تناول الأطعمة التى تتناولها يوميًا.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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اليوم سيكون مزاجك متقلب كثيرًا، لكن الحظ سيبتسم لك، كانت هناك عدة مشكلات تؤرق عليك حياتك فى الفترة الماضية، هذه المشكلات ستجد لها حلا اليوم، مكاسب مادية فى الطريق إليك، لكن عليك أن لا تتباهى دون داعِ أمام من تعرفهم.
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شبكةعيونالإخبارية
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