حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الأحد 14 فبراير 2016

حظك اليوم برج الجدى الأحد 14/2/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

حظك اليوم برج الميزان الأحد 14/2/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الميزان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

حظك اليوم برج الأسد الأحد 14/2/2016

>مازالت المشاكل المهنية مستمرة لبعض الوقت للأسف، عزيزى الجدى لا تفقد الأمل ولا المثابرة ستنفرج أمورك عن قريب وسوف تجنى ثمار صبرك وتحملك، ضع هدفك نصب عينيك واستمر فى المحاولة حتى تحصل عليه.>استقرارك مع الحبيب يساعدك على تخطى ضغوطات الحياة الاجتماعية، حاول أن تتخلى قليلا عن أنانيتك وتترك له الفرصة للوقوف بجانبك حتى تتخطوا معا تلك الفترة الصعبة.>تتعرض لضغوط اجتماعية كبيرة تجعلك تهمل صحتك بشكل كبير، حاول أن تسيطر على ذلك حتى لا يؤثر بالسلب عليك فى المستقبل، قد تعانى من بعض المشاكل فى الجهاز الهضمى لا تترد فى استشارة الطبيب.>تعانى هذه الأيام من الفوضى والارتباك الشديد فى حياتك، ولكن كل هذا سحابة عابرة ستمر لتأتى بعدها أيام مستقرة على الصعيد العملى والاجتماعى، لا تفقد مثابرتك وطموحك ستحصل قريبا على ما تريد.>عانيت فى الفترة السابقة من ضائقة مالية شديدة كنت بدأت تفقد الأمل فى أنها قد تنفرج، عزيزى الميزان يبشرك الفلك بانفراجه قريبة وبحصولك على فرصة عمل كنت تنتظره من فترة طويلة.>أحوالك مستقره مع الحبيب هذه الأيام ربما تحظى بهدية مفاجئة تدخل السعادة على قلبك، ولكن أحذر ألا ينقلب هذا الاستقرار عليك لذلك تحلى بالصبر والهدوء فى حل المشاكل الصغيرة التى قد تقابلكم.>تحظى بصحة جديدة هذه الأيام وتهتم بغذائك أستمر فى ذلك وحاول تخصيص بعض الوقت فى يومك للممارسة الرياضة فذلك من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابى على سرعة إنجازك فى العمل.>عانيت فى الفترة السابقة من أيام رتيبة ومملة، يبشرك الفلك بنهايتها وبدأ صفحة جديدة ربما بحصولك على فرصة عمل كنت تسعى إليها أو حب كنت تنتظره من فترات طويلة، لا تفكر فى أى ضغوطات اجتماعية قد تؤثر عليك بالسلب.>برج الأسد على الصعيد المهني: بينما الظروف العملية تجبرك على العمل بشكل مكثف للغاية اليوم، بينما عقلك يفكر فى منزلك وأنت أكثر اهتماما فى قضاء بعض الوقت مع عائلتك، لذلك عليك أن تتعلم أن توفق بين العمل والعائلة، لا تتجاهل عملك لو كنت تميل بشدة له، وبعد ساعات العمل ووقت الفراغ حاول الخروج بين إطار العمل للتنزه والرفاهية.

على الصعيد العاطفي: اليوم تريد الانخراط فى المجتمع، سوف تمتع نفسك كثيرا فى جو رومانسى جديد، ولكن قد تجد أن يكون بلا قيمة بعد ذلك، كنت قد مشيت بعيدا عن امرأة حرة لكن الآن عليك التقرب منها، والتفكير هو أفضل السبل لمحبة شريك حياتك.

برج الأسد على الصعيد الصحي: الأمراض البسيطة واردة اليوم، قد تشعر ببرد طفيف أو صداع، هذا هو مجرد مرحلة عابرة، ولكن قد يترك لكم الشعور بالضعف إلى حد ما؛ لذلك عليك بجدولة مواعيد اليوم، والكثير من الراحة والاسترخاء، لكى تُحل هذه المشكلة، وسوف تكون قريبا على ما يرام.

>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد: اليوم يزيد من تفاؤلك كثيرا هذا سيجعل سمعة لك طيبا كونك متحفزا ومتفائلا، حاول التقليل من التوتر فى علاقتك مع الناس، لتصبح الأجواء هادئة.

حظك اليوم برج الثور الأحد 14/2/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

حظك اليوم برج الحمل الأحد 14/2/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

حظك اليوم برج الحوت الأحد 14/2/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

حظك اليوم برج الدلو الأحد 14/2/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

حظك اليوم برج السرطان الأحد 14/2/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

حظك اليوم برج العقرب الأحد 14/2/2016

> حان الوقت لأن تركز على مواهبك وألا تقلق بشأن نقاط ضعفك فهذا اليوم هو يوم حظك ومن المتوقع أن تحقق فيه نجاحًا كبيرًا وانتصارات كبيرة، وسيكون الأمر غير متوقع ولكنه سيغمرك بالسعادة.> أنت على وشك أن تفهم بشكل واضح ما تريد من علاقة الحب التى تعيشها هذه الأيام ويجب أن تدرك أنه لا مشكلة أبدًا فى أن ترتب أولوياتك بوضوح وتبحث عما يحققها لأن هذا حقك تمامًا فى العلاقة.>إذا كنت ممن يمتلكون سيارة حاول أن تتوخى الحذر قدر الإمكان وتقودها بعناية وتحترس من قيادتك لأنك أكثر عرضة للحوادث وتركيزك منخفض بشدة اليوم، حاول أن تكون واعيًا قدر الإمكان ولا تقود السيارة إذا وجدت أن حالتك الصحية ليست على ما يرام.> تشعر بحماس كبير لتغيير الكثير من الأشياء فى حياتك وهذا قد يكون نقطة انطلاق جيدة لك فحاول أن تستغلها ولكن لا تتسرع وفكر فى الأمور بروية.>تتلقى دعوة أو تضعك الأقدار أمام فرصة جذابة بالنسبة لك تجعلك تفكر فى أن تغير مسارك المهنى وتحاول أن تتخذ قرارًا سريعًا بشأنها اليوم ولكن ينبغى أن تكون حذرًا خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالسفر واتخاذ خطوات كبيرة على الصعيد المهني.> تنجذب بشكل عام لمن يثير فضولك لأنه مختلف عنك، سواء كان ذلك لأنه شخصية مختلفة أو لأن خلفيته الثقافية غريبة عنك كأن يكون من بلد آخر أو من ثقافة مختلفة، وهذا شيء جميل فقط إذا تعلمت كيف تفرق بين الانبهار والإعجاب الحقيقي.> تصادف الكثير من التوتر اليوم والذى يؤثر على صحتك بشدة، فحاول أن تحرر نفسك من عبء العمل فى الأيام القادمة لتتجنب شعورك بأنك مستنفد وحافظ على طاقتك لتعود بقوة لحياتك.> قد يبدأ يومك ببعض الارتباك وتجد أنك بحاجة لمن يرشدك وتتبع نصائحه ليمر يومك بسلاسة دون أن يتضاعف توترك.>العمل لفترات طويلة فى المكتب، قد يصيبك بالملل، ولتنجز فى عملك فى وقت قصير، عليك بث الحماسة وبدء العمل بروح جديدة، حتى لا تدور فى دائرة مغلقة من الملل.>إن كان قد مر وقت طويل على آخر مرة قمت فيها بمفاجأة سعيدة لطرفك الآخر، أنت إذًا تحتاج لمزيد من التجديد، فقم بذلك بشراء هدية بسيطة دون أى مناسبة، واسعد بها شريكتك.>عليك الحفاظ على ممارسة الرياضة، وتناول الكثير من الفواكه، والابتعاد عن السهر لوقت متأخر، فلبدنك عليك حق الراحة حتى وإن زادت مشاغلك.>إن شعرت بتقلبات مزاجية لا ترتبك، ولا تخسر الآخرين لذلك، حاول أن تتماسك قدر الإمكان، وكن طبيعيًا، فالجميع يمر بين حين وآخر بمزاج متقلب.> تواجه بعض الارتباك فى مجال عملك وقد تتعرض للتأنيب لأسباب لست مسؤولاً عنها فحاول ألا تنفعل وفى الوقت نفسه لا تقبل بالظلم وحاول أن تدافع عن وجهة نظرك بحجج منطقية سليمة.> أنت تبحث عن فرص لإرضاء روحك فى العلاقة وهذا يجعلك تشعر بالحيرة دائمًا والتردد حيال الانتقال بها لمرحلة أخرى ولكن يجب أن تحسم هذا التردد سريعًا>يجب أن تولى قدميك الكثير من الاهتمام خاصة إذا كان عملك يعتمد عليها بشكل خاص، وحاول أن تتعامل معها بحذر واستخدم الجوارب والأحذية المريحة التى تحافظ على صحة قدميك وإذا شعرت بأى ألم فيها يجب أن تستشر طبيبك.> بشكل عام الأمور أمامك واضحة اليوم ولديك قدرة كبيرة على التفكير المنطقى ولكن شعورك بانعدام الأمن يجعلك تتردد قليلاً فى اتخاذ القرارات وتشوش على تفكيرك، حاول أن تتجاهل مخاوفك وتجعل عقلك المسيطر.>لن يكون جميع البشر طموحين بنفس الدرجة، لذا احترم اختلافك مع الآخرين فى مجال العمل، ولا تقارن الآخرين بك، فلكل شخص قدراته.>ليس معنى وقوعك فى الحب أن الأمر انتهى، علاقة الحب علاقة مستمرة تحتاج إلى مجهود كبير للحفاظ عليها .. لذا ابذل بعض الجهد لتنعم بعلاقة جيدة.>ممارستك للرياضة، ومداومتك على شرب المياه بكثرة، ومحافظتك على نظام غذائى جيد، كل ذلك يساعد بشكل كبير على تحسن صحتك، فحافظ على هذه العادات.>قد يفهمك الآخرون بشكل خاطي، لذلك حاول أن تفسر وجهة نظرك دائمًا، حتى لا تصطدم بالآخرين.>برج العقرب على الصعيد المهني: لقد حان الوقت لإنفاق بعض الأموال على الحيوانات الأليفة، اخرج للتنزه واشترى حيوان أليف، كما أن الوقت مناسب لوضع خططك موضع التنفيذ، لكن يجب أن ينفق فى حدود ميزانيتك، نفقات لامفر منها اليوم ولكن انفق فى حدود ميزانيتك.

على الصعيد العاطفي: يوم عظيم للخروج ووقت ممتع مع من تحب، عليك المزيد من المشاعر والرعاية نحو حبيبك، وإظهار الاهتمام به بشكل كبير، ولفئة المراهقين الوقت مناسب لإحداث تغيير فى شكل العلاقة بينكم من وضع سئ إلى وضع أفضل.

برج العقرب على الصعيد الصحي: الصحة النفسية مصدر قلق أكبر اليوم بدلا من الصحة البدنية، هذا أفضل وقت لاستشارة الطبيب، قد تؤدى بعض عوامل الاجهاد لديك لنوع من الانهيار، عليك استشارة طبيبك المعالج فورًا، ودون أى تبريرات.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب: اليوم ملئ بالانشغالات من المحتمل استقبال الزوار أو التخطيط لنزهة، الوقت اليوم مناسب لتجديد منزلك أو الانتقال من منزل لآخر، على الرغم أنك تحتاج أن تكون نشطا جدا وأن تسير إلى الاستمتاع بكل دقيقة اليوم.

حظك اليوم برج القوس الأحد 14/2/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 14/2/2016

>حاول أن تدخر بعض الأموال من راتبك، أو أن تشترك فى بعض المشاريع التى تساعدك على الادخار، أو قم بشراء قطعة أرض.>تأكد أنه لا يوجد شخص كامل على وجه الأرض، لذا حاول عندما تكون فى علاقة ألا تجرح الطرف الآخر، كن قانعًا بصفاته، وقم باحتوائه.>إن شعرت بالاكتئاب يهاجمك، لا تجلس وحيدًا، ولا تستلم لرغبتك فى الانزواء والتقوقع، ولكن استدعى أحد أصدقائك، ومارسا نشاطًا تفضله ويساعد على خروجك من هذه الحالة.>إن تعرضت لبعض المواقف المحرجة فلا تأخذ الأمور بشكل جدى وعصبي، كن هادئًا، وحافظ على اتزانك.>برج الجوزاء على الصعيد المهني: شخص ما فى مكان عملك قد تتباهى له أو لها بما لهم من إنجازات، عليك أخذ احتياطاتك تجاهه، أما على الجبهة المالية سوف تتلقى كل ما تحتاج أو بالأحرى أكثر مما يمكنك تخزين!

على الصعيد العاطفي: العديد من الأحداث تصطف اليوم لدفع الأزرار الخاصة بك والنتيجة هى أنه قد يصبح هناك غضب حتى فى مخالفات بسيطة من شريك حياتك أفضل مسار للعمل الخاص الآن سيكون قضاء بعض الوقت فى التنزه والذهاب إلى أماكن لم تذهب أليها من قبل، ودلل نفسك مع ممارسة التمارين الرياضية أو نظام الجمال.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي: عناية خاصة لصحتك وكذلك من أحبائك اليوم إذا كان لديك أطفال اعتنِ بصحتهم جدا اليوم، وخذ كل التدابير والاحتياطات لوقايتهم من أمراض الشتاء، يمكن أن تصبح القضايا الصحية البسيطة مهمة اليوم من الأفضل، نظّم كل ما تأكله لأنه من المحتمل أن يضعك فى مزاج سيئ فى وقت لاحق.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء: فى حين يشير اليوم إلى ذهابك إلى التمتع متعة كبيرة، وسوف يكون من الحكمة أن تأخذ بعض الوقت فى الصباح وانجاز المهمات التى كنت قد تركت معلقة، عليك ضبط وتنسيق الجدول الزمنى الخاص بك مع غيرهم من أفراد الأسرة والزملاء بحيث تنشأ أية صعوبات أو سوء الفهم فى وقت لاحق. يمكنك أيضا الحصول على بعض الأخبار الجيدة اليوم.

حظك اليوم برج عذراء الأحد 14/2/2016

برج عذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج عذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج عذراء:

>أموال غير متوقعة فى طريقها إليك اليوم، هذا هو يومك المميز للفوز فى أى مسابقات أو مشاريع، تبدو لتنفيذ مهام جديدة فى عملك، ومن الممكن ان تستعين ببعض أصدقائك.>الحبيب ينتظر منك المبادرة لتخبره بحقيقة مشاعرك، ربما تكون هذه الأيام فرصة مناسبة لا تجعلها تضيع حتى لا تندم فى المستقبل على ضياع حب حياتك، تأخذ ايضا قرارات حاسمة مؤجلة منذ فترة طويلة فى علاقتك مع الشريك.>الإجهاد الشديد فى العمل يؤثر بشكل سلبى على صحتك البدنية، أنتبه عزيزى العذراء ولا تترد فى استشارة الطبيب حتى لا تندم مستقبلا، ربما تحتاج هذه الأيام إلى اتباع حمية غذائية وتناول الأطعمة الصحية.>فى حين أن صحتك البدنية جيدة، فإن مشاعرك هشة ومضطربة لا تستلم للضغوطات وحاول المقاومة وتجنب أى خلافات مع المحيطين بك، قد تحصل على أموال كنت تنتظرها من فترة طويلة.