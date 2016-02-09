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حملة لتطعيم 21 ألفًا و140 طفلاً ضد شلل الأطفال فى جنوب سيناء

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حملة لتطعيم 21 ألفًا و140 طفلاً ضد شلل الأطفال فى جنوب سيناء حملة لتطعيم 21 ألفًا و140 طفلاً ضد شلل الأطفال فى جنوب سيناء
أكد الدكتور محمد ضاحى وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه سيتم تطعيم 21 ألفًا و140 طفلاً فى جنوب سيناء، من خلال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من سن يوم إلى 5 سنوات، وذلك من يوم 21 إلى 24 فبراير.

وأشار ضاحى، لـ"اليوم السابع"، أن مديرية الصحة مستعدة تمامًا للحملة بعقد اجتماعات مكثفة مع الفريق الصحى بالإدارات الصحية؛ لمناقشة خطة تنفيذ الحملة، وجارٍ توفير كافة المستلزمات الخاصة بالحملة من طعوم وكراسات تسجيل وأقلام للتسجيل على أيدى الأطفال؛ للتأكيد من عدم تطعيم الطفل مرتين .

وأفاد ضاحى، أن العلامة على يد الطفل تظل ثلاث أيام، وأن التطعيم يتم على مستوى مدن جنوب سيناء، وأن حملة التطعيم ستتم بإشراف من وزارة الصحة بوجود مشرف مركزى من الوزارة لمتابعة إجراءات الحملة .

وأكد ضاحى، أن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة سيشرف على تطعيم أول طفل فى بداية الحملة.

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