خارجية أمريكا ترحب بعرض السعودية المساهمة إرسال قوات برية إلى سوريا

>أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى ترحيب بلاده باستعداد المملكة العربية السعودية للمساهمة بقوات برية لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا.

وقال كيربى فى تصريح صحفى، إن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بحث العرض السعودى خلال اجتماعه مع نظيره السعودى عادل الجبير فى واشنطن خلال اليومين الماضيين.

وأضاف إن الولايات المتحدة ترحب بالدعم الذى أبدته السعودية لتكثيف الجهود من خلال تقديم بعض القوات البرية فى سوريا تركز على مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابى بصفة خاصة ، مشيرا إلى أن هناك حاجة للتعرف أكثر على الإسهامات التى تستطيع أن توفرها السعودية حتى تتماشى مع جهود واحتياجات التحالف الدولى للقضاء على "داعش".

وأكد كيربى أن أى إضافة تساهم فى قدرات العمليات الخاصة وفى القوات على الأرض فى سوريا تعد أمرا مرحبا به وسيكون له تأثير كبير.

من ناحية أخرى، أوضح كيربى أن هناك تواصلا مستمرا مع روسيا بشأان نشاطها العسكرى فى سوريا ، والذى يعرقل حتى الآن - حسب تعبيره - وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة ، مشيرا إلى أن أعداد النازحين فى مدينة حلب السورية والمناطق المحيطة بها ارتفع لأكثر من عشرة آلاف شخص ، مما سيكون بالتأكيد له تأثير على تزايد تدفق اللاجئين إلى خارج سوريا.

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