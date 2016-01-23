رئيس كردستان: حان وقت إعادة ترسيم حدود الشرق الأوسط وإقامة دولة كردية

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن مسعود برزانى، رئيس إقليم كردستان قوله إن عهد اتفاقية "سايكس بيكو" قد انتهى، وهناك حاجة لاتفاقية دولية جديدة للمنطقة، داعيا قادة العالم للاعتراف بفشل الاتفاقية، التى أدت إلى الحدود المتعارف عليها للشرق الأوسط، ووضع اتفاقا جديدا يمهد لإقامة دولة كردية.

وقال برزانى الذى ترأس الأكراد على مدار العقد الماضى إن المجتمع الدولى بدأ يقبل فكرة أن العراق وخاصة سوريا لا يمكن توحيدهما، وأن "التعايش الإجبارى" فى المنطقة كان خاطئا.

ونقلت عنه الجارديان، قوله "أعتقد أنهم داخل أنفسهم (قادة العالم) وصلوا إلى نتيجة أن عهد سايكس بيكو انتهى، سواء يقولون ذلك أم لا، يقبلون ذلك أم لا، هذا هو الواقع على الأرض، ولكن الدبلوماسيين متحفظين، ويقدمون تقييماتهم فى المراحل الأخيرة من الأمور".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الخريطة السياسية لشمال العراق تغيرت بشكل كبير فى الـ 18 شهرا الماضية، بعد اجتياح تنظيم "الدولة الإسلامية" للموصل ثانى مدن العراق. ويضيف أن القوات الكردية تسيطر الآن بصورة كاملة على كركوك وسنجار، وتسيطر على نحو ألاف الأميال التى كانت سابقا تحت سيطرة الحكومة العراقية.

واستطرد برزانى أن الاستقلال الكردى "أصبح الآن أقرب من أى وقت مضى". وأضاف أن الدول التى كانت تعارض تلك الخطوة على مدى سنوات بدأت تقتنع بجدواها نظرا لأن السيادة الكردية وفقا للحدود الحالية ستضفى وضوحا على الصورة.