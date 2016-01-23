أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس كردستان: حان وقت إعادة ترسيم حدود الشرق الأوسط وإقامة دولة كردية

Google+ Print
رئيس كردستان: حان وقت إعادة ترسيم حدود الشرق الأوسط وإقامة دولة كردية رئيس كردستان: حان وقت إعادة ترسيم حدود الشرق الأوسط وإقامة دولة كردية
نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن مسعود برزانى، رئيس إقليم كردستان قوله إن عهد اتفاقية "سايكس بيكو" قد انتهى، وهناك حاجة لاتفاقية دولية جديدة للمنطقة، داعيا قادة العالم للاعتراف بفشل الاتفاقية، التى أدت إلى الحدود المتعارف عليها للشرق الأوسط، ووضع اتفاقا جديدا يمهد لإقامة دولة كردية.

وقال برزانى الذى ترأس الأكراد على مدار العقد الماضى إن المجتمع الدولى بدأ يقبل فكرة أن العراق وخاصة سوريا لا يمكن توحيدهما، وأن "التعايش الإجبارى" فى المنطقة كان خاطئا.

ونقلت عنه الجارديان، قوله "أعتقد أنهم داخل أنفسهم (قادة العالم) وصلوا إلى نتيجة أن عهد سايكس بيكو انتهى، سواء يقولون ذلك أم لا، يقبلون ذلك أم لا، هذا هو الواقع على الأرض، ولكن الدبلوماسيين متحفظين، ويقدمون تقييماتهم فى المراحل الأخيرة من الأمور".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الخريطة السياسية لشمال العراق تغيرت بشكل كبير فى الـ 18 شهرا الماضية، بعد اجتياح تنظيم "الدولة الإسلامية" للموصل ثانى مدن العراق. ويضيف أن القوات الكردية تسيطر الآن بصورة كاملة على كركوك وسنجار، وتسيطر على نحو ألاف الأميال التى كانت سابقا تحت سيطرة العراقية.

واستطرد برزانى أن الاستقلال الكردى "أصبح الآن أقرب من أى وقت مضى". وأضاف أن الدول التى كانت تعارض تلك الخطوة على مدى سنوات بدأت تقتنع بجدواها نظرا لأن السيادة الكردية وفقا للحدود الحالية ستضفى وضوحا على الصورة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان