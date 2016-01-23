حظك اليوم.. توقعات الأبراج الأحد 24 يناير

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برج الحوت على الصعيد المهنى:
>طريقتك فى العمل عقيمة فأنت مازلت تبتعد عن التطور التكنولوجى وترفض التعامل معة، مما يضعف موقفك على الرغم من أنك تمتلك مواهب كثيرة حاول أن تركب قطار التطور حتى تصل إلى قمة النجاح.
برج الحوت على الصعيد العاطفى:
>على الصعيد العاطفى رومانسيتك الحالمة أكثر ما يثير الشريك نحوك فأنت تعرف جيدا كيف تجعل الحياة سعيدة وتشعلها بكثير من المواقف غير المتوقعة والحالمة التى تحسب لك استمر فى هذا الطريق
برج الحوت على الصعيد الصحي:
>تتعرض لوعكة صحية ولكنك قادر على تجاوزها، مارس الرياضة واتبع الحميات الغذائية حتى تتغلب على عواقب المرض وكل شىئ سيكون على مايرام ، فأنت شخص قوى قادر على تخطى الصعاب
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>ترجح الأبراج أنك فى هذه الفترة غير قادر على بدء مشروع جديد حاول أن تكون انسان قدر المسؤولية ولا تتعجل الأمور، حاول تخطى العقبات بقليل من الصبر والجلد فهذا أفضل من الهروب
برج القوس حظك اليوم الأحد 24/1 /2016
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برج القوس على الصعيد المهنى:
>فى الفترة القادة سيكون الوقت ملائم أن تدخل مشروع جديد ستبعد عن روتين العمل وتكون صاحب فكرة تنفذ على أرض الواقع على ارغم من أن المشروع صغير إلا أن جميع من حولك يتوقع لك النجاح المبهر استمر فى عملك المثمر.
برج القوس على الصعيد العاطفى:
>الشريك يحاول طوال الوقت أن يعوضك عن المشاكل التى اشتعلت بينكم فى الفترة الأخيرة حاول أن تنسى وكن انسان مسامح وسوف تسير الحياة فى طريق أفضل فى الفترة القادمة
برج القوس على الصعيد الصحي:
>تنظر إلى الحياة نظرة متشائمة بعدما مررت بة من وعكة صحية فى الفترة السابقة ، الموضوع ليس خطير وعليك أن تتلافى النكسات الصحية برعاية نفسك والقيام بتعليمات الطبيب .
توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>الفرصة سانحة لك هذه الأيام لطرق المزيد من أبواب الحظ لعل واحد منها يكون خلفة مفتاح الفرج لا تتراجع وكن انسان مثابر ويرى الدنيا بعيون أخرى أكثر اشراق
برج الأسد حظك اليوم الأحد 24/1/2016
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>لا تبنى أحلامك فى العمل، على جهود السابقين، أنت لا تعرف إن كانت تتناسب مع خطتك أم لا، أجعل مجهودك وحده يرسم لك طريق تنفيذ خطتك
على الصعيد العاطفى:
>إخلاصك يجعلك دائماً فى مكانة خاصة عند شريك حياتك، و رومانسيتك المكنونة بداخلك تجعل منك شخص خيالى يعيش فى عالم من نسيج احلامه،حقق أحلامك الرومانسية مع شريك حياتك
برج الأسد على الصعيد الصحي:
>تعيش حالة من الكسل والخمول، حاول ان تنشط نفسك وابتعد عن الوجبات الدسمة التى لا تعطيك فائدة إلا الدهون فقط.
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>يتوقع علماء الفلك لبرج الأسد اليوم، أن يعيش يوم من الكسل الممزوج بالغرق فى الحلام والخيالات، الكسل لن ينفذ لك خطتك العملية، ابتعد عن السلبية واسترجع نشاطك المهنىن واترك الرومانسية لعيش لحظاتها مع شريك حياتك، ولا تجعل الوجبات الدسمة تسيطر عليك أكثر من ذلك فالدهون لن تزيدك إلا خمولاً فقط.
برج الثور حظك اليوم الأحد 24 /1/2016
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>لا تحاول أن ترضى الجميع تحديداً فى العمل، عليك فقط أن تعمل ما هو مطلوب منك، فمحاولات إرضاء المحيطين بك لن تحقق لك أى نجاح على أى مستوى، كما أنها ستفقدك الكثير من صدقك.
على الصعيد العاطفى:
>العلاقات العاطفية دائماً ما تمر بأوقات توتر، لا تدع هذه التغيرات البسيطة تفسد علاقتك بشريك الحياة، فهذه مجرد تغيرات طارئة لن تؤثر عليكما فى الفترة المقبلة، كن حذر ولا تفقد أعصابك.
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>برج الثور على الصعيد الصحي:
>ربما ستشعر ببعض التعب والإرهاق هذا اليوم بسبب إفراطك فى العمل لساعات طويلة، وهو ما سيكون له تأثير سئ على المستوى البعيد، فقط عليك أن تحصل على قسط من الراحة وعدد ساعات النوم التى تمنح جسدك الشعور بالاسترخاء.
توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
>يتوقع لك علماء الفلك بعض الأوضاع السيئة ولكن كل ما هو عليك أن لا تيأس، ولا تجعل الظروف السيئة تُشعرك بخيبة الأمل إذا سارت الأمور حتى فى طريق غير الذى ترغب فيه، سارع بوضع الخطط المحكمة لإنقاذ الموقف، وأعلم أن صبرك وعزيمتك هى من تساعدك على حل أى عارض.
برج الجدى حظك اليوم الأحد 24/1 /2016
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>سيكون اليوم هادئ فى العمل ستستطيع تحقيق نجاح غير مسبوق فأنت تعلم على تطوير نفسك طوال الوقت استمر فى ذلك ولا تجعل شىء يعطل مسيرتك نحود هدفك.
برج الجدى على الصعيد العاطفى:
>تحاول أن تساعد الحبيب فى تجاوز المشاكل التى تعرض لها مؤخرا فأنت انسان طيب وهذا أكبر مميزاتك ستكون الفترة القادمة هادئة ومليئة بالأحداث الرومانسية .
برج الجدى على الصعيد الصحي:
>أنت مهمل فى صحتك وقد حذرك الطبيب أكثر من مرة مما تقوم به ، حاول أن تنته لما تقوم به من عادات سيئة وتخلى عنها فالصحة تاج على روؤس الأصحاء .
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>تتوقع لك الأبراج أخبار سعيدة تدعم موقفك العملى بشكل كبير ، كن على قدر المسؤلية فأنت انسان ناضج وقادر على فعل ذلك، لا بأس من تقديم يد العون للزملاء حتى تعمل فى مناخ صحى وهادىء وهذا مفيد للغاية للنجاح
برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 24 /1/2016
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>تتطوع لتولى مهمة إضافية اليوم وهذا يعنى أن هناك عملاً إضافيًا تقوم به ولكنك لن تكون منزعجًا فإنجازك فى هذا العمل سيكون فى صالحك على المدى البعيد ويمنحك مكانة كبيرة عند رؤسائك فى العمل ويفتح لك المجال لفرص كبيرة فى المستقبل.
على الصعيد العاطفى:
>لا تدع ظروف علاقة حبك الصعب تغريك بأن تنغمس فى شيء آخر اليوم لكى تهرب من هذا الوضع الصعب، فهذا لن يساعدك أبدًا، وكل ما تحتاجه هو أن تتحدث عن مشاكلك مع من تحب وتنتظر بعض الأيام ليستقر هذا التوتر بينكما.
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>تتمتع بقدر كبير من الحيوية والنشاط هذا اليوم على الرغم من أنك لم تحظ بنوم طويل كما تفعل كل يوم، أو ربما هذا هو تمامًا السبب، لا تفرط فى النوم مثلما يجب ألا تفرط فى أى شيء آخر، وانتبه لصحتك فى الأيام المقبلة.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>أنت حنون ورقيق جدًا اليوم وهذا يمنح الآخرين فرصة ذهبية ليطلبوا منك ما يريدون وستجد أنت سعادة كبيرة فى العطاء وتلبية ما يطلبونه منك، استمتع بهذه الحالة فمكاسبها المعنوية والمادية ستجنيها قريبا.
برج الحمل حظك اليوم الأحد 24/1 /2016
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الحمل على الصعيد المهني:
>لا تتعجل الأمور وكن صبوراً أكثر من ذلك، ربما لا تجد ما يسرك غن تعجلت الأمور، كن هادئاً وتعامل مع الأمور بحكمة أكثر من ذلك.
على الصعيد العاطفى:
>تتعرض لمواقف تظهر غيرتك التى تصل إلى حد الجنون، تحكم فى أصابك ولا تجعل الحبيب يشكو من إنفعالاتك المستمرة
برج الحمل على الصعيد الصحى :-
>حالتك الصحية ممتازة، لكن تناول المشوربات الهادئة ستجعلك أكثر قدرة على ضبط اعصابك والتحكم فيها، بشكل يريحك أنت نفسياً.
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>يتوقع علماء الفلك لبرج الثور اليوم، أن يعيشوا حالة من التوتر العصبى بسبب استعجال الأمور، فالأنتظار صعب حقاً، لا ربما تأتى الريح بمالا تشتهى السفت إن تعجلت الأمور، كن اكثر حكمة وتعامل بواقعية، ولا تترك العنان لغيرتك أن تشعل النيران بينك وبين شريك حياتك ، واحرص دائماً على تناول المشوربات المهدئة للأعصاب.
برج الدلو حظك اليوم الأحد 24/1/2016
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>تضع نفسك فى مواقف محرجة بسبب إصرارك على رأيك، دون أن تراجع تطورات الأمور أولاً، وربما يتسبب لك ذلك فى متاعب فى محيط العمل
على الصعيد العاطفى:
>انت مميز وتجذب الأنظار بأسلوب حديثك الذى يتسم بالغموض احياناً وبالتلقائية فى أحيان آخرى،أحذر التصنع وتعامل ببساطة
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>برج الدلو على الصعيد الصحى :-
>تحتاج إلى وقت للاستعادة نقائك الذهنى، والأبتعاد عن التفكير المشوش وضغوطك المهنية
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>تواجه مواقف محرجة بسبب إصرارك على رأيك قبل التعرف على مستجدات الأمور، ولا تقتنع بالراى الآخر حتى إن كان صحيحاً فأنت لا تقبل المناقشات والجدال بالنسبة إليك فى غتجاه واحد، تعامل مع الأمور بشكل أكثر بساطة ومرونة، ولا تجعل أسلوبك الغامض فى الحديث يأخذك إلى التصنع فالأنظار لا تنجذب إلى المتصنعيين، تحتاج إلى قضاء أوقات هادئة بعيدة عن مشكلات التوتر الذهنى وتوترات العمل، كى تستعيد نقائك وصفائك الذهنى
يتوقع علماء الفلك لبرج الدلو اليوم..
>من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة أفضل كثيراً، على كثير من المستويات، ومن الممكن أن يمر العمل ببعض المتغيرات البسيطة.
برج السرطان حظك اليوم الأحد 24 /1/2016
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برج السرطان على الصعيد المهني:
>موقف واحد فى بداية اليوم يحدد للآخرين كيف يعاملونك بقية اليوم فضع هذه الحقيقة فى اعتبارك وفكر فيها جيدًا ولا تعطى للناس سببًا لكرهك أو عدم احترامك، فأنت تستحق أن تعامل بشكل جيد لأنك شخص جيد.
على الصعيد العاطفى:
>حساسيتك المفرطة تسبب لك الكثير من المشاكل مع شريكك وتضع العلاقة بينكما على المحك، حاول أن تخفف من حساسيتك وتفترض حسن النية خاصة أنه شخص تعرفه جيدًا وتعرف أيضًا أنه يحبك ولا يريد إيذاءك.
برج السرطان على الصعيد الصحي:
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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>غالبية المشاكل التى تقع فيها اليوم هى من صنع يديك ويمكنك بالقليل من الحكمة تداركها وتحسين الموقف وتجنيب نفسك الكثير من اللوم والإزعاج، لا تكن متسرعًا اليوم لا فى التصرفات ولا فى إصدار الأحكام.
برج العذراء حظك اليوم الأحد 24 /1/2016
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>التعامل بعنف مع الناس فى مكان العمل قد يدمرك اليوم فحاول أن تتعامل بحرص شديد وتنتقى كلماتك وتراجع ردود أفعالك أكثر من مرة لأن الخطأ قد يسبب نتائج كارثية.
على الصعيد العاطفى:
>العطاء غير المشروط أهم ما يميز الحب الحقيقى الصادق، وهو ما تختبره اليوم فى علاقتك العاطفية التى تمر بمنحنى خطير يختبرك أنت والشريك ومدى صدق حبكما، مهما كانت النتائج حاول أن تتقبلها وأنت تكون صريحا مع نفسك.
برج العذراء على الصعيد الصحي:
>كن حذرا فى كل ما يتعلق بجهازك الهضمى لأنه ليس على ما يرام اليوم وقد تواجه مشكلات عديدة معه خاصة إذا كنت ممن يعانون بشكل مزمن من مشاكل مع القولون، حاول أن تكثر من السوائل وتتجنب الأكلات ذات الدهون الكثيرة.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>حاول أن تدرك قيمة يومك الخالى من المشكلات والذى تعتبره مملاً قبل فوات الأوان، خاصة أن هناك أيام صعبة كثيرة بانتظارك فى المرحلة القادمة. حاول أن تستمتع وتهيء نفسك لهذه الأيام.
برج العقرب حظك اليوم الأحد 24 /1/2016
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برج العقرب على الصعيد المهني:
>تبحث عن اللاشئ وفقدت الكثير من الفرص الثمينة على مدار الفترة الماضية، بسبب تشبسك بالرأى وحرصك على الوصول إلى أمر من الصعب أن تحققه الآن، عليك أن تبدأ وكل شئ سيكون أفضل.
على الصعيد العاطفى:
>تفرغ أكثر من ذلك واعطى له حب واهتمام لأنه يستحق ذلك، لا تدع الحياة تأخذك إلى الطريق الخاطئ، فأهتم بكل تفاصيل علاقتكما لأن هذا سيكون له مردود جيد على علاقتك بالشريك.
برج العقرب على الصعيد الصحي:
>صحتك جيداً، ولكن هذا لا يعنى أن تفرط فى التدخين، هذه العادة السيئة التى يجب أن تتوقف عنها فوراً، واستمع إلى نصائح الأطباء واتبع نظام غذائى صحى.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>خبر سار فى طريقه إليك، حلم قديم من المتوقع أن يتحقق قريباً، أما على مستوى العائلة فهناك الكثير من التطورات التى ستشهدها علاقتك بالأهل والأصدقاء.
برج الميزان حظك اليوم الأحد 24 /1/2016
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>حاول أن تكون هادئ قدر الإمكان مع من حولك فى العمل، لأن هذا سيكون له تأثير على وضعك بالمستقبل، كما سيكون سبباً فى ضياع الكثير من الفرص فى الفترة المقبلة.
على الصعيد العاطفى:
>الهدوء وحده هو طريقك لكسب قلب الحبيب، لا تكن حاد فى تعاملك معه، واحترم مشاعره وقدره لأن هذا سيساهم فى تطوير علاقتكما، حاول أن تكون إلى جواره فى الفترة المقبلة أكثر من ذلك لأنه بحاجة إليك.
برج الميزان على الصعيد الصحي:
>الاهتمام بصحتك هو طريقك للاستمتاع بالحياة، فأنت دائماً ما تهما بها وهذا سيكلفك كثيراً فى المستقبل، لا تدع الأوضاع السيئة تسيطر عليك، وتعامل مع كل شئ بحذر شديد.
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>يتوقع لك علماء الفلك فى الأيام المقبلة حظ أفضل، وما كنت ترتب له منذ فترة طويلة، آخيراً سيتحقق، تعامل مع الأمور بحرفية أكثر من ذلك وتحكم فى مشاعرك السلبية وأعصابك وقت اتخاذ أى قرار.
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