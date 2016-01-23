حظك اليوم.. توقعات الأبراج الأحد 24 يناير



>طريقتك فى العمل عقيمة فأنت مازلت تبتعد عن التطور التكنولوجى وترفض التعامل معة، مما يضعف موقفك على الرغم من أنك تمتلك مواهب كثيرة حاول أن تركب قطار التطور حتى تصل إلى قمة النجاح.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:



>تتعرض لوعكة صحية ولكنك قادر على تجاوزها، مارس الرياضة واتبع الحميات الغذائية حتى تتغلب على عواقب المرض وكل شىئ سيكون على مايرام ، فأنت شخص قوى قادر على تخطى الصعاب

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

برج القوس على الصعيد المهنى:



>الشريك يحاول طوال الوقت أن يعوضك عن المشاكل التى اشتعلت بينكم فى الفترة الأخيرة حاول أن تنسى وكن انسان مسامح وسوف تسير الحياة فى طريق أفضل فى الفترة القادمة

برج القوس على الصعيد الصحي:



>الفرصة سانحة لك هذه الأيام لطرق المزيد من أبواب الحظ لعل واحد منها يكون خلفة مفتاح الفرج لا تتراجع وكن انسان مثابر ويرى الدنيا بعيون أخرى أكثر اشراق

برج الأسد حظك اليوم الأحد 24/1/2016

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>لا تبنى أحلامك فى العمل، على جهود السابقين، أنت لا تعرف إن كانت تتناسب مع خطتك أم لا، أجعل مجهودك وحده يرسم لك طريق تنفيذ خطتك

على الصعيد العاطفى:



>تعيش حالة من الكسل والخمول، حاول ان تنشط نفسك وابتعد عن الوجبات الدسمة التى لا تعطيك فائدة إلا الدهون فقط.

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>يتوقع علماء الفلك لبرج الأسد اليوم، أن يعيش يوم من الكسل الممزوج بالغرق فى الحلام والخيالات، الكسل لن ينفذ لك خطتك العملية، ابتعد عن السلبية واسترجع نشاطك المهنىن واترك الرومانسية لعيش لحظاتها مع شريك حياتك، ولا تجعل الوجبات الدسمة تسيطر عليك أكثر من ذلك فالدهون لن تزيدك إلا خمولاً فقط.

برج الثور حظك اليوم الأحد 24 /1/2016

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>لا تحاول أن ترضى الجميع تحديداً فى العمل، عليك فقط أن تعمل ما هو مطلوب منك، فمحاولات إرضاء المحيطين بك لن تحقق لك أى نجاح على أى مستوى، كما أنها ستفقدك الكثير من صدقك.

على الصعيد العاطفى:

>برج الثور على الصعيد الصحي:



>يتوقع لك علماء الفلك بعض الأوضاع السيئة ولكن كل ما هو عليك أن لا تيأس، ولا تجعل الظروف السيئة تُشعرك بخيبة الأمل إذا سارت الأمور حتى فى طريق غير الذى ترغب فيه، سارع بوضع الخطط المحكمة لإنقاذ الموقف، وأعلم أن صبرك وعزيمتك هى من تساعدك على حل أى عارض.

برج الجدى حظك اليوم الأحد 24/1 /2016

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>سيكون اليوم هادئ فى العمل ستستطيع تحقيق نجاح غير مسبوق فأنت تعلم على تطوير نفسك طوال الوقت استمر فى ذلك ولا تجعل شىء يعطل مسيرتك نحود هدفك.

برج الجدى على الصعيد العاطفى:



>أنت مهمل فى صحتك وقد حذرك الطبيب أكثر من مرة مما تقوم به ، حاول أن تنته لما تقوم به من عادات سيئة وتخلى عنها فالصحة تاج على روؤس الأصحاء .

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>تتوقع لك الأبراج أخبار سعيدة تدعم موقفك العملى بشكل كبير ، كن على قدر المسؤلية فأنت انسان ناضج وقادر على فعل ذلك، لا بأس من تقديم يد العون للزملاء حتى تعمل فى مناخ صحى وهادىء وهذا مفيد للغاية للنجاح

برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 24 /1/2016

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>تتطوع لتولى مهمة إضافية اليوم وهذا يعنى أن هناك عملاً إضافيًا تقوم به ولكنك لن تكون منزعجًا فإنجازك فى هذا العمل سيكون فى صالحك على المدى البعيد ويمنحك مكانة كبيرة عند رؤسائك فى العمل ويفتح لك المجال لفرص كبيرة فى المستقبل.

على الصعيد العاطفى:



>تتمتع بقدر كبير من الحيوية والنشاط هذا اليوم على الرغم من أنك لم تحظ بنوم طويل كما تفعل كل يوم، أو ربما هذا هو تمامًا السبب، لا تفرط فى النوم مثلما يجب ألا تفرط فى أى شيء آخر، وانتبه لصحتك فى الأيام المقبلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

الحمل على الصعيد المهني:



>تتعرض لمواقف تظهر غيرتك التى تصل إلى حد الجنون، تحكم فى أصابك ولا تجعل الحبيب يشكو من إنفعالاتك المستمرة

برج الحمل على الصعيد الصحى :-



>يتوقع علماء الفلك لبرج الثور اليوم، أن يعيشوا حالة من التوتر العصبى بسبب استعجال الأمور، فالأنتظار صعب حقاً، لا ربما تأتى الريح بمالا تشتهى السفت إن تعجلت الأمور، كن اكثر حكمة وتعامل بواقعية، ولا تترك العنان لغيرتك أن تشعل النيران بينك وبين شريك حياتك ، واحرص دائماً على تناول المشوربات المهدئة للأعصاب.

برج الدلو حظك اليوم الأحد 24/1/2016

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>تضع نفسك فى مواقف محرجة بسبب إصرارك على رأيك، دون أن تراجع تطورات الأمور أولاً، وربما يتسبب لك ذلك فى متاعب فى محيط العمل

على الصعيد العاطفى:

>برج الدلو على الصعيد الصحى :-



>تواجه مواقف محرجة بسبب إصرارك على رأيك قبل التعرف على مستجدات الأمور، ولا تقتنع بالراى الآخر حتى إن كان صحيحاً فأنت لا تقبل المناقشات والجدال بالنسبة إليك فى غتجاه واحد، تعامل مع الأمور بشكل أكثر بساطة ومرونة، ولا تجعل أسلوبك الغامض فى الحديث يأخذك إلى التصنع فالأنظار لا تنجذب إلى المتصنعيين، تحتاج إلى قضاء أوقات هادئة بعيدة عن مشكلات التوتر الذهنى وتوترات العمل، كى تستعيد نقائك وصفائك الذهنى

يتوقع علماء الفلك لبرج الدلو اليوم..

برج السرطان على الصعيد المهني:



>حساسيتك المفرطة تسبب لك الكثير من المشاكل مع شريكك وتضع العلاقة بينكما على المحك، حاول أن تخفف من حساسيتك وتفترض حسن النية خاصة أنه شخص تعرفه جيدًا وتعرف أيضًا أنه يحبك ولا يريد إيذاءك.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

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>غالبية المشاكل التى تقع فيها اليوم هى من صنع يديك ويمكنك بالقليل من الحكمة تداركها وتحسين الموقف وتجنيب نفسك الكثير من اللوم والإزعاج، لا تكن متسرعًا اليوم لا فى التصرفات ولا فى إصدار الأحكام.

برج العذراء حظك اليوم الأحد 24 /1/2016

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>التعامل بعنف مع الناس فى مكان العمل قد يدمرك اليوم فحاول أن تتعامل بحرص شديد وتنتقى كلماتك وتراجع ردود أفعالك أكثر من مرة لأن الخطأ قد يسبب نتائج كارثية.

على الصعيد العاطفى:



>كن حذرا فى كل ما يتعلق بجهازك الهضمى لأنه ليس على ما يرام اليوم وقد تواجه مشكلات عديدة معه خاصة إذا كنت ممن يعانون بشكل مزمن من مشاكل مع القولون، حاول أن تكثر من السوائل وتتجنب الأكلات ذات الدهون الكثيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

برج العقرب على الصعيد المهني:



>تفرغ أكثر من ذلك واعطى له حب واهتمام لأنه يستحق ذلك، لا تدع الحياة تأخذك إلى الطريق الخاطئ، فأهتم بكل تفاصيل علاقتكما لأن هذا سيكون له مردود جيد على علاقتك بالشريك.

برج العقرب على الصعيد الصحي:



>خبر سار فى طريقه إليك، حلم قديم من المتوقع أن يتحقق قريباً، أما على مستوى العائلة فهناك الكثير من التطورات التى ستشهدها علاقتك بالأهل والأصدقاء.

برج الميزان حظك اليوم الأحد 24 /1/2016

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>حاول أن تكون هادئ قدر الإمكان مع من حولك فى العمل، لأن هذا سيكون له تأثير على وضعك بالمستقبل، كما سيكون سبباً فى ضياع الكثير من الفرص فى الفترة المقبلة.

على الصعيد العاطفى:



>الاهتمام بصحتك هو طريقك للاستمتاع بالحياة، فأنت دائماً ما تهما بها وهذا سيكلفك كثيراً فى المستقبل، لا تدع الأوضاع السيئة تسيطر عليك، وتعامل مع كل شئ بحذر شديد.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان: