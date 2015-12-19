انتداب المعمل الجنائى لمعرفة سبب حريق معرض ملابس القناطر الخيرية

أمر أحمد خالد رئيس نيابة مركز شرطة القناطر بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق معرض للملابس.

كانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية سيطرت فجر اليوم على حريق هائل نشب فى معرض للملابس بالقناطر الخيرية دون خسائر بشرية بعدما انتقلت 8 سيارات إطفاء و6 سيارات إسعاف لموقع الحادث.

وبالفحص والتحريات تبين للواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية، واللواء عصام عبد المعطى حكمدار القليوبية أن المعرض مقام على أرض فضاء مساحتها 600 متر مربع وبالمعاينة المبدئية تبين أن سبب الحريق هو ماس كهربائى فتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية.

8 سيارات إطفاء تسيطر على حريق هائل بمعرض ملابس بالقناطر الخيرية

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