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هاشتاج "إسراء الطويل" يجتاح تويتر احتفالا بقرار إخلاء سبيلها

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هاشتاج "إسراء الطويل" يجتاح تويتر احتفالا بقرار إخلاء سبيلها هاشتاج "إسراء الطويل" يجتاح تويتر احتفالا بقرار إخلاء سبيلها
بعد قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد إخلاء سبيل المصورة الصحفية إسراء الطويل فى القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، على خلفية اتهامها الانضمام لجماعة إرهابية، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى هاشتاج يحمل اسم "إسراء الطويل"، وتصدر قائمة الأكثر تداولا بين الهاشتاجات المتداولة لليوم السبت، واحتل المرتبة الأولى فى التريند المصرى.

واحتفى مستخدمو موقع التدوين المصغر تويتر بخبر الإفراج عن إسراء الطويل بسيل من عبارات التهنئة عبر الهاشتاج.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>- إخلاء سبيل إسراء الطويل فى اتهامها بتكدير السلم والانضمام لجماعة إرهابية

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