جنايات القاهرة تستمع اليوم للشهود فى محاكمة المتهمين بـ "خلية الزيتون"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 25 متهما فى قضية خلية الزيتون الإرهابية، وذلك لاتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب فى مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 أقباط والشروع فى قتل 2 آخرين، داخل محل ذهب بحى الزيتون.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان المستشار حسن فريد، قد قرر تأجيل جلسة محاكمة 25 متهما فى قضية خلية الزيتون الإرهابية لجلسة اليوم 19 ديسمبر، لسماع الشهود.