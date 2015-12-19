حبس عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة والسلاح فى الطالبية

أمرت نيابة العمرانية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث تم ضبطه وبحوزته 5 ألاف قرص مخدر وفرد خرطوش وطبنجة وعدد من الطلقات.

وردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، تفيد باتجار "أحمد.ح" 25 سنة عاطل، و"أحمد.ح" 25 سنة عاطل، بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه وبحوزته 5 آلاف قرص مخدر وفرد خرطوش وطبنجة، بالإضافة إلى 15 طلقة.

>واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وأخطر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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