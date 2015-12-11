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الأرصاد: غدا بداية ذروة عدم الإستقرار فى الاحوال الجوية

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الأرصاد: غدا بداية ذروة عدم الإستقرار فى الاحوال الجوية الأرصاد: غدا بداية ذروة عدم الإستقرار فى الاحوال الجوية
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة عدم الإستقرار فى الاحوال الجوية ستبدأ مساء غد السبت وتستمر حتى مساء الأحد المقبل .
>وأضاف عبدالعال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن البلاد تأثرت اليوم بحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بدت من غرب البلاد "السلوم ومطروح والإسكندرية"وتشمل سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد اعتبارًا من غد السبت وحتى الاثنين 14 ديسمبر.

وأشار عبدالعال ، الى أن تحسنًا مؤقتًا نسبيًا يبدأ الثلاثاء 15 ديسمبر ثم تعاود حالة عدم الاستقرار تأثيرها مرة أخرى من الأربعاء 16 ديسمبر وحتى مساء الخميس 17 ديسمبر، فمن المتوقع أن تتكاثر السحب الممطرة والغزيرة على هذه المناطق وتكون متوسطة الشدة فقط على القاهرة والوجه البحرى يصاحبها نشاط للرياح يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فوق مسطحى البحر الأحمر والمتوسط وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

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