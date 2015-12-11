المؤتمر الـ 15 لـ"طب طنطا"يناقش "التقنيات الحديثة في علاج أمراض الصدر"

أكد الدكتور إبراهيم سالم نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث ضرورة مواصلة التطور العلمي في الجانب الطبي بمنهجية مدروسة للارتقاء بأساليب العلاج مشيداً بدور كلية الطب وإرادة طلابها فى الوصول بها لمكانه عالمية.>جاء ذلك خلال كلمة سالم التى ألقاها نيابةً عن الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة اليوم في المؤتمر الطبي الـ 15 لأمراض الصدر بمقر كلية الطب تحت عنوان "التقنيات الحديثة في علاج أمراض الصدر".

و أشار الدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب إلى أن المؤتمر ناقش كل ما هو جديد في العلاج التداخلى بمجال أمراض الصدر والمناظير،وتركيب دعامات الشعب الهوائية، واستخدام الموجات فوق الصوتية في تشخيص أمراض الغشاء البلوري.

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>وفي نهاية المؤتمر دعا عبد الرؤوف الحضور لزيارة المستشفى التعليمي العالمي الجديد ومتابعة ما وصل اليه من تقدم واحتوائه على أجهزة حديثة.

حضر المؤتمر كلا من الدكتور مجدي الحفناوي نقيب الأطباء بالغربية، والدكتور فوزي العميري رئيس قسم الصدر بكلية الطب "رئيس المؤتمر"، والدكتور محمد حنتيرة أستاذ أمراض الصدر "مقرر المؤتمر"، وأساتذة وحدة أمراض الصدر بمستشفى كوبري القبة للقوات المسلحة، والعديد من أساتذة أمراض الصدر بمختلف الجامعات المصرية.



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