أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

المؤتمر الـ 15 لـ"طب طنطا"يناقش "التقنيات الحديثة في علاج أمراض الصدر"

Google+ Print
المؤتمر الـ 15 لـ"طب طنطا"يناقش "التقنيات الحديثة في علاج أمراض الصدر" المؤتمر الـ 15 لـ"طب طنطا"يناقش "التقنيات الحديثة في علاج أمراض الصدر"
أكد الدكتور إبراهيم سالم نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث ضرورة مواصلة التطور العلمي في الجانب الطبي بمنهجية مدروسة للارتقاء بأساليب العلاج مشيداً بدور كلية الطب وإرادة طلابها فى الوصول بها لمكانه عالمية.
>اليوم السابع -12 -2015
>جاء ذلك خلال كلمة سالم التى ألقاها نيابةً عن الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة اليوم في المؤتمر الطبي الـ 15 لأمراض الصدر بمقر كلية الطب تحت عنوان "التقنيات الحديثة في علاج أمراض الصدر".

و أشار الدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب إلى أن المؤتمر ناقش كل ما هو جديد في العلاج التداخلى بمجال أمراض الصدر والمناظير،وتركيب دعامات الشعب الهوائية، واستخدام الموجات فوق الصوتية في تشخيص أمراض الغشاء البلوري.
>اليوم السابع -12 -2015
>وفي نهاية المؤتمر دعا عبد الرؤوف الحضور لزيارة المستشفى التعليمي العالمي الجديد ومتابعة ما وصل اليه من تقدم واحتوائه على أجهزة حديثة.

حضر المؤتمر كلا من الدكتور مجدي الحفناوي نقيب الأطباء بالغربية، والدكتور فوزي العميري رئيس قسم الصدر بكلية الطب "رئيس المؤتمر"، والدكتور محمد حنتيرة أستاذ أمراض الصدر "مقرر المؤتمر"، وأساتذة وحدة أمراض الصدر بمستشفى كوبري القبة للقوات المسلحة، والعديد من أساتذة أمراض الصدر بمختلف الجامعات المصرية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365