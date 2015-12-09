6 عادات ضارة نمارسها يوميا تسبب الوفاة المبكرة أهمها كثرة الجلوس

حذرعلماء استراليين من مجموعة عوامل ضارة أكدوا أنها تتسبب نظرياً فى الوفاة المبكرة، ومن أهمها الجلوس لفترات طويلة حيث يساهم فى رفع فرص الإصابة بالكثير من الأمراض.>وكشفت دراسة حديثة أن الجلوس أكثر من نصف ساعة يسبب مشاكل صحية خطيرة لمرضى القلب، وأوصت بضرورة الحركة كل نصف ساعة على الأقل لتجنب هذه الأضرار مع ضرورة ممارسة الرياضة بشكل منتظم.>وأشرف على هذه الأبحاث مجموعة من العلماء بجامعة سيدنى، وشملت 230 ألف شخصا، تزيد أعمارهم عن 45 عاما، واستمرت لمدة 6 سنوات.

ومن الأسباب الأخرى التى ترفع فرص الوفاة المبكرة:عدم الحصول على القدر الكافى من النوم أو الإفراط فيه، وغالبا ما نتعرض لذلك أكثر من مرة على مدار الأٍسبوع، وهو ما يعد أمرا خطيرا للغاية.

ومن العوامل الأخرى التى تساهم فى رفع فرص الوفاة المبكرة، حسبما أكدت الأبحاث الطبية الحديثة: تناول الخمور واتباع حمية غذائية ضارة وقلة النشاط وتدخين السجائر.

وأضاف الباحثون أن العادات الضارة وغير الصحية هى المسئولة نظريا عن حوالى ثلث وفيات العالم، لافتين أن الجلوس أكثر من 7 ساعات وممارسة القليل من الرياضة والنوم أكثر من 9 ساعات إذا اجتمعوا معا فقد يسببون الوفاة السريعة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "PLOS Medicine"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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