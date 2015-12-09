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ضبط صاحب شركة استيراد لتوزيعه 20 طن لحوم فاسدة بالهرم

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ضبط صاحب شركة استيراد لتوزيعه 20 طن لحوم فاسدة بالهرم ضبط صاحب شركة استيراد لتوزيعه 20 طن لحوم فاسدة بالهرم
تمكنت مباحث شرطة والتجارة بالجيزة من ضبط صاحب شركة استيراد يوزع 20 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين بالجيزة تفيد بقيام شركة استيراد بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية "اللحوم والدواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمى بنطاق دائرة قسم الأهرام.

وضبطت مجموعة عمل من ضباط الإدارة، برفقتهم لجنة من مفتشى الأغذية والطب البيطرى، المدير المسئول و20 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365

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