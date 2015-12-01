التيار الشعبى:حديث سيف اليزل عن"صباحى" تحرش سياسى ولا نقبل مناصب بالتعيين

علق السفير معصوم مرزوق القيادى بالتيار الشعبى، على تصريح اللواء سامح سيف اليزل المقرر العام لقائمة "فى حب مصر " خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج القاهرة اليوم الذى أوضح خلالها أنه من الصعب تعيبن حمدين صباحى وهالة شكر الله فى البرلمان قائلا: "ما فعله اليزل تحرش سياسى بحمدين صباحى".

وأوضح مرزوق لـ"اليوم السابع" أن الحياة السياسية تشهد متغير سياسى عجيب متسائلا عن دور قائمة فى حب مصر فيما يخص تعينات النواب، وهى من مهام رئيس الجمهورية.

وأشار مرزوق إلى ان موقف التيار الشعبى ثابتًا تجاه التعينات، موضحًا أن القيادات لا تقبل أى منصب بالتعين، وسبق أن تم عرض مناصب لنا فى حكومة حازم الببلاوى لكننا رفضنا.

سامح سيف اليزل: من الصعب تعيين حمدين صباحى أو هالة شكر الله فى البرلمان