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حظك اليوم برج السرطان السبت 21/11/2015

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حظك اليوم برج السرطان السبت 21/11/2015 حظك اليوم برج السرطان السبت 21/11/2015

كتبت مريم كشك

لبرج السرطان:
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مهنياً: حتى تتمكن من انجاز المزيد من المهام الصعبة التى كلفك بها مديرك تحتاج إلى العمل بجد والانعزال عن الآخرين فى مجال العمل.
>عاطفياً: تمتلك هذه الفترة زمام الأمور وتستطيع السيطرة على العلاقة بينك وبين الشريك وايجاد الحلول للمشكلات التى تواجهكما فى الحياة العاطفية.
>صحياً:سوف تشهد اليوم تحسنا ملحوظا فى حالتك الصحية، وهذا الأمر يساعد على رفع معنويات بشكل كبير.
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توقعات علماء الفلك:
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حتى تتمكن من انجاز المهمام المطلوبة منك على مدار الساعات القادمة وتتجنب الشعور بالارتباك فى نهاية اليوم عليك أن تعمل على تحديد المهام التى سوف تقوم بها، وحاول أن تتجنب التحدث عن نفسك امام الآخرين وخاصة الحديث عن اهدافك وطموحاتك، فهناك متربصة ومترصدة لك.

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