"رواد تويتر" يدينون تفجيرات باريس ويدشنون هشتاج "الإسلام دين سلام"

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج بعنوان "الإسلام دين سلام" بالتزامن مع تصاعد الأحداث فى العاصمة الفرنسية باريس بعد التفجيرات التى شهدتها مساء أمس الجمعة وراح ضحيتها 120 على الأقل.

وغرد المشاركون فى الهاشتاج بعبارات تنفى وجود علاقة بين ما يفعله الإرهابيون وتعاليم الدين الإسلامى السمحة التى تأمر بإفشاء السلام فى المجتمع ونبذ العنف، وتؤكد أن ما يفعله التنظيم الإرهابى داعش لا يمت بأى صلة للدين الإسلامى، وأن الإسلام برىء من أى عمل إرهابى.

وقال محمد خيرى، أحد المشاركين، إن "الدول الوحيدة التى يحصل أصحاب الديانة الثانية على جميع حقوقهم هى الدولة الإسلامية والإسلام دين عدل ومساواة.. التحية عندنا بالسلام وندعو دائما بالسلام ونهاية صلاتنا بالسلام ديننا دين سلام"، كما غرد عدد كبير بكلمة "مسلم وافتخر".

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