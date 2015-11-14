حبس 3 عاطلين استدرجوا الشواذ عبر "فيس بوك" لسرقة متعلقاتهم بالإكراه

أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة، بحبس 3 عاطلين، لاتهامهم بتشكيل عصابة لاستدراج الشواذ عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إلى شقة بالعجوزة، بحجة ممارسة الرذيلة، لسرقة متعلقاتهم بالإكراه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

كان المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، تلقى بلاغًا من "ا.ع"، أفاد فيه أنه تعرف على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، واتفق معه على لقائه بشقة بشارع شهاب، إلا أنه فور وصوله إلى الشقة هدده 3 أشخاص بالأسلحة، واستولوا على هاتفه المحمول ومبلغ 3 آلاف جنيه وسلسلة وخاتم.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهمين يستدرجون الشواذ من خلال مواقع التواصل الاجتماعى لممارسة الشذوذ، ثم يهددونهم ويستولون على متعلقاتهم، ويهددون بفضحهم إذا أبلغوا قسم الشرطة.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبط صاحب الشقة، وبمواجهته اعترف أمام العقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث شمال الجيزة، أن المتهمين الهاربين يستأجران الشقة منه مقابل 300 جنيه فى الساعة لارتكاب جرائمهم، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.