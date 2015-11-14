أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: سموحة وبيدفيست .. نتيجة الذهاب تؤمن الإياب -
الأخبار - وزير الصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنية في عدد من المحلات -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس 3 عاطلين استدرجوا الشواذ عبر "فيس بوك" لسرقة متعلقاتهم بالإكراه

Google+ Print
حبس 3 عاطلين استدرجوا الشواذ عبر "فيس بوك" لسرقة متعلقاتهم بالإكراه حبس 3 عاطلين استدرجوا الشواذ عبر "فيس بوك" لسرقة متعلقاتهم بالإكراه
أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة، بحبس 3 عاطلين، لاتهامهم بتشكيل عصابة لاستدراج الشواذ عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إلى شقة بالعجوزة، بحجة ممارسة الرذيلة، لسرقة متعلقاتهم بالإكراه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

كان المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، تلقى بلاغًا من "ا.ع"، أفاد فيه أنه تعرف على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، واتفق معه على لقائه بشقة بشارع شهاب، إلا أنه فور وصوله إلى الشقة هدده 3 أشخاص بالأسلحة، واستولوا على هاتفه المحمول ومبلغ 3 آلاف جنيه وسلسلة وخاتم.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهمين يستدرجون الشواذ من خلال مواقع التواصل الاجتماعى لممارسة الشذوذ، ثم يهددونهم ويستولون على متعلقاتهم، ويهددون بفضحهم إذا أبلغوا قسم الشرطة.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبط صاحب الشقة، وبمواجهته اعترف أمام العقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث شمال الجيزة، أن المتهمين الهاربين يستأجران الشقة منه مقابل 300 جنيه فى الساعة لارتكاب جرائمهم، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365