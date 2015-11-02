أخبار عاجلة

الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
الأحد.. استكمال محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" -
إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. حول العالم

خدعة بسيطة لإزالة القشر عن البيض المسلوق بسهولة جدآ!

Google+ Print

البيض من الاطعمة المفضلة لأغلب الناس وغالبآ يكون الوجبة الاساسية للافطار والعشاء ايضآ فالبيض له فوائد كبيرة لجسم الانسان فهو يحتوى على كمية كبيرة من البروتين والكالسيوم والفيتامينات والدهن والهرومونات والاملاح وهيدرات الكربون حيث يعد البيض من أفضل الاغذية فى الهضم بالنسبة للانسان .

فوائد البيض:-

    يعمل على تقوية العظام للجسم بفض الكالسيوم الموجود فية.
    يعزز ويحفز مناعة الجسم .
    يزيد من نشاط الجسم .
     يعمل على تقوية الشعر والجلد والاظافر بفضل البروتين الموجود به ويعمل على بناء الخلايا والانسجة للعظام والغضاريف .
    يمنع فقر الدم لانه يعمل على نمر خلايا الدم الحمراء بفض غناه بفيتامين (ب12) وبنقص هذا العنصر يؤدى الى فقر الدم .
    البيض من الاطعمة التى تساعد على الشبع فيكون جيد لمن يرغب فى انقاص وزنه الزائد عن طريق تناول البيض المسلوق .

*بعض الناس تواجه مشكلة فى تقشير البيض بعد سلقة ،اليوم نقدم لكم خدعة بسيطة لتقشير البيض بسرعة وسهولة جدا:-

    يسلق البيض كالمعتاد
    اغسل البيض بالماء البارد ثم اسكب الماء ورج الوعاء حتى يتكسر البيض فتخلع القشرة بسهولة دون حتى أن تقوم بتقشيرها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب