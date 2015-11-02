خدعة بسيطة لإزالة القشر عن البيض المسلوق بسهولة جدآ!

البيض من الاطعمة المفضلة لأغلب الناس وغالبآ يكون الوجبة الاساسية للافطار والعشاء ايضآ فالبيض له فوائد كبيرة لجسم الانسان فهو يحتوى على كمية كبيرة من البروتين والكالسيوم والفيتامينات والدهن والهرومونات والاملاح وهيدرات الكربون حيث يعد البيض من أفضل الاغذية فى الهضم بالنسبة للانسان .

فوائد البيض:-

يعمل على تقوية العظام للجسم بفض الكالسيوم الموجود فية.

يعزز ويحفز مناعة الجسم .

يزيد من نشاط الجسم .

يعمل على تقوية الشعر والجلد والاظافر بفضل البروتين الموجود به ويعمل على بناء الخلايا والانسجة للعظام والغضاريف .

يمنع فقر الدم لانه يعمل على نمر خلايا الدم الحمراء بفض غناه بفيتامين (ب12) وبنقص هذا العنصر يؤدى الى فقر الدم .

البيض من الاطعمة التى تساعد على الشبع فيكون جيد لمن يرغب فى انقاص وزنه الزائد عن طريق تناول البيض المسلوق .

*بعض الناس تواجه مشكلة فى تقشير البيض بعد سلقة ،اليوم نقدم لكم خدعة بسيطة لتقشير البيض بسرعة وسهولة جدا:-

يسلق البيض كالمعتاد

اغسل البيض بالماء البارد ثم اسكب الماء ورج الوعاء حتى يتكسر البيض فتخلع القشرة بسهولة دون حتى أن تقوم بتقشيرها .

شبكةعيونالإخبارية

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