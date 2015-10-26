بالفيديو : آلة جديدة تسمح بتحويل الماء إلى كوكاكولا أو سبرايت في منزلك بلمسة زر واحدة!

استطاعت شركة “كيوريج “بابتكار آلة جديدة أطلق عليها اسم “كيوريج جولد” والتي تسمح بتحويل الماء إلى عدة مشروبات غازية مثل سبرايت وكوكاكولا بضغطة زر واحدة ,هذه الآلة سوف تكون محطة متعة لدى العديد من الناس خصوصاً من يعشقون المشروبات الغازية ,فمن خلال هذه الآلة اصنع مشروبك المفضل في المنزل.

آلة جولد هي آلة تختلف عن ماكينات صودا ستريم والتي ابتكرتها أيضاً شركة “كيوريج” ,فهي تحتاج إلى أسطوانة غاز ثاني أكسيد الكربون لتقديم المشروبات الغازية ,أما آلة جولد فهي لاتحتاج إلى أسطوانة غاز ثاني الكربون ,وتقدم المشروبات باردة ومثلجة ,واستطاعت الشركة التعاون مع أسماء كبيرة لتحصل على مشروب الكوكاكولا, وكوكاكولا دايت ,وكل هذا بضغطة زر .

الآلة ليست لتحضير كافة أنواع المشروبات الغازية ,بل تسمح لك أيضاً بتحضير الشاي المثلج وحتى المشروبات الرياضية ,وبعد عدة تجارب من عدة أشخاص أثبتت بأن مذاق المشروبات التي تنتجها آلة جولد نفس مذاق المشروبات الأصلية .

شبكةعيونالإخبارية

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