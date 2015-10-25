إصابة 5 أشخاص فى انقلاب أتوبيس نقل عام بطريق غارب - الغردقة

أصيب مساء اليوم 5 أشخاص في انقلاب اتوبيس نقل عام تابع لشركة الجونة للنقل البري بطريق غارب الغردقة، وتم نقل المصابين لمستشفي الغردقة العام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقي الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر اخطارا من غرفة عمليات الاسعاف يفيد انقلاب اتوبيس نقل عام تابع لشركة الجونة، وذلك بطريق غارب الغردقة اثناء قدومه من القاهرة وتحديدا قبل كمين الغردقة الشمالي ب 15 كيلو، حيث اسفر عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم جميعا لمستشفي الغردقة العام.

وتبين من المعاينة الاولية للحادث، ان سائق الاتوبيس خرج بالأتوبيس اعلي الطريق، مما ادي الي انقلابه بسبب سوء الطقس.