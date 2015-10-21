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مفاجأة | كيفية تشغيل أي ريموت كنترول بدون بطارية ، طريقة سهلة تجعلك تستغني عن البطارية

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مفاجأة | كيفية تشغيل أي ريموت كنترول بدون بطارية ، طريقة سهلة تجعلك تستغني عن البطارية مفاجأة | كيفية تشغيل أي ريموت كنترول بدون بطارية ، طريقة سهلة تجعلك تستغني عن البطارية

 

المصدر : نجوم مصرية

برغم التقدم التكنولوجي والتطور الذي يشهده العالم حولنا في كافة المجالات ، وبرغم دخولنا في عصر النانو تكنولوجي وعصر الفضائيات والانترنت الذي جعل العالم كله متواصلة وصغيرة يستطيع الجميع التواصل مع بعضهم البعض ، تبقي دوماً إحتياجات البشر اكثر مما تقدمه التكنولوجيا ، ودواً يسعي الإنسان إلى كل ما هو جديد من تطوير وتصنيع وتقدم يعطي للإنسان كل التسهيلات في كافة المجالات في حياته.

ومن أهم ما توصّلت إليه التكنولوجيا في مجال البطاريات هو إكتشاف جديد يغني الإنسان عن إستخدام البطاريات الكامل للريموت كنترول ، وذلك عن طريق ورق الألومنيوم المتسخدم في معظم البيوت وفي المطبخ ،  فقد تستطيغ أن تشغل أي ريموت عن طريق بطارية واحدة وتعويض مكان الأخري ب ورق ألمونيوم بنفس حجم البطارية.

كيفية الاستغناء عن بطارية في الريموت كنترول :

    تجهيز قطعة ألومنيوم بنفس حجم البطارية.
    قم بوضع ورق الألومنيوم في إحدي المكانين المخصصين للبطارية.
    ضع البطارية في المكان الأخر ، وقم بتشغيل الريموت ، ستجده يعمل بطريقة امنة وسليمة 100%.

كما هو موضح بالصورة  :

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