حبس قاتل سائق "توك توك" بالغربية 4 أيام على ذمة التحقيق

اعترف المتهم "مصطفى إ م م 19سنة" عاطل وشهرته"لالا"، مقيم مساكن مبارك كول مركز المحلة وله محل إقامة آخر بمنطقة الجمهورية ثان المحلة، بقتل"محمد حامد عبد الفتاح حامد خضر وشهرته "محمد سكر 24سنة مقيم منطقة الجمهورية ثان المحلة وتمزيق جثته بسكين وإلقائها بمياه مصرف "5" بعد أن استدرجه بحجة توصيله إلى قرية الراهبين مركز سمنود.

وقال المتهم :"بعدما ضربته بالسكينة في صدره وظهره وتأكدت أنه مات رميت الجثة فى المصرف وسرقت التوك توك وتركته فى إحدى قرى محافظة الدقهلية علشان ابيعه واجيب فلوس أعيش منها".

وأضاف: "أبويا وأمى منفصلان وهو اتجوز واحدة تانية وأمى اتجوزت راجل غيره وأنا ضعت فى الرجلين وممعيش فلوس فضحكت على "محمد سكر" وقتلته بالسكينة ورميته فى المصرف وسرقت التوك توك بتاعه علشان ابيعه واجيب فلوس".

الواقعة بدأت ببلاغ تلقاه العميد طارق داود مأمور مركز شرطة المحلة، من ثروت البسطويسى الشورى يفيد أثناء مروره على طريق مصرف نمرة "5" متوجها للمصنع الخاص به اشتم رائحة كريهة فتوقف لاستطلاع الأمر فشاهد جثة لرجل ملقاة على وجهه.

انتقل العميد طارق داود مأمور المركز، والرائد أحمد العيسوى رئيس وحدة مباحث المركز، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "محمد حامد عبد الفتاح حامد خضر 24سنة سائق توك توك" مقيم الجمهورية ثان المحلة وبها 14طعنة بالصدر والبطن والظهر وسرقة التوك توك الخاص به، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام.

بإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح سعد مدير أمن الغربية، قرر تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، قاده العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، ضم العقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والمقدم أحمد كوهية مفتش مباحث مركز المحلة والرائد أحمد العيسوى رئيس مباحث مركز المحلة والملازمين أول أحمد دبيس ومحمد مجدى ومحمد أنسى معاونى مباحث مركز المحلة.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن مرتكب الواقعة المتهم "مصطفى إ م م " 19سنة وشهرته" لالا" مقيم مساكن مبارك كول مركز المحلة وله محل إقامة أخر بشارع عبد الحليم نجم ثان المحلة، تم استئذان النيابة العامة وضبط المتهم.

وبمهواجهته قرر ارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية وأنه يعانى من ظروف اجتماعية سيئة نظرا لانفصال والده عن والدته وزواج والدته من آخر وزواج والده من أخرى، فقام باستدراج المجنى عليه بحجة توصيله إلى منطقة الراهبين من مدينة المحلة وأثناء ذلك قام بمباغتته بـ"سكين" كان بحوزته وطعنه عدة طعنات وألقى بجثته فى المصرف وفر هاربا بالتوك توك وأخفاه فى مدينة بلقاس بالدقهلية للتصرف فى بيعه، وأرشد عن التوك توك المسروق وتم ضبطه تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



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المتهم



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المجنى عليه